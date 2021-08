Sjøl om løypa går i skogen, så skal det sies at den går på veldig lettløpte stier og kjerreveger. Bakkene er små og få, og de fleste taper nok maks 30 sekund sammenligna med ei flat asfaltløype. Men det varierer nok litt fra person til person, og forholda kan også variere fra år til år. Denne gangen var det en god del dammer som fylte hele vegbredden slik at det måtte løpes helt ut på kanten om en skulle unngå å bli våt på beina. Men ellers var temperaturen behagelig, og det som var av vind la en knapt merke til inne i skogen.



Magnus Tuv Myhre som tidligere i år har løpt 5000 m på bane på 13.38, vant nå på 14.22 med 9 sekunds luke til Senay Fissehatsion på andreplass. Tida var en forbedring av Obumichael Fissehatsions løyperekord fra 2018 på hele 24 sekunder.



– Jeg fikk ei lita luke nesten med det samme, og jeg løp alene derfra og inn, fortalte Magnus Tuv Myhre til Kondis etter løpet. Han følte han hadde bra kontroll i og med at avstanden bakover gradvis ble litt større, sjøl om den aldri ble veldig stor.



Magnus har hatt en veldig sterk sesong så langt, og den gode formen fra forsesongen ser ut til å være intakt. Et hovedmål for høstsesongen er NM.



– Der tenker jeg å løpe 5000 m, og godt mulig plusser jeg også på med 10 000 m.



Magnus Tuv Myhre tok føringen ut fra start, og bare Senay Fissehatsion hang sånn noenlunde med. (Foto: Hans Edgard Rakeie)



Vinner av kvinneklassen, Kristine Eikrem Engeset, var mer i tvil om hun skal stille i NM.



– Jeg ble veldig dårlig etter vaksine to og hanglet i mange uker. Dette gikk hardt utover både formen og treninga, og dette var første gangen jeg pressa meg. Slik sett er jeg fornøyd med at jeg kom under 17 minutter, fortalte Kristine som før vaksinesykdommen løp 5 km på 16.23 i løypa på Mårud som i ettertid viste seg å være 12 meter for kort.



– Siden jeg har vært sånn i ulage siden slutten av juni, tviler jeg på at jeg stiller i NM der nivået er veldig høyt, fortalte Kristine som tross alt var glad for å være i gang igjen.



Om ikke feltet på Eggemoen helt holdt NM-nivå, så var det likevel mange som løp fort. Sigrun Gjølberg ble nummer to med 17.35 og Liv Nordengen nummer tre med 18.06. Åtte kvinner løp under 20 minutter og fem mann klarte ei tid under 16 minutter.



Kristine Eikrem Engeset (14) har tatt føringen blant damene, mens Liv Nordengen som til slutt ble nummer tre, ligger like bak. (Foto: Hans Edgard Rakeie)



Det ble også oppnådd mange gode resultat av både ungdommer og veteraner. Emma Marie Sørgård vant 14-15-årsklassen på 19.29, Jessica Gunnarsson seira i klasse 45-49 år med 18.29, og evigunge Kirsti Johnsen løp på 23.33 i klasse 65-69 år.



På guttesida imponerte Fredrik Skretteberg med 17.52 i klasse 13 år, Andreas Ullern Tonning vant 16-17-årsklassen på sterke 16.13, mens Mads Orø Olsen var best i klasse 18-19 år med 15.54. Full rulle var det også i mange veteranklasser, og vi nevner Ronny Losoas 15.34 i 40-årsklassen, Anton Bueies 17.59 i 55-årsklassen, Herbjørn Brennhovds 22.15 i 70-årsklassen og Kjell Jonhaugens 23.55 i 75-årsklassen.



I alt fullførte 134 løpere. 41 av dem var kvinner. Mens det tidligere var Hytteplan som arrangerte Hytteplantesten, er det nå HQ Helse med Tom-Erik Lukkedal i spissen som har tatt over arrangementet. Det så ikke ut til å gjøre det noe dårligere. Alt var velorganisert og strøkent – fra startnummerhentinga, via ei veldig godt merka løype til premieutdeling til både de beste og til tilfeldig uttrukne på startnummer.



HQ-testen bestod helt klart testen, men løpsleder Lukkedal har planer om å utvikle arrangementet videre:



– Jeg er ikke helt fornøyd med deltagelsen, men så var det ikke så mye å gå på siden det var tak på 200 stk. på grunn av covid. Vi ønsker å få med massene i større grad. Neste år blir det anledning til barneløp som en del av arrangementet, og så tenker jeg å ha fartsholdere også fordi som tar seg litt bedre tid – for å signalisere at dette er et løp der alle kan delta, sier mannen som sjøl er i meget god form i sitt fjerde comeback.



Til neste år er det forhåpentligvis med enda flere som løper over både 20 og 30 minutter. Her spurter Per Ragnar Tuftin inn til 22.39, og med det var han nummer 76 av de 134 som fullførte. (Foto: Hans Egdard Rakeie)





Alle resultat





Sigrun Gjølberg spurta inn til andreplass og 17.35. (Foto: Hans Edgard Rakeie)