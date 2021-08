(Tekst, video og foto: Stein Arne Negård)





Det var fellesstart med gafling. Løperne løp to sløyfer med kartbytte på samlingsplass. I klasse C-åpen, D/H-10 og D/H11-12 var det en sløyfe og ingen gafling. Løypene var lagt som mellomdistane og gikk stort sett i åpent skogsterreng. Det var varierende løpbarhet, lite kupert og noe myr.



Kartdata: Vedset, utsnitt av Vesterås, revidert 2018. Målestokk 1 : 7500, ekvidistanse 5 m.

Fellesstart med feller

Fellesstart betyr som regel stor fart fra start, og da løper man ofte litt for fort og blir dratt med på feil gafling. Her var det nok best å ta det litt med ro, stole på seg selv for å unngå bom.

Nammo-cupen skaper mye moro, spenning og utfordringer for barn og ungdommer rundt Mjøsa. Løpene skal by på det lille ekstra, med kreative arrangører og passende nivå for løperne!

Klassevinnere:

H 17-20: 4,7 km Lars Lien, Gjø-Vard OL

D 17-20: 4,0 km Marie Kravdal, Gjø-Vard OL

H 15-16: 4,0 km Even Lien, Gjø-Vard OL

D 15-16: 3,3 km Mari Ovidia Ranestad, Hamar OK

H 13-14: 3,3 km Magnus Svaland Dale, OL Vallset/Stange

D 13-14: 3,3 km Ida Øverli Støen, Lillehammer OK

B-åpen: 3,3 km Carina Fjellsol, Ringsaker OK

H 11-12: 1,7 km Aksel Tonjer Fingarsen, Elverum OK

D 11-12: 1,7 km Magnhild Kleppa Madslien, Lillehammer OK

C-åpen: 1,7 km Magnus Husom, Vang OL

H -10: 1,6 km 3 flinke løpere

D -10: 1,6 km 8 flinke løpere

N-åpen: 1,4 km 14 løpere, bare vinnere

Alle resultater

Kart og løyper i Livelox

Mjøs-O sin hjemmeside

I Nammo-cupen kjempes det om ledertrøyer og spesialtrøyer, se bilde under. Finalen i Nammo-cupen arrangeres 5. september av Løten OL

Poengstilling ledertrøyer

Poengstilling spesialtrøyer