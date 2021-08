I en pressemelding fra Jon Ridgeon, administrerende direktør i World Athletics blir det bekreftet det vi lenge har forstått; at årets VM i fjell- og terrengløping - inkl terrengultra - må utsettes. Det var i utgangspunktet planlagt til november i år.

Det første felles VM i fjell- og terrengløping arrangeres i Chiang Mai, Thailand 2021

FRA PRESSEMELDINGEN:

Etter diskusjon med våre thailandske kolleger fra den lokale organisasjonskomiteen, har vi blitt enige om at vi må ta den vanskelige avgjørelsen om å utsette det første verdensmesterskapet i fjell- og terrengløping som er planlagt til - 11. til 14. november 2021.

Beslutningen ble tatt etter å ha vurdert den nåværende usikre situasjonen angående folkehelseproblemene rundt Covid-19 i ikke bare Thailand, men også våre egne land som kan påvirke helse og sikkerhet for våre idrettsutøvere og verter.

For tiden planlegger vi å med mesterskap den andre helgen i februar 2022, når de klimatiske forholdene er omtrent som i november.. Bekreftelsen av datoen er imidlertid betinget av Covid-19-situasjonen de neste månedene. En endelig avgjørelse vil bli tatt innen utgangen av oktober 2021 om hvorvidt utsettelse til februar 2022 fremdeles er mulig eller om det skal flyttes til november 2022.



Terrengultra og uttak

Det kan altså fort skje at mesterskapet flyttes et helt år fram, til november 2022. John Strupstad, leder for NFIFs ultraløpsutvalget, forteller at det for terrengultra kan bety at man må starte uttaksvurderingen på nytt dersom det blir flytting til november 2022.

- Per nå forholder vi oss til at det blir mesterskap i februar, sier Strupstad.

Da gjelder også tidligere annonserte uttakskriterier: "Amerikansk uttak" i NM terrengultra til VM i Thailand



Det betyr at høstens utsatte NM terrengultra - som arrangers i Molde 11. september - blir det primære uttaksløpet til VM, forutsatt at Thailandarrangementet blir i februar.

Da kan de to beste i NM - kvinner og menn - belage seg på uttak til terrengultgra i Thailand. I tillegg vil utvalget åpne opp for en ekstra fra hvert kjønn basert på resultater i andre løp - gode resultater i løp med sterke felt.

Med mesterskap i november 2022 vil man sannsynligvis ha betydelig bedre grunnlag for uttak med tanke på at deltakelse i internasjonale løp blir lettere igjen, så det uttaket som gjøres etter NM vil bli vurdert på nytt ved en slik utsettelse.

