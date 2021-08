Til tross for helt andre væromstendigheter enn i forrige løp stilte så mange som 975 deltakere opp denne uken.





Jan R Hansen har sendt oss rapport fra løpet:

Kvernhusvannet rundt (3,3 km / 9,9 km)

Vær og løypetrasé kunne ikke ha vært bedre på avslutnings-tirsdagen for Terrengkarusellen i den nydelige løypa rundt Kvernhusvannet ved Langenes. Med temperatur opp mot 25 grader kunne det ha blitt varmt for noen, men en frisk, sval bris gjorde det hele perfekt. Litt mindre heldige var de som valgte mandags-ettermiddagen til gjennomføringen. Da ble det lyn, torden og reale skybrudd.

Vi må vel med en gang bemerke at ganske mange av våre ellers trofaste karuselldeltakere ikke syntes å ha kommet seg ut av sommerferiemodus ennå. Total stilte det 526, fordelt med 209 jenter og 317 gutter. Hadde det ikke vært for en enestående mobilisering av ungdommer fra de lokale idrettslagene (de fleste fra fotball), ville det ha sett noe tynt ut. Stor honnør til Ole Johan Bueklev, som tok initiativet til dette, samt trenere/foresatte for de ulike gruppene, med ungdommer i alderen 10-15 år.



Til sammenligning hadde vi 794 deltakere i 2019 (det siste «normale» året), mens aktivitesturen i samme løype i fjor samlet 398. Så det går rett vei.

Vanlig løype

Blant jentene fikk vi følgende bestetider (uansett alder): Elisabeth Gill (15:50), foran Sandra Couling (16:45), Lina Gullsmedmoen Indrebø (17:50), Hanne Aanensen (19:01) og Line Marie Slettebøe (19:04). Blant guttene stakk Søgne-ungdommer av med de 2 beste tidene (uansett alder). De raskeste her var Nils Martin Otterdal Nilsen (13:45), foran Jakob Netland (13:55), Helge Neset (14:14), Håvard Flå (14:20) og Olav Einar Rike (14:25).

Milslukeren

Totalt 91 valgte milslukeren, og her fikk vi blant jentene følgende bestetider: Margaret Anne Heald ble best (53:14), foran Marte Bue og Sarah Kjernlie-Johansen (begge 55:04). Hos guttene igjen kjempefart på Simen Koland (36:13), foran Kenneth Sløgedal (43:10) og Per Helge Fjørtoft (45:40).

God deltagelse og håp om "normal start"

Antallet som har vært med på minst ett av løpene våre denne sesongen gjorde naturlig nok et lite hopp her, og kom nå til 1577 deltakere. Tallet på dem som allerede har nok starter (7 stk.) til fullført karusell/premie gikk nå opp til 757.



Arrangementene håper vi skal bli mer normale utover høsten. Denne gangen åpnet vi igjen for tidtakingspuljer på siste konkurransedagen. Oppslutningen om puljene ble noe beskjeden, men dette retter seg nok når tilbudet blir bedre kjent. Flott gjennomført igjen av Terrengutvalget



Reportasje laget av Sverre Larsen:

Søgne Fotballklubb konkurrerte om 10 pizzaer ved å være med på karusellen!

Så ble karusellen åpnet igjen etter ferien, men det er fortsatt problemer med denne pandemien, og folk avstår fra å møte opp. Allikevel ser det ut til at det kommer lysere tider, så derfor ser arrangørene frem til flotte karusell-løp framover.



Vi fikk fint vær i Søgne denne dagen, og det var stor oppslutning fra Søgne Fotball-klubb! Vi tok en prat med dem, og vi spurte også ut noen andre personer.



Lederne av Søgne Fotballklubb fortalte gladelig hvordan dagens oppmøte fra klubben fortonte seg.



Lederne i Søgne Fotballklubb, Øyvind Thomassen (39) (til venstre) og Bjarne Severinsen (41), fikk med seg ungdommen på løp. (Foto: Sverre Larsen)



Øyvind Thomassen (39)

– Hva gjør dere her i dag?

– Planen er at ulike årskull i Søgne Fotballklubb skal være med og løpe karusellen!



– Har dere vært her før?

– Nei, det er første gang vi deltar, og det synes vi er spennende!



– Kjenner deltakerne fra Søgne Fotballklubb den løypa som går rundt Kvernhusvannet i dag?

– Ja, og de er spreke! De har deltatt på den 6-timere lange fotballskolen i går og i dag. Det er ikke noe å si på innsatsen og engasjementet til deltakerne. I klubben har vi i dag en premie på 10 pizzaer til det laget eller årskullet som stiller opp med flest deltakerne, og derfor er mange interessert!



Helge Neset (57) og Håvard Flå (49) knivet i 3,3 km-løypa. (Foto: Sverre Larsen)



Helge Neset konkurrerte med Håvard Flå om å komme først til mål i fellesstarten som gikk klokken 17.30, og løypa var 3,3 km. Man kunne løpe løypa 3 ganger og dermed fullførte man Milslukeren på 9,9 km. Milslukeren startet klokken 17.15. Det var ikke mange deltakere verken på fellesstarten eller på Milslukeren.



– Hvordan løp dere her i dag?

– Vi løp sammen hele løpet igjennom. Håvard Flå var først i bakkene på slutten, men Helge Neset satte inn en spurt på slutten, og dermed vant han.



– Synes dere det er hyggelig i karusellen?

– Ja, det er helt topp! Det er gøy å komme tilbake til normale tilstander med fellesstart. Vi presset hverandre, og vi konkurrerte mot hverandre. Vi ble slitne på slutten. Og den siste kilometeren var tung.

Simen Koland (32) fikk fin halvmaratontrening. (Foto: Sverre Larsen)



– Hva synes du er bra med dette løpet som går rundt Kvernhusvannet i Søgne, Simen?

– Det går på grus. Man kan dermed holde jevn fart, og det er løpbart terreng her. Det er greit å holde høy fart, og omgivelsene er fine!



– Hva slags ønsker har du med sesongen?

– Jeg trener mot å løpe halvmaraton både i Drammen og i Oslo. Dette er en god gjennomkjøring, og det er viktig for meg å få ei god tid, og det er det også på halvmaraton!

Sarah Tønnessen (33) løper for å holde seg i form. (Foto: Sverre Larsen)



– Liker du å holde deg i form, Sarah?

– Ja, og jeg har vokst opp rundt Kvernhus. Jeg er ofte ute og går her, og ellers løper jeg på et treningssenter på Tangvall!



– Hva skal til for å trives med karusellen?

– Det er at man er motivert, og at man noen ganger kan vinne premier. Og så kan vi gjøre ting i fellesskap, og ikke alene, så samholdet er bra!



– Har dette stedet med Kvernhuset her ute en fin historie?

– Ja, og vi har steinalderboplass her, og det er minner fra tidligere tider. Karusellen er et flott og godt tiltak, og det er bra at vi fra tid til annen også kan få med oss idrettsklubbene.

Tor Helge Fosselie som ble 70 år lørdag 14. august! var arrangør fra Terrengutvalget. (Foto: Sverre Larsen)



– Gratulerer så mye med dagen på etterskudd, Tor Helge! Hva er gøy med denne løypa?

– Det er fin natur, og det er ei lettløpt løype. Det er nesten ingen bakker i terrenget. Turen rundt Kvernhusvannet er idyllisk, men vi trenger at flere fra byen blir med! Ikke nøl med å stille opp!



– Hvordan fikser dere arrangementet?

– Vi gjør det vi pleier i alle karusell-løp. Vi rigger til med utstyr før start, og så demonterer vi utstyret når løpet er over!



– Er folk spreke og hyggelige?

– Ja, jevnt over. Men noen sliter litt tungt i løypene. Folk er veldig hyggelige, og alle virker veldig fornøyde!



NB! Neste karusell-løp går torsdag 26. august i Jegersberg! Så møt opp! Alle er velkomne!



Neste løp:

Hennig-Olsen Is-løpet 3,7 km (Milsluker cirka 7 km).

Neste gang går turen til Jegersberg, der vi frem til torsdag 26. august kan få med oss sesongens 12. karuselløp, Hennig-Olsen Is-løpet (normal distanse 3,7 km, milslukeren ca. 7 km), med start/mål på Grønn slette. Medarrangøren lover iskrem til alle!

Her kommer vi også til å gjøre et lite forsøk på mild gjenåpning av Barnas karusell. Ingen påmelding eller puljestart. Men alle barn som torsdag tar seg en tur i løypa mellom ca. 16:30 og 17:15 blir belønnet med medalje og iskrem.