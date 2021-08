(ALLE BILDER: BJØRN SAKSBERG)





De 15 raskeste gjør seg klar til den aller første starten i Totenvikaløpet på Skreia. (Foto: Bjørn Saksberg)



Den fotrappe nesningen i Lillehammer-singlet løp også 8 sekunder under sin banepers fra Stadionmila i Kristiansand tidligere i sommer. Løpet vil eventuelt plassere Petter på en delt 2. plass på årsstatistikken sammen med Eivind Øygard med bare Sondre Norstad Moen foran seg. Løypa er imidlertid ikke kontrollmålt, men den er målt opp med målehjul av arrangøren. Årsstatistikken vil nok uansett endre seg drastisk når Norgeseliten samles på Hole i oktober, men dagens vinner i tur-retur-løype på Toten mener Totenvikaløpet er raskere enn Hytteplanmila.



- Jeg står ved det siden løypa på Toten er såpass flat og uten svinger (unntatt vending 5 km). Med de lange flatene kunne man lettere holde samme frekvens og steglengde uten at det ble forstyrret av krappe svinger og bratte bakker. Enkelt sagt var det bare å se rett fram og holde ut i 10 km.

- Står det flere løp på programmet som spissing fram mot NM, og hvor legger du lista på 10 000 m i Kristiansand om tre uker?

- Det her var siste gjennomkjøring før NM og jeg fikk veldig gode svar. Dagens løp viser at kondisjonen aldri har vært bedre. Målet for sesongen har vært å komme så nærme 29 blank som mulig. I NM så er det plassering som gjelder, og en topp 10-plassering ville vært utrolig gøy å klare med det nivået som er i Norge for tida.



Dagens mann har utrolig nok perset på absolutt alle løp han har stilt opp på i år uansett distanse! Han gir mellom- og langdistansemiljøet på Lillehammer som virkelig har tatt seg opp de siste årene, mye av æren.



- Framgang gir stor motivasjon i seg selv, og det er vel en kombinasjon av god trening over tid og et hode som vil løpe fort som nå har gitt de gode reultatene, avslutter nesningen.



Også andremann på Toten, lagkamerat i LIF, Kristoffer Petersen Skonnord satte 10 km-pers som var fire sekunder raskere enn banepersen i tillegg til at han forbedret gatepersen sin fra 2019 med rundt to minutter til 32:26. Bare 6 sekunder bak knep Jørgen Korum (OSI) den siste pallplassen foran Pål Onsrud (Team Sportsmanden).





Kristian Petersen Skonnord spurter inn til dobbeltseier for Lillehammer. (Foto: Bjørn Saksberg)



Hjemmeseier

Ikke helt overraskende sørget årets norgesmester på maraton, Silje Eklund, for at den gjeveste premien i kvinneklassen ble værende på Toten, men hun ble utfordret av Vidar-løperen Jessica Gunnarsson før vending. Totenåsen-løperen trygget imidlertid seieren på returen med 29 sekunder til sluttida 36:44, ca. minuttet bak hennes tid på Hytteplan i fjor. Jessica Gunnarsson senket på sin side sin årsbestetid med et par sekunder fra Perseløpet . Frida Byfuglien (Lillehammer IF) løp inn til en klar 3. plass på 38:54.



Silje Eklund kunne glede seg over å løpe i en rask løype på hjemmebane på Skreia. (Foto: Bjørn Saksberg)





Den aller første utgaven av Totenvikaløpet i regi av Jerzy Pecak skulle egentlig ha gått av stabelen i mai men ble utsatt av hensyn til smittevernet. Løpet var så godt som fulltegnet, men det var ca.halvparten av de tidlig-påmeldte som stilte til start i den utsatte utgaven. 40 av de 90 deltakerne løp under 40 minutter, inkludert de tre beste damene.

De beste i Totenvikaløpet 22.08.2021: Kvinner (19 deltagere): Plass Fornavm Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Silje Eklund Skreia IL/Totenåsen Løp K40-44 36:45:00 00:00 2 Jessica Gunnarsson SK Vidar K45-49 37:14:00 00:29 3 Frida Byfuglien Lillehammer IF K18-19 38:55:00 02:10 4 Tone Brodshaug Totenåsen Løp K45-49 41:37:00 04:52 5 Anne STORSLETT Moelven IL K23-34 41:54:00 05:09 6 Åse Klinkenberg JEVNAKER K40-44 42:11:00 05:26 7 Marte Kjøren Lillehammer if K23-34 42:43:00 05:58 8 Julie S Flaagen Løpegruppa Jessheim K23-34 46:14:00 09:29 9 Kristina Gundersen OSLO K23-34 46:54:00 10:09 10 Annie Sønsteby KOLBU K18-19 50:12:00 13:27 Menn (70 deltagere): 1 Petter Johansen Lillehammer IF M23-34 29:24:00 00:00 2 Kristoffer Petersen Skonnord Lillehammer IF M23-34 32:26:00 03:02 3 Jørgen Korum Oslostudentenes IK M23-34 32:32:00 03:08 4 Pål Onsrud Team Sportsmanden M23-34 32:36:00 03:12 5 Marius Borger Spydeberg il M35-39 34:35:00 05:11 6 Alexander Stavik LILLEHAMMER M35-39 34:42:00 05:18 7 Rune Kvikstad Alphaspar M45-49 34:48:00 05:24 8 Jacob Mollatt Lillehammer IF M23-34 35:13:00 05:49 9 Jon Marius Ophus Nybygda IL M23-34 36:05:00 06:41 10 Ola Nisja Pondusjoggen Team Bygdø IL M40-44 36:09:00 06:45 11 Aleksander Myklebust Lillehammer IF M23-34 36:10:00 06:46 12 Frode Nybakken Lillehammer IF M40-44 36:14:00 06:50 13 Åge Mikael Strand Grindvoll IL M45-49 36:17:00 06:53 14 Oscar Smogeli Opsann FÅBERG M16-17 36:33:00 07:09 15 Lars Helge Andersen Raufoss IL Langrenn M45-49 36:45:00 07:21 16 Roar Tomter Team Sportsmanden M45-49 36:56:00 07:32 17 Øystein Myrland Vind il M40-44 37:21:00 07:57 18 Lars Philip Olaussen Lillehammer IF M40-44 37:31:00 08:07 19 Terje Olstad Beck Totenåsen løp/Gjøvik FIK M23-34 37:37:00 08:13 20 Pål Bergum Stenseth Kafteins Corner M45-49 37:41:00 08:17



