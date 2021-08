Før den avsluttende triatlonen lå Kristian Blummenfelt på andreplass på rankingen i verdensserien i triatlon, World Triathlon Championship. På topp lå briten Alex Yee som ledet med 39 poeng på Kristian.

I oversikten som Norges Triatlonforbund la ut før helgen ser vi at Kristian Blummenfelt og Alex Yee har fulgt hverandre tett i konkurransene tidligere i sommer. I de tre konkurransene som de to har gjennomført i årets serie, står Blummenfelt med 2 førsteplasser og en 6.plass. Yee har en første, en andre og en fjerdeplass.

Kristian Blummenfelt hadde da også den klare målsetningen om å bli verdensmester. Han vant OL-gull på triatlon, og ingen har klart å ta begge disse titlene samme år. Før i går, da bergenseren Kristian Blummenfelt tok seieren i det avsluttende løpet og også VM-tittelen.

Men Alex Yee klarte ikke å henge helt med fra starten og det ble da en kamp mellom Blummenfelt og Marten Van Riel om VM-tittelen.

Etter at Kristian Blummenfelt lå et stykke bak på svømmingen klarte han å hente inn store deler av forspranget på syklingen, og igjen viste Kristian at han er den aller råeste på løping etter å ha svømt og syklet. Der løp han fra alle, til slutt også Marten Van Riel og Leo Bergere som de to siste som klarte å følge ham.

Herrene svømte 1500 meter, syklet 40 kilometer og løp 10 kilometer.

Verdensrankingen i triatlon, avsluttet. 30 beste, med tre norske utøvere.

Rank +/- Navn YOB Country Events Pts 1 1 Kristian Blummenfelt 1994 NOR 4 3927 2 1 Marten Van Riel 1992 BEL 4 3594 3 -2 Alex Yee 1998 GBR 4 3289 4 1 Léo Bergere 1996 FRA 4 3131 5 -1 Hayden Wilde 1997 NZL 4 2719 6 - Vincent Luis 1989 FRA 4 2614 7 1 Dorian Coninx 1994 FRA 4 2525 8 1 Antonio Serrat Seoane 1995 ESP 4 2371 9 11 Seth Rider 1997 USA 3 1812 10 -3 Morgan Pearson 1993 USA 2 1781 11 7 Adrien Briffod 1994 SUI 3 1763 12 -2 Kevin McDowell 1992 USA 3 1632 13 6 Tayler Reid 1996 NZL 3 1628 14 -3 Fernando Alarza 1991 ESP 3 1578 15 -3 Jonathan Brownlee 1990 GBR 3 1448 16 -2 Jonas Schomburg 1994 GER 4 1435 17 -2 Jacob Birtwhistle 1995 AUS 4 1372 18 -5 Jelle Geens 1993 BEL 2 1288 19 6 Aaron Royle 1990 AUS 4 1139 20 -4 Gustav Iden 1996 NOR 2 1115 21 5 Sylvain Fridelance 1995 SUI 4 1103 22 14 Takumi Hojo 1996 JPN 4 1082 23 -6 Makoto Odakura 1993 JPN 3 981 24 -3 Bence Bicsák 1995 HUN 2 780 25 -3 Andrea Salvisberg 1989 SUI 3 768 26 22 Brandon Copeland 1996 AUS 2 736 27 -4 Henri Schoeman 1991 RSA 1 732 28 -4 Casper Stornes 1997 NOR 2 725 29 19 Márk Dévay 1996 HUN 2 634 30 9 Kenji Nener 1993 JPN 2 606 31 13 Valentin Wernz 1995 GER 2 571

