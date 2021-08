Sommernattsløpet har blitt arrangert siden 2016 i både Bergen og Oslo. Tidligere har løypa startet ved Vippa, men på grunn av arbeid i den traséen - er løpet flyttet noe lengre vest, til Frognerkilen. Løpet er også utsatt noe, fra juni til nå i august, og naturligvis har man også da endret starttidspunktet fra 22:00 til 20:00.

Det ble løpt i tre puljer, hvor de raskeste (som antok en sluttid under 25 minutter), startet i første pulje.



Eirik Gramstad best av herrene

Raskest gjennom Sommernattsløpets fem kilometer ble Eirik Gramstad. En kar som har løpt fort i mange år, og som for eksempel tok sølv i NM terrengløp lang løype i 2012, foran Henrik Ingebrigtsen. Han satser nå mot store mål på maratondistansen.





Eirik Gramstad var først i mål på 15:19. (Foto: Tom-Arild Hansen)

- Det er gøy å vinne, sa Gramstad til Kondis etter målgang.

- Jeg hadde følge av han som ble nummer to i cirka 3 kilometer, men da fikk jeg en luke som jeg klarte å holde helt inn. Det var ålreit å ha noen å løpe sammen med underveis der, og få skikkelig matching og kjenne på konkurransenervene igjen. Det har jo ikke blitt så veldig mange konkurranser i det siste, så det var deilig. Det er alltid gøy å konkurrere, fortsatte han.

- Hva blir neste utfordring nå?

- Nå blir det vel egentlig NM i Kristiansand, som er neste på planen. Der skal jeg løpe 5000 og 10000 tror jeg. Men, nivået er jo blitt så skyhøyt i Norge nå, så det blir nok en ny opplevelse. Man løper sikkert i flere heat blant annet. Jeg har ikke deltatt i NM på flere år på grunn av skader og sånne ting. Også blir det maraton i Valencia i desember, forhåpentligvis. Det er det store målet.

- Hva er målet der i så fall?

- Jeg har jo lyst til å komme under 2:20, men helst forbedre meg med 3 minutter kanskje, fra i fjor - da jeg løp på 2:20:30.

- Er du skadefri nå da?

- Njei... jeg er ikke helt skadefri, så jeg er jo litt redd for å gå inn i en maratontreningsperiode med en litt haltende kropp. Så, jeg har bestemt meg for at jeg må være helt bra, før jeg går i gang med denne tre måneders maratonplanen min. Så jeg får se. Det er jo mye annet som skjer i livet for tiden, enn bare løping, avslutter Gramstad.



I dag vant han på 15:19, men fikk lenge god kamp av Edvard Kamperud Nygaard. Han har heller ikke konkurrert mye de siste fem årene, men mange husker han kanskje som en svært god ungdomsløper. Han gjorde et imponerende "comeback" i dag, med 15:27, kun åtte sekunder bak vinneren.



Edvard Kamperud Nygaard hadde godt driv inn mot mållinja. (Foto: Tom-Arild Hansen)

Til Kondis sier han:

- Jeg fikk jo en veldig god rygg å følge, og prøvde bare å henge på så lenge jeg kunne. Men, det ble litt tungt på gruspartiene bortover. Med mitt gamle mellomdistansesteg, så falt jeg litt sammen bortover der. Men, jeg prøvde i hvert fall å unngå å gå på en stor smell, sånn som jeg gjorde i forrige løp.

- Hva var det for slags løp og smell?

- Det var Rekordløpet på Jessheim for et par uker siden. Da var det så vidt jeg beveget meg bortover de siste 500 meterne. Men jeg er godt fornøyd med dagens løp. Det er første gang på fem år, at jeg har begynt å konkurrere litt igjen, så det er moro, sier en fornøyd Kamperud Nygaard.



Eskild Aas ble nummer tre på 16:33.



Silje Fjørtoft med nok et godt Sommernattsløp

I 2019 vant Ull/Kisa-løperen samme løp på 16:42 (annen løype). Året før det igjen vant hun på 16:21, som også holdt til seier totalt. I år var hun igjen raskest av kvinnene, og løp i mål på 16:36.



Silje Fjørtoft tok sin tredje seier på tre forsøk i Sommernattsløpet Oslo. Hun hadde kun tre herrer foran seg på totallisten denne gangen. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Det er ikke første gang Silje Fjørtoft står øverst på en resultatliste. Hun kan se tilbake på en rekke bragder, som blant annet består av NM-gull på 10000 meter, NM-gull på 5000 meter, NM-gull på 3000 meter hinder med mer. Dessverre lyktes det ikke å få en kommentar fra henne før hun forlot målområdet.

Hanne Marthe Lie ble nummer to i dag, på 17:38, og Delphine Poirot ble nummer tre med 18:12.



SE ALLE RESULTATER HER