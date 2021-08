Lørdag arrangerte Lillehammer OK Fjelldilten for 70. gang fra Nordseter med samlingsplass innenfor «Snauskallen». Sander Tonjer Fingarsen, Elverum OK og Hedvig Åstebøl, Tyrving IL mestret løypene og terrenget best og vant seniorklassene.











(Tekst og foto: Stein Arne Negård) Kartet som ble benyttet var Lunkefjell som er mest kjent for mange skiløyper på vinteren og en del turstier på sommeren. Terrenget hadde gjennomgående god løpbarhet med blanding mellom åpent, ganske lettløpt fjellterreng, partier med fjellbjørk og gran. Litt diffuse områder med mye myr i tillegg til mer detaljrike områder. Terrenget var moderat kupert.



En god del løpere bommet en del på snaufjellet ved Lunkefjell og lenger nede i skogen der det var fjellbjørk, bruse og diffuse myrer. Det var ikke helt enkelt å finne gode traséer mellom brusebusker. Var man heldig fant man noen dyretråkk, med de gikk ikke bestandig i riktig retning.



Løypene var fra 1,7 km nybegynnerløype til seniorenes 8,9 km. Løpet ble arrangert etter gjeldene koronaregler, og det ble en fin ettermiddag på fjellet for løpere og arrangør. I alt stilte 137 løpere til start på den 70. utgaven av Fjelldilten.

De beste i Fjelldilten 14.08.2021 Arr.: Lillehammer OK D35 6 100 m Plass Navn Organisasjon Tid Diff 1 Anna-Thekla Tonjer Elverum OK 1.06.17 2 Kristine Sollien Flaskerud OL Toten-Troll 1.07.27 +1.10 D45 4 900 m 1 Berit Bergset Gjø-Vard OL 1.04.20 2 Eli Ringstad Lien Gjø-Vard OL 1.06.53 +2.33 D50 4 900 m 1 Hege Solerød Gjø-Vard OL 56.43 2 Unn Mette Klopbakken Snertingdal IF Orientering 1.12.35 +15.52 D55 4 900 m 1 Anne Marit Bordal Ringsaker OK 51.41 2 Vanja Staff OL Toten-Troll 1.01.17 +9.36 3 Ingrid Ravnan OL Toten-Troll 1.06.14 +14.33 D60 4 100 m 1 Berit Danielsen Tyrving IL 51.06 2 Anne Julsrud Haugen Halden SK 57.06 +6.00 D65 4 100 m 1 Wenche Bjørnstad Ringsaker OK 53.41 2 Anne Sørum Indre Østfold OK 1.01.21 +7.40 3 Live Joronn Ytrehus Ringerike OL 1.11.08 +17.27 D70 4 100 m 1 Sylvia Andersen Elverum OK 58.50 2 Marit Tyldum Rudsbygd IL 1.06.37 +7.47 3 Tea Forberg Rond OL 1.25.21 +26.31 H35 6 600 m Strekktider 1 Audun Fingarsen Elverum OK 1.16.04 H45 6 100 m 1 Johs Hjelmstad Heming Orientering 54.52 2 Sigmund Hansen Gjø-Vard OL 1.03.34 +8.42 3 Trond Flaskerud OL Toten-Troll 1.05.50 +10.58 H50 5 600 m 1 Kai Solum Rond OL 48.02 2 Truls Kvaase Bækkelagets SK 55.25 +7.23 3 Håvard Kvamme OL Toten-Troll 55.38 +7.36 H55 5 600 m 1 Knut Edvard Helland Østmarka OK 51.16 2 Nils Harald Staff OL Toten-Troll 52.22 +1.06 3 Lars-Ivar Aarseth Nydalens SK 53.00 +1.44 H60 4 900 m 1 Kjell Markset Larvik OK 48.20 2 Henry Michael Ødegaard OK Øst 49.31 +1.11 3 Rune Teigland Østmarka OK 51.47 +3.27 H65 4 900 m 1 Per Kristian Ekeberg Tyrving IL 50.54 2 Eirik Nordbrøden Halden SK 58.23 +7.29 H70 4 100 m 1 Odd Arild Strand Stor-Elvdal SK 53.16 2 Tormod Prestrud Rudsbygd IL 54.58 +1.42 3 Hans A. Tingvold Raufoss IL Orientering 59.37 +6.21 H80 4 100 m 1 Jon Tyldum Rudsbygd IL 1.00.26 2 Jon Vegard Lunde Lillehammer OK 1.20.08 +19.42 A-åpen 4 900 m 1 Siggen Ytrehus Bø OL 42.48 2 Arne Røste Ringsaker OK 45.03 +2.15 3 Kari Svingheim Lillehammer OK 51.56 +9.08 D 11-12 2 700 m 1 Magnhild Kleppa Madslien Lillehammer OK 50.26 D 13-14 4 200 m 1 Marie Berger Lillehammer OK 53.58 2 Eiril Erlien Solerød Gjø-Vard OL 54.24 +0.26 3 Lovisa Tyldum Rudsbygd IL 57.11 +3.13 D 15-16 4 900 m 1 Mari Aarseth Nydalens SK 1.05.03 D 21- 6 600 m 1 Hedvig Åstebøl Tyrving IL 1.02.42 2 Martine Skjelsvik Lillehammer OK 1.06.01 +3.19 3 Birgit Dorthea Kleppa Madslien Lillehammer OK 1.10.40 +7.58 H 11-12 2 700 m 1 Aksel Tonjer Fingarsen Elverum OK 26.38 2 Martin Amlie Brenna Heming Orientering 31.53 +5.15 3 Jørgen Holm Jøsang Måren OK 53.11 +26.33 H 13-14 4 200 m 1 Emil Tonjer Fingarsen Elverum OK 36.57 2 Magnus Svaland Dale OL Vallset/Stange 37.11 +0.14 3 Ole Solli Kvikstad OL Toten-Troll 40.02 +3.05 H 15-16 5 600 m 1 Even Lien Gjø-Vard OL 43.02 2 Kevin Rommetvedt Raumar Orientering 58.31 +15.29 3 Amund Flaskerud OL Toten-Troll 1.05.07 +22.05 H 17-20 6 600 m 1 Annar Erlien Solerød Gjø-Vard OL 58.38 2 Sindre Grøv Svensen Lillehammer OK 1.04.09 +5.31 3 Sigurd Kvamme OL Toten-Troll 1.05.02 +6.24 H 21- 8 900 m 1 Sander Tonjer Fingarsen Elverum OK 1.10.51 2 Espen Nordbrøden Fiskum Fredrikstad SK 1.11.42 +0.51 2 Espen Nordbrøden Fiskum Fredrikstad SK 1.11.42 +0.51

ALLE RESULATETER MED STREKKTIDER

