Løpskarusellen i Åsane er et tilbud til mosjonsløpere på alle nivåer, og løypen går med start og mål ved IKEA i Åsane i Bergen. Man kan velge mellom 5 og 10 km.

Torsdag 19. august kl. 19:00 går startskuddet for 10 km, ca. 5 minutter senere slippes de raskeste på 5 km ut.

Det blir ingen påmelding på løpsdagen, men det er åpent for påmelding frem til klokken 20 dagen før løpet.

I vårsesongen måtte noen av løpene avlyses av hensyn til koronapandemien, men med lettelsene i restriksjonene samt tilpasninger i arrangementet håper arrangørene at høstsesongen skal gå greit.

Det er følgende puljeinndeling:

Pulje 1) Alle som ønsker å løpe 10km

Pulje 2) Alle som løper under 23 min på 5 km

Pulje 3) Alle som løper under 26 min på 5km

Pulje 4) Alle som løper over 26 min på 5km



Her er fra løpet i Åsane Løpskarusell som gikk på samme tid i fjor. (Foto: Arne Dag Myking)