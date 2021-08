Forsvarte tronen i TransØsterdalen

Hildegunn Hovdenak, Molde CK og Eskil Evensen-Lie, Kloppa Off Road Klubb vant eliteklassene etter å ha holdt unna på den søndagens jaktstart i den 10. utgaven av TransØsterdalen og tok sin andre sammenlagtseier på rad.



Både Hovdenak og Evensen-Lie la grunnlag for seieren på den lengste og aller mest krevende etappen også værmessig i årets tour etter en meget våt andre dag av rittet og var dermed først ut i søndagens jaktstart. Begge tok også sin andre sammenlagt seier på rad siden Evensen-Lie vant også TransØsterdalen i 2019.



Hildegunn Hovdenakk slet litt med innkjøring av ny sykkel i den innledende etappen på fredag da hun var andre kvinne i mål, et par minutter bak Anne Helene Reiten (Trollheimen SK).

Artikkelen fortsetter under annonsen