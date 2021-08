Løypen for Bergen Skogsmaraton går i Hordnesskogen. Det er ikke terreng, men nokså kuperte kuperte grusveier som blir utfordringen for dem som skal løpe Bergen Skogsmaraton.

Det er pr. i dag 131 påmeldte fordelt over de tre distansene 10 km, halvmaraton og maraton.



Løpsinformasjon fra arrangørene:

I henhold til Norges Friidrettsforbunds korona retningslinjer vil løpet bli gjennomført med startpuljer på 200 løpere. Maks 200 løpere vil starte til 10 km klokken 09:00, maks 200 løpere vil starte til Maraton klokken 10:30 og maks 200 deltakere vil starte til Halvmaraton klokke 12:00. Start av hver pulje markeres ved et startskudd.

Før start må alle løperne ha god avstand bak startsmatten slik at 1 meter distanse-regelen opprettholdes.



Løpstrase

Løpstrase er i Hordneskogen.

10 km løpes 1 runde

Halvmaraton løpes 2 runder

Maraton løpes 4 runder

Målgang

Det er viktig at løperne ikke stanser opp i målområdet like etter målgang, men beveger seg videre ut av dette området. Dette skyldes hensynet til 1 meter avstandsregelen. Følg anvisninger som gis av våre vakter.

Pokalutdeling, mottakelse av deltakerpremie og utdeling av premier trukket på startnummer vil skje ved mål.



Premiering

Premiering av 3 beste kvinner og 3 beste menn vil tildeles de første som passerer mål.

Det vil deles ut deltakerpremier til alle som fullfører.

Utrekkspremier vil trekkes på tilfeldige startnummer, egen liste vil henge synlig på løpsdagen.

Mat og drikke

Vi har 3 drikkestasjoner som passeres pr runde

Toalett/garderobe

Dessverre er det ingen garderobefasiliteter under årets arrangement, men 2 toaletter ved start/målområde.



Starttider og antall deltakere

Start klokken 09:00

10 km - maks 200 løpere

Start klokken 10:30

Maraton - maks 200 løpere

Start klokken 12:00

Halvmaraton - maks 200 løpere

Neste planlagte løp i maratonkarusellen er Bergen Maraton som arrangeres lørdag 23 Oktober.

