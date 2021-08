I sitt første løp etter at han tok OL-gull på 1500 meter viste Jakob Ingebrigtsen at han ikke har mistet formen etter jubelløpet i OL i Tokyo.

I det som er sesongens eneste Diamond League-stevne som går i USA stilte både Filip og Jakob Ingebrigtsen til start på en engelsk mil i et meget sterkt felt. Der var syv utøvere fra OL-finalefeltet på 1500 meter, blant annet Timothy Cheruiyot som fremdeles var ubeseiret på denne distansen.

Men ikke nå lenger. Etter at Jakob tok OL-gull kom Gjert Ingebrigtsen med den friske uttalelsen at Cheruiyot aldri kom til å slå Jakob igjen. Foreløpig har Gjert rett i dette.

Som vanlig åpnet Jakob Ingebrigtsen løpet rolig og la seg et stykke bak de fremste. Så dro han seg gradvis fremover i feltet. På siste runden var det kun Stewart McSweyn som var foran ham, men Jakob hadde ikke noe problem med å løpe fra ham også og gikk i mål som vinner med tiden 3:47.24.

Filip Ingebrigtsen løp inn til 8. plass, og han mistet samtidig sin norske rekord på distansen til sin bror Jakob.

Jakob Ingebrigtsen forteller til VG at han hadde vært utladet etter OL, og like før startskuddet gikk kom nervene krypende:

– Jeg tenkte at dette kom til å bli tungt. Jeg var spent og nervøs for smerten, og spent på hva jeg og konkurrentene kunne få til. Man er alltid usikker når man stiller til start, spesielt etter en så tøff konkurranse som vi hadde for to uker siden, sier Jakob Ingebrigtsen.

Stevnet gikk i Eugene i USA, hvor øvelsen er døpt «The Bowerman Mile»,

Resultatliste finale engelsk mile.

PLACE NAME BIRTH DATE NAT. MARK 1. Jakob INGEBRIGTSEN 19.sep.00 NOR 3:47.24 2. Stewart MCSWEYN 01.jun.95 AUS 3:48.40 3. Timothy CHERUIYOT 20.nov.95 KEN 3:51.17 4. Ronald KWEMOI 19.sep.95 KEN 3:51.31 5. Oliver HOARE 29.jan.97 AUS 3:51.63 6. Jake HEYWARD 26.apr.99 GBR 3:52.15 7. Abel KIPSANG 22.nov.96 KEN 3:52.20 8. Filip INGEBRIGTSEN 20.apr.93 NOR 3:52.97 9. Matthew CENTROWITZ 18 OCT 1989 USA 3:53.32 10. Mohammed AHMED 05.jan.91 CAN 3:53.87 11. Matthew RAMSDEN 23.jul.97 AUS 3:53.97 Craig NOWAK 20.apr.94 USA DNF