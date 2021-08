- Vi er veldig fornøyde med 7. plass. På forhånd hadde vi et håp om å komme topp 10 og når vi da blir nummer 7, kan vi ikke være annet enn godt fornøyde, sa Ingrid Lundanes etter å ha løpt NTNUI i mål på dagens Venla i finske Rovaniemi.

Da hadde Anu Tuomisto, Emma Arnesen og Ane Dyrkorn gjort en god jobb i forkant, slik at Lundanes kunne gå ut sammen med noen av verdens beste o-løpere på siste etappe:

- Det var litt stress å ha verdens bete rundt seg. Og da jeg hadde en annen gafling enn Karolin Ohlsson på førstepost, ble jeg litt usikker – selv om jeg visste at jeg skulle videre da hun stemplet.

En usikker start, men stabil og god fortsettelse på ankeretappen – før selve avslutningen:

- Jeg bommet på slutten, og da så jeg både Andrine Benjaminsen (OK Pan Århus) og Minna Kauppi. Jeg trodde de passerte meg der.

Men den nevnte duoen måtte se seg slått av Lundanes og NTNUI i dag.



Og når studentene fra Trondheim – i grønt, gult og svart – innleder høstsesongen med en slik stafettprestasjon, er det ingen grunn til å senke listen foran NM-stafettene som venter de kommende helgene (NM-sprintstafett og NM-skogsstafett).

- Vi får prøve å slå de andre norske lagene der også, sier Lundanes på direkte spørsmål om de går for gull.

De var i hvert fall klart best av et noe redusert felt av norske lag under Venla. Halden SK ble nummer 22 og NTNUI sin andreoppstilling løp i mål som lag nummer 58.

Ellers er det verdt å notere seg at Victoria Hæstad Bjørnstad leverte en upåklagelig førsteetappe for IFK Göteborg, og jenta som er orienteringsfostret i Fossum IF vekslet aller først for laget som til slutt endte på 2. plass:

- Vi er fornøyde med andreplass, selv om Sara (Hagström) løp så bra i et parti på sisteetappen at vi nesten håpet på noe enda bedre, sa hun med et smil etter stafetten.

Smilet var lengre borte for Andrine Benjaminsen som løp OK Pan Århus inn til 8. plass etter å ha blitt sendt ut på sisteetappe som andre kvinne.



Herrestafetten på Jukola starter klokken 23 finsk tid, altså klokken 22 i Norge.

Kilde: Norsk orientering

22 Halden SK 3:19:45 +14:07 56:40