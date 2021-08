På nytt var det duka for løp langs den gamle Åkrafjordvegen frå Tjelmeland til Teigland. Strekninga på 11 km, der dei 3 første er ein lang seig motbakke. Men så er det fri flyt nedover forbi Trolljuv bru og vidare ned til Rafdal. Dei siste 3 km er lett kupert, der motbakken mot mål sug ut det siste av krefter.



Men årets løp var perfekt på alle måtar. Vindfritt, og passe fin løpstemperatur som steig i takt med sola som kom lengre og lengre innover langs fjorden.

Det låg til rette for mange gode tider i årets løp.

I fleire år har løypa fått fleire løyperekordar, seinast i fjor når Zerei Kbrom Mezngi frå Spirit Stavanger knuste til med 31.38.



Årets deltaking var ikkje av det kaliber, men Tom Erik Karlsen som spring for Ølen VGS – Idrettsfag, tok tidleg leiinga. På toppen låg han over minuttet framanfor dei neste løparane. Forspranget berre auka nedover, og i mål var han 5 min før Ola Odland (Stord) og Stian Haugland (Ølen).

Det var omtrent likt i kvinneklassen, der Maryna Novik frå arrangørklubben, leda med eit minutt på toppen. Annette Velde Sande (Haugesund (spring for BFG Bergen Løpeklubb)) og Mariann Vevatne (Etne) låg likt på toppen, men Annette drog frå nedover bakkane. Mariann klarte å halda plassen sin heilt til mål, og sikra seg 3. plass.

Det vart utkjempa mange personlege knivingar langs løypa, der treningskompisar og gamle tider skulle slåast. Svært mange reiste heim med ein god følelse av å ha vunne sin kamp, sidan dei strålte i kapp med sola.

Etter 2 sesongar med koronarestriksjonar var det kjekt å sleppa til ein liten flokk turgåarar same dagen som løpet er. Nokon få gjekk eller sykla tidlegare i august, men stemninga er større langs løypa når dei får vera samtidig med løparane.

Håpar jo at med ein vinter til så er det normale tilstandar på slike arrangement igjen.



Spenninga steig fort når den gode speakeren, John Karsten Hustveit skal dela ut premiar og gåvekort.

Dei heldige i år var Åse Berge og Alfred Natterøy-Sævareid som vann 1000,- kr kvar. Gåvekortet på 3000,- gjekk til Gjertrud Jøsendal Tvedt, medan gåvekort på hyttehelg på Kyrping Camping gjekk til Odd Inge Tvedt i Røldal.



Etter ein vellukka dag langs Åkrafjorden er arrangøren i gang med idear til neste løp, der det skal feirst 20-års jubileum. Ei lita overrasking til løparar og turgåarar skal det bli. Og kanskje me får nokon til å prøva seg på løyperekorden?

Arrangøren vil takka alle som både deltok, sponsa arrangementet og hjelpte til!



Premiepallen kvinner: Annette Velde Sande, Maryna Novik og Mariann Vevatne. (Foto: Olav Samland)



Løpsklasse i "Langs Åkrafjorden" - 21. august 2021:

Kvinner

Klasse: Startnr Namn E-namn Klubb BERG MÅL KV 40-44 25 Maryna Novik IF Klypetussen 12.44 41.36 KV 35-39 19 Annette Velde Sande BFG Bergen Løpeklubb 13.51 44.29 KV 35-39 8 Mariann Vevatne Etne IL 13.51 46.26 KS 17 Helena Hope ***Privat*** 14.03 46.31 KV 55-59 29 Berit Asheim Sandeid 16.01 52.32 KV 40-44 33 Anette Lauareid Hovda IF Klypetussen 16.57 56.45 KV 45-49 13 Anne Elisabet Skjold Ølen 19.48 66.29 KV 35-39 18 Carina Hornenes Etne 18.49 76.31



Premiepallen menn: Ola Odland, Tom Erik Karlsen og Stian Haugland. (Foto: Olav Samland)

Menn

MS 32 Tom Erik Karlsen Ølen VGS - Idrettsfag 10.58 35.32 MV 35-39 30 Ola Odland Stord IL - SRS 12.55 40.26 MV 35-39 34 Stian Haugland Ølen IL 12.18 40.48 MV 50-54 9 Bjørn Ivar Svendsen Spirit-Stavanger 12.37 41.21 MV 40-44 20 Øystein Olsen Kolnes 12.41 41.54 MV 35-39 4 Sindre Ekornrud IF Klypetussen 13.18 43.12 MV 40-44 21 Åge Mikael Hjellestad Ølen 13.11 43.36 MV 45-49 6 Ove Ivesdal Omega 365 13.15 44.18 MS 11 Åsmund Norheim Etne IL 13.10 44.55 MS 15 Kristoffer Ekornrud IF Klypetussen 13.27 45.10 MV 40-44 27 Tor Olson Haugesund 13.12 45.33 MV 35-39 24 Johannes Selvik Tornes Bergen 13.07 46.02 MS 23 Morten Stiansen Haugeland Team Sportsmanden 13.50 46.03 MV 60-64 10 Terje Eileraas Haugesund Triathlonklubb 14.26 46.23 MV 40-44 14 Torodd Nilsen Sveio 13.54 46.35 MV 45-49 26 Magne Berge IF Klypetussen 14.07 47.38 MV 40-44 31 Tor Malmin Haugesund IL 14.10 49.04 MV 50-54 1 Rune Svendsen IF Klypetussen 15.07 51.36 MV 60-64 16 Roger Løkken Vindafjord IL/Team Løkken 17.04 56.10 MV 35-39 35 Baard Aksnes Stord 16.48 57.31 MV 65-69 7 Eric W. Mills Etne IL 18.44 59.10 MV 50-54 12 Trygve Gunnar Bjelland-Henriksen IF Klypetussen 18.36 62.11 MV 65-69 5 Harald Måge IF Klypetussen 18.44 62.12 MV 65-69 22 Odd Gunnar Nilsen IF Klypetussen 20.20 63.57 MV 65-69 2 Gisle Sellevold IF Klypetussen 22.15 74.28

Desse løpsbileta er tekne av Ane Mari Sveinungsen:

Bjørn Ivar Svendsen - Målfoto

Carina Hornenes i mål

Tor Malmin - Bergprisen

Åsmund Norheim mot mål

Tom Erik Karlsen - Bergprisen

Ola Odland - Stord - Nr 2

Stian Haugland - Ølen - Nr 3

Maryna Novik i mål

Sindre Ekornrud - Nr 6

Annette Velde Sande og Mariann Vevatne - Bergprisen -

Annette Velde Sande er hoppande glad for rekordar i løpet.

Mariann Vevatne mot mål