Nordvest Maraton ble arrangert lørdag 21.aug. Den 31 utgaven som gjør det til det eldste maratonløpet i fylket.



Det var delvis skya og gode forhold for løping. Therese Falk var eneste deltaker på maraton og vant og satte ny løperekord.

Kretsmesterskap

Nytt av året var at Nordvest Maraton også er KM for Møre og Romsdal i halvmaraton og helmaraton.



Alle resultater

Helmaraton herrer

Plass Navn Klubb Halv Heil 1 Karl Idar VIK [6] Syvde IL 1:24:18 2:54:03 2 Øystein MÅRSTØL [88] Ørsta IL/Tartanmandag 1:24:17 2:59:11 3 Svein Robert HELTNE [3] Volda 1:35:00 3:09:46

Helmaraton damer (en deltaker)

Plass Navn Klubb Halv Heil 1 Therese FALK (79) Hareid IL 1:34:54 3:08:05

Halvmaraton herre



Plass Navn Klubb Halv 1 Sjur HAUG [44] Ørsta IL/Tartanmandag 1:09:50 2 Olger PEDERSEN [48] Dimna IL 1:19:48 3 Stian NEDRELID [24] Volda 1:20:07

Halvmaraton damer

Plass Navn Klubb Halv 1 Iren NORDAL [43] Midsund IL 1:32:47 2 May Evy NESHEIM [60] Velledalen IL 1:39:53 3 Siv Grethe BERGE HOFF [74] Bergsøy IL 1:44:07



Sjur Haug allerede her etter ca 2 km med et solid forsprang. Sjur vant med den sterke tiden 1:09:50, ikke langt bak løyperekorden. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Johann Roppen og Tom Inge Gotten i fint driv ved Holesanden, innerst i Snipsøyrvatnet. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Holesanden. Snipsøyrvatnet. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Holesanden. Snipsøyrvatnet. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Pokaler. Foto: Martin Hauge-Nilsen.