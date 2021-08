30 fokuserte løpere på de første meterne på sin 10 km med Endre Hjelseth i spiss (107). (Foto fra løpets facebookside)



Og fem minutter senere la 20 5 km-løpere i vei med fullt fokus på klokka. (Foto fra løpets facebookside)



Emilie Westli Andersen (Løten O-lag) løp på 44.02 og forbedret sin egen rekord med 53 sekunder. Petter Myhr som løper før Ullensaker/Kisa IL var tilbake på kjente trakter og gjorde unna den tekniske mila på 40.20. Dermed ble Erik Klevens gamle rekord smadret med nesten tre og et halvt minutt. 30 barn inkludert telt arrangørene opp 81 deltakere i årets løp fra Kvennstugua der 29 fullførte 10km og 20 på 5 km.





O-løper Emilie Westli Andersen mestret ikke uventet de tekniske partiene godt og tok med seg løyperekordbonusen hjem til Løten for andre år på rad. Bak følger Geir Sandbakken (Lillehammer IF) som holdt følge med Emilie helt til mål. (Foto fra løpets facebookside)



Vallset IL valset opp med et vellykket arrangement i bra vær som ga ny deltakerrekord i de nærværende løypene i tillegg til nye løyperekorder som ble honorert med 1000 kr. Med fornøyde løpere er det stor sjanse for at alle som sier de vil komme tilbake holder ord...





Amund Hagen Kristiansen (Berghem Ultraløperklubb) fulgte rett bak Petter Myhr og løp i liklhet med Endre Hjelseth langt under den gamle løyperekorden. (Foto fra løpets facebookside)



Henrik Kvarstad (Hamar Skiklubb-206) avgjorde ungdomsduellen med Ola Dåsnes (Vang Skiløperforening) på 5 km. (Foto fra løpets facebookside)



Martine Kleven (Ottestad IL) holdt alle andre jenter bak seg på 5 km. (Foto fra løpets facebookside)



Alle klassevinnerne på 10 km samlet på smittevernforsvarlig avstand ved Kvernstuggua. (Foto fra løpets facebookside)



Alle klassevinnerene på 5 km, de fleste i ungdomsklassene, på rekke og rad. (Foto fra løpets facebookside)



Resultater Kvennstuguløpet 15.08.2021: Kvinner 10 km: Pl Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Emilie Westli Andersen Løten O-Lag K20-29 44:02.0 0:00.0 2 Louise Skak Romerike Ultraløperkl. K40-49 52:37.0 8:35.0 3 Anne Hørsand Ilseng IL K30-39 53:00.0 8:58.0 4 Bente Storvik OTTESTAD K40-49 1:00:54.0 16:52.0 5 Malin Fjeldberg Vallset K30-39 1:01:42.0 17:40.0 6 Idun Fjeldberg VALLSET K20-29 1:02:12.0 18:10.0 7 Marita Klausen Bakken OTTESTAD K30-39 1:05:50.0 21:48.0 8 Iryna Lymar BRUMUNDDAL K30-39 1:10:41.0 26:39.0 9 Linn Østensen Norberg OTTESTAD K40-49 1:12:13.0 28:11.0 Menn 10 km: 1 Petter Myhr Ullensaker/Kisa IL M20-29 40:20.0 0:00.0 2 Amund Hagen Kristiansen Berghem Ultraløperkl. M30-39 40:45.0 0:25.0 3 Endre Hjelseth Innlandet Fylkes BIL. M40-49 41:31.0 1:11.0 4 Geir Sandbakken Lillehammer IF M40-49 44:02.0 3:42.0 5 Christian Rustvåg FOLLEBU M30-39 45:02.0 4:42.0 6 Finn Ansgar Haneberg Norsk Tipping BIL M40-49 46:17.0 5:57.0 7 Richard Havstein Melkersen Gausdal Landhandleri M30-39 46:44.0 6:24.0 8 Kjetil Hansen Hamar Politi IL M50-59 50:30.0 10:10.0 9 Jon Flesvik TANGEN M40-49 51:03.0 10:43.0 10 Karl Martin Reppe FROLAND M30-39 51:05.0 10:45.0 11 Per Arne Rønningen Åsbygda il M40-49 51:08.0 10:48.0 12 Fred Odin Moe TANGEN M20-29 51:20.0 11:00.0 13 Roar Kjærnstad VALLSET M40-49 52:29.0 12:09.0 14 Svein E Bratberg BRUMUNDDAL M40-49 52:47.0 12:27.0 15 Erik Kleven Ottestad IL/Team3ski M40-49 54:23.0 14:03.0 16 Markus Løken Vallset IL M18-19 59:12.0 18:52.0 17 Harald Simonsen RIDABU M30-39 59:45.0 19:25.0 18 Hans-Arild Sjøenden Vallset IL M40-49 1:00:52.0 20:32.0 19 Lars-Ivar Hoelstad OTTESTAD M30-39 1:04:47.0 24:27.0 20 Andreas Iversen FURNES M30-39 1:15:35.0 35:15.0 Kvinner 5 km: 1 Martine Kleven Ottestad IL/Team3ski K14-15 25:15.0 0:00.0 2 Emma Bjørnstad Hamar IL K14-15 25:49.0 0:34.0 3 Eira Berglund Fjellet Vallset IL K18-19 29:48.0 4:33.0 4 Christiane Hermansen Vang Skiløperforening K14-15 29:51.0 4:36.0 5 Tuva Engen Eriksfallet Vallset il K11-13 35:53.0 10:38.0 6 Charlotte S. Mikkelsen VALLSET K30-39 36:25.0 11:10.0 7 Marit Saksgård ROMEDAL K40-49 38:12.0 12:57.0 8 Marta Hørsand Ilseng IL K11-13 40:58.0 15:43.0 9 Maren Hørsand Ilseng IL K30-39 40:59.0 15:44.0 Menn 5 km: 1 Henrik Kvarstad Hamar Skiklubb M14-15 19:22.0 0:00.0 2 Ola Dåsnes Vang Skiløperforening M14-15 19:30.0 0:08.0 3 Jonas Lidahl Lillejordet Hamar IL - Friidrett M14-15 20:46.0 1:24.0 4 Sturla Dahl Bøhleng Hamar Skiklubb M14-15 22:38.0 3:16.0 5 Sander Bjaanes Dahl FURNES M14-15 23:30.0 4:08.0 6 Ask Alhaug Hamar Skiklubb M11-13 24:51.0 5:29.0 6 Vemund Kjærnes Hamar Skiklubb M11-13 24:51.0 5:29.0 8 Asbjørn Korsbakken Vallset IL M30-39 26:36.0 7:14.0 9 Henning Fjellet Vallset IL M40-49 31:43.0 12:21.0 10 Øyvind Skogen VALLSET M30-39 34:24.0 15:02.0 11 Stian Eriksfallet Vallset il M30-39 35:53.0 16:31.0

