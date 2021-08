På en måte ligner det litt på en budrunde ved huskjøp. Det holder at det er to som veldig gjerne vil ha huset, for at prisen skal gå høyt over takst.



I herreklassen var det to slike ivrige – og kompetente – karer som stadig overbøy hverandre. Først da Jon Asphjell gav seg etter to døgn og 48 runder, kunne Luca Roncoroni begi seg ut på det som ville bli seiersrunden om han klarte den på under 1 time. Det gjorde han, og dermed ble vinnerresultatet 49 runder, noe som visstnok skal være uoffisiell norsk rekord i denne konkurranseformen. Både Roncoroni og Asphjell kvalifiserte seg med sitt resultat til Big Dock's Backyard Ultra som skal gå i Tennessee i USA oktober.



Så spørs det hvor høyt verdsatt en slik premie blir. I en oppdatering på Facebook skrev vinner Roncoroni følgende som forklaring til en video der han sitter svaiende i lotusstilling på golvet, halvsovende:



"Last Man Standing. My running weekend in a nutshell… sleep deprivation and hallucinations."





De to siste som ble stående: Vinner Luca Roncoroni (til venstre) og toer John Asphjell. (Foto: arrangøren)



Det koster å tyne seg i over to døgn. Vinner av kvinneklassen Kirsti Johnsen Skåtøy slapp med ett døgn. Hun kunne gitt seg etter 16 runder og likevel blitt beste kvinne, men fortsatte til 24 runder var unnagjort. Hun rapporterte på følgende vis på sin Facbook-vegg:



"Last Man Standing 2021

Kjekt!😍

Langt!😜

Bare kjekke folk!😀

Ny damerekord på 24 t= 100 miles👍

Dag og natt- dagslys og nattemørke🌜☀️

Løpefest!🎉🎶🏃‍♀️

Beste dame og nr. 4 totalt🥇"





Kjersti Johnsen Skåtøy hadde tatt turen fra Egersund og kunne reise heim med både seier og uoffisiell norsk rekord i bagasjen. (Foto: privat)



Bakgårdsultra er en sosial konkurranseform, og stemningen så ut til å være aldeles utmerket i pausen mellom slagene. (Foto: Jan-Tore Gjervik)



Enkelte, som Rune Kvam, brukte pausen til å restituere så godt som bare mulig. (Foto: Jan-Tore Gjervik)



Kvinner Født Tid brukt Runder 1 Kirsti JOHNSEN SKÅTØY [39] 1975 Egersund IK 17:17:44 24 2 Eirin Liseth EKEBERG [41] 1972 HARD Intensiv Trening- HIT 12:31:39 15 3 Hanne FORMO [95] 1974 Hell Ultraløperklubb 10:39:39 13 4 Marit AAMDAL [1] 1979 Romerike Ultraløperklubb 09:43:55 12 5 Kristin VARDEBAKKEN [34] 1986 Ingeberg 09:44:14 12 6 Line SCHEISTRØEN [65] 1969 DRAMMEN 10:34:06 12 7 Christine MARCUSSEN [105] 1988 BN BIL 10:30:10 12 8 Deimante RAZUKIENE [75] 1982 Romerike Ultraløperklubb 07:10:20 10 9 Cécile BALLIGAND [97] 1993 0266 Oslo 07:41:10 9 10 Jeanette KOHT [53] 1969 Asker skiklubb 06:08:32 7 11 Patricia Viviana Alme FLATAKER [68] 1985 Melkesyre 06:17:40 7 12 Beate ELVEBAKK [79] 1972 Røykås Racing Girls 05:50:06 7 13 Anett WARNSTRØM [81] 1975 Oslo 04:55:26 7 14 Therese ISTAD [20] 1973 Oslofjord Triatlon 05:03:05 6 15 Hege KVITTING [80] 1969 Røykås Racing Girls 04:23:34 5 16 Torunn BRANDT [90] 1962 Romerike Ultraløperklubb 04:20:05 5 17 Kari GULDTEIG [40] 1969 Hard Intensiv Trening - HIT 03:26:34 4 18 Camilla Fuglesang EIDE [54] 1975 Norconsult BIL 03:20:44 4 19 Mari O. MAMRE [71] 1984 Holmlia Runners 57:10:00 1 Menn 1 Luca RONCORONI [70] 1973 DRØBAK 41:38:04 49 2 Jon ASPHJELL [16] 1976 Romerike Ultraløperklubb 40:48:57 48 3 Bjarte WETTELAND [5] 1988 Sandnes 18:34:54 25 4 Finn-Eirik JOHANSEN [94] 1965 OSLO 20:42:06 24 5 Rune KVAM [49] 1967 BFG Bergen Løpeklubb 17:51:53 20 6 Tobias HANSEN [62] 1993 Oslostudentenes IK - Friidrett 13:47:51 20 7 Lars Erik GYLLAND [14] 1978 Hell Ultraløperklubb 15:06:36 19 8 Jan-Tore GJERVIK [56] 1968 Varegg Fleridrett / Fjellgeitene / Team Melkesyre 16:18:25 19 9 Jon BRUNVOLL [11] 1972 Team Flopp / Fjellgeitene / Varegg 16:04:53 18 10 Olav Renolen AASBØ [26] 1985 YTRE ENEBAKK 14:01:29 17 11 Peder Sebastian KOLDÉUS [77] 1977 Kildare Partners 13:32:31 17 12 Vincent BAILLY [83] 1989 Oslo Hash House Harriers 14:54:56 17 13 Roger HÆHRE [9] 1977 Triton Lillestrøm Svømme- og Triatlonklubb 11:24:44 16 14 Lars ELDEN [58] 1982 Frogner 12:27:49 16 15 Simon JOHANSEN [66] 1983 Løten 13:16:56 16 16 Bjørnar MELUM [88] 1992 Åfjord løpeklubb 12:50:46 16 17 Jesper MADSEN [8] 1986 Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb 10:53:06 15 18 Remi KRISTENSEN [57] 1987 Oslo 12:04:49 15 19 Magnus WARVIK [86] 1994 OSI Friidrett 09:23:32 14 20 Steinar MOEN [12] 1966 Team Flopp / Fjellgeitene 11:58:53 13 21 Torkjel HONGVE [52] 1978 Siggerud IL 10:17:49 13 22 Håkon MELAND-TANGEN [59] 1976 Bækkelagets SK Orientering 11:50:33 13 23 Rasmus ØLLGAARD [98] 1989 Romerike Ultraløperklubb 10:28:46 13 24 Jon Andre FOSSTVEDT [18] 1974 Tøyen sportsklubb 09:50:23 12 25 Christian STORUM [78] 1986 BERGEN 10:26:08 12 26 Pär WÅHLIN [93] 1980 Oslo 09:39:10 12 27 Tormod BJØNTEGAARD [100] 1978 Kolbotn 07:46:11 11 28 Svein-Erik BAKKE [91] 1967 Romerike ultraløperklubb 08:01:15 10 29 Matias DOYLE [106] 1991 Oslo 08:23:25 10 30 Audun RENOLEN AASBØ [28] 1983 Knehasen springarlaug avd. Anders Bar 07:43:29 9 31 Anders SNELLINGEN [29] 1983 Knehasen springarlaug avd. Anders Bar 07:40:54 9 32 Robert SCHOU [22] 1971 Grua 06:36:17 8 33 Bjørgulf LAUVDAL [32] 1974 Pølseklubben 06:49:57 8 34 Kjell Are EINARSVE [74] 1990 IL Aasguten 07:04:22 8 35 Alexander AURDAHL [89] 1992 Romerike Ultraløperklubb 06:28:05 8 36 Kim GUNDROSEN [102] 1984 MOSS 06:39:57 8 37 John SØRENSEN [30] 1985 Knehasen springarlaug avd Anders bar 05:48:09 7 38 Kenneth LARSSEN [33] 1975 Express 05:58:00 7 39 Lauritz MØLLERSEN [44] 1987 Mo i Rana 06:13:05 7 40 Oskar MØLLERSEN [45] 1995 Gruben IL 06:04:33 7 41 Jonas KÅRSTAD [72] 1987 Frogner 05:19:20 7 42 Leif FOSS [82] 1981 Romerike Ultraløperklubb 05:20:28 7 43 Fredrik TJERNES [96] 1988 Siggerud 05:02:53 7 44 Fulvio ØKSENDAL [99] 1975 Bèrghem Ultraløperklubb 05:21:16 7 45 Kai Glenn BORGERSEN [104] 1961 SKVIDAR/Team RP 06:06:21 7 46 Morten BAKKE-DIVENAH [107] 1984 Tårnåsen 05:53:00 7 47 Gunnar Mikal NAAS [67] 1979 Østmarka Langløps Kompani 05:21:40 6 48 Arne BRUNVOLL [103] 1968 Moss 04:32:28 5 49 Jens-Petter AARHUS [31] 1983 Knehasen Springarlaug 01:59:31 3 50 Eirik JOHANSEN [51] 1982 Oslo 01:50:56 3 51 Arild Brudevoll JOHANSEN [108] 1977 Midtlivskrise i Lycra 02:31:10 3



Fullstendig resultatliste



Det var ingen flat asfaltløype som ble brukt, snarere tvert imot, en heller krevende terrengtrasé. (Foto: Jan-Tore Gjervik)