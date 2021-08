Joyciline Jepkosgei vant Generali Berlin Half Marathon med en fantastisk ny løyperekord på 1:05:16. Den 27 år gamle kenyaneren tok løyperekorden fra den doble olympiske mesteren, nederlandske Sifan Hassan, som løp på 1:05:45 i 2019. Kenyanske Nancy Meto som kom på andreplass var bare fem sekunder bak og forbedret sin personlige bestetid med mer enn tre minutter. Med tiden 1:05:21 var også hun under den gamle løyperekorden. Valary Aiyabei sørget for at premiepallen ble helkenyansk med 1:07:32 på tredjeplass.

Blant herrene klokket kenyanske Felix Kipkoech inn på en tid helt i verdenstoppen med 58:57 i litt vind, men ellers gode forhold. 23-åringen forbedret sin egen årsbeste i verden med 38 sekunder.

Hans landsmenn Josphat Tanui og Philemon Kiplimo fulgte på andre- og tredjeplass på henholdsvis 59:40 og 59:54.

Total 15.096 løpere fra 130 land startet i den 40. utgaven av Generali Berlin Half Marathon. 14.508 av dem løp halvmaraton, noe som gjorde at dette er det største løpet i verden så langt i år. Løpet ble arrangert under strenge smittevernsregler.

Kvinnenes konkurranse

På grunn av medvind i løpet av de første kilometerne ble det registrert noen veldig raske splittider. Kenyanerne Joyciline Jepkosgei, Nancy Meto og Valary Aiyabei stormet forbi 5 km på 15:02. Dette var godt under verdensrekordtempo. Imidlertid kom dette målet på 1:04:02 utenfor rekkevidde da vinden traff løperne forfra i en lengre del av løypen. Like fullt var dette svært raskt. Den kenyanske trioen passerte 10 km på 30:29. På vei til 15 km (46:02) måtte Valary Aiyabei slippe de to andre fra seg.

Derimot klarte Nancy Meto å henge på den tidligere verdensrekordholderen for halvmaraton Joyciline Jepkosgei (1:04:51) til det gjenstod to kilometer. For denne gode innsatsen ble hun belønnet med andreplassen og en forbedring av hennes bestetid med mer enn tre minutter til 1:05:21.

Som en forberedelse til London Marathon den 3. oktober viste Joyciline Jepkosgei løping i verdensklasse:

– Dette var et veldig fint løp med en fantastisk løype. Vinden var til tider ganske sterk. Men jeg er veldig fornøyd med prestasjonen min, og dette gir meg mye motivasjon for London Marathon, sier Joyciline Jepkosgei.

– Og jeg er veldig glad for at vi kan delta i store løp igjen.

Mennenes konkurranse

Siden vinden kom bakfra i første del av løpet ble det en veldig rask åpning for mennene også. De passerte 5 km på 13:42 og en gruppe på syv nådde 10 km på 27:45. De var her innen rekkevidde av løyperekorden til Eric Kiptanui, som i motsetning til kvinnene var det offisielle målet som var satt opp før løpet. Kenyaneren vant Berlin halvmaraton på 58:42 i 2018.

Imidlertid tapte de som løp i front en del sekunder da de fikk vinden mot seg og fartsholderne ga seg. Etter 15 km (41:57) var Felix Kipkoech, Josphat Tanui og Philemon Kiplimo i tet. Dette var ingen overraskelse da det var disse tre på startlisten som hadde personlige rekorder under 60 minutter. Kiplimo falt deretter av ved 16 km og Tanui klarte ikke å holde farten så mye lenger. Felix Kipkoech klarte å øke tempoet i de siste 3 km (2:46, 2:48, 2:48) og klarte å avslutte like under 59 minutter.

– Jeg er veldig glad, dette er den største seieren i karrieren min, sa kenyaneren som fortsatt er en nykommer. 23-åringen løp sine første internasjonale løp først i 2019. I vår vant han halvmaraton i Siena med en verdensledelse på 59:35. Med tiden 58:57 i Berlin forbedret han nå sin egen bestetid med 38 sekunder.

10 beste menn:

1. Felix Kipkoech KEN 58:57 2. Josphat Tanui KEN 59:40 3. Philemon Kiplimo KEN 59:54 4. Raymond Magut KEN 60:16 5. Wisley Kibichii KEN 61:04 6. Bernard Wambua KEN 62:31 7. Godadaw Belachew ISR 62:33 8. Haftom Weldaj ERI 62:47 9. Philipp Pflieger GER 63:03 10. Christian Vasconez ECU 64:04

10 beste kvinner:

1. Joyciline Jepkosgei KEN 65:16 2. Nancy Meto KEN 65:21 3. Valary Aiyabei KEN 67:32 4. Nigsti Haftu ETH 68:05 5. Helen Tola ETH 68:27 6. Bezabeh Ftaw ETH 68:30 7. Izabela Paszkiewicz POL 70:28 8. Rabea Schöneborn GER 70:35 9. Medhin Gebrselassie ETH 70:53 10. Agnes Ngolo KEN 71:19

Sterke norske veterantider

Det ble oppnådd mange sterke plasseringer og tider i veteranklassene av de norske løperne. Kristian Thon ble nummer tre i klasse 45-49 år med 1.14.27, Jan Gunnar Lutcherath ble nummer 6 i klasse 40-44 år med 1.15.31 mens klubbkamerat i GTI, John Nicolaysen, tok sjuendeplassen i klasse 50-54 år med 1.22.34.



Per Morten Rennan var en av de 59 norske som fullførte, og den 52 år gamle Bøler-løperen fikk en fin opplevelse. I motsetning til eliteløperne la han ikke særlig merke tll vinden.



– Det var rundt 20 grader og sol ved start kl 9.00. Ingen vind, men kjente en liten deilig motvind ved vendingen i løypa ved drøye 4 km. Delvis skyet underveis og masse trær langs store deler av løypa ga grei beskyttelse mot sola, forteller Per Morten som var usikker på formen før start.

– Jeg har slitt med pust og astma på treninger de siste ukene, og planen var en ekstra rolig åpning og håpe at jeg hadde kontroll på pusten. Trodde det skulle bli mer enn tøft nok å komme under 1.40. Men så viste det seg at det gikk overraskende lett fra første kilogmeter. Da prøvde jeg å holde på dette tempoet, og det gikk veldig fint og jevnt. Følte jeg hadde god kontroll på under 1.30, men måtte gi litt ekstra gass med utsikt mot Brandenburger Tor og målområdet for å klare det. Da smakte det godt med en alkoholfri Erdinger sammen med Øyvind i målområdet, som kom inn halvannet minutt før meg.





Per Morten Rennan (til høyre) og Øyvind Kvernen kunne begge glede seg over sub 1.30-løp, og her tar de seg en velfortjent hvil foran riksdagsbygningen i Berlin. (Foto: privat)



Norske deltakere i Berlin Halvmaraton 2021

Place Pl.AC Name Number AC Club Netto Brutto 74 3 Thon, Kristian (NOR) 23536 M45 Team Klabautermenner 01:14:27 01:14:34 87 6 Lutcherath, Jan Gunnar (NOR) 17167 M40 GTI Friidrettsklubb 01:15:31 01:15:38 151 14 Langgård, Tomas (NOR) 16417 M40 MRC Oslo 01:19:20 01:19:30 223 7 Nicolaysen, John (NOR) 18604 M50 GTI Friidrettsklubb 01:22:34 01:22:40 385 31 Bratseth, Roy (NOR) 30439 M45 – 01:26:38 02:33:19 463 39 Kvernen, Øyvind (NOR) 16269 M45 Torvikbukt IL 01:28:14 01:28:42 493 11 Mathisen, Vidar (NOR) 17561 M55 Runaar 01:28:40 01:28:49 506 46 Hersleth, Arild Ravlo (NOR) 13326 M45 – 01:28:48 01:29:55 540 114 Horndalsveen, Henrik (NOR) 13805 M35 Oncorunners 01:29:17 01:30:17 587 39 Rennan, Per Morten (NOR) 20372 M50 – 01:29:54 01:30:18 648 137 Nybø, Ole Jonas (NOR) 18861 M35 MRC Oslo 01:30:54 01:32:28 785 81 Engkvist, Yngve (NOR) 10684 M45 Alta IF Friidrett 01:32:51 01:33:50 861 68 Meier, Rune (NOR) 32671 M50 – 01:33:46 01:36:10 874 174 Fleischer, Christopher Hansen (NOR) 11149 M35 – 01:33:55 01:34:37 950 100 Kjensli, Trygve (NOR) 32033 M45 Nesodden IF 01:34:44 01:35:26 103 14 Vandraas, Kathrine (NOR) 24050 W35 – 01:35:59 01:36:58 1538 213 Hersleth, Pål Ravlo (NOR) 13327 M40 – 01:39:51 01:42:35 1600 186 Foerland, Ronny (NOR) 25713 M45 – 01:40:16 01:43:44 1842 169 Iversen, Terje (NOR) 14083 M50 – 01:41:59 01:45:14 227 73 Høyerholt Stokkeland, Amalie (NOR) 13851 WH RUNAAR 01:42:14 02:09:02 2454 301 Tollefsen, Anders (NOR) 34207 M45 Oslo Boltelokka 01:45:27 01:50:48 370 121 Undall, Molly (NOR) 23896 WH Mikkeller Oslo 01:46:49 02:14:27 3090 333 Ljøstad, Eivind (NOR) 16919 M50 – 01:49:29 01:52:36 3115 448 Riise, Kjetil (NOR) 20545 M40 – 01:49:38 01:54:07 3247 351 Kversøy, Jon Helge (NOR) 16270 M50 – 01:50:18 01:55:34 3283 202 Lyngstad, Odd-Geir (NOR) 32520 M55 – 01:50:27 01:55:37 545 175 Evensen, Mari Bru (NOR) 10804 WH GTI 01:50:43 01:57:03 3348 541 Skurve, Alexander (NOR) 22535 MH GTI 01:50:46 01:57:06 3488 395 Midttun, Knut-Erik (NOR) 17957 M50 – 01:51:32 01:56:48 596 62 Sørgjerd, Ellen (NOR) 22680 W45 – 01:51:40 02:19:06 625 65 Vigander, Hanne (NOR) 24145 W45 SK Rye - Team Kondis 01:52:16 02:19:54 665 44 Dølplads, Hanne (NOR) 30818 W50 – 01:53:01 02:18:57 3829 94 Ludvigsen, Terje (NOR) 17099 M60 Team Kondis 01:53:21 02:20:37 3851 96 Jæger, Torfinn (NOR) 31780 M60 – 01:53:31 02:21:04 1249 105 Odde, Hilde (NOR) 18910 W50 Team Hilde 01:59:57 02:25:23 5232 403 Eriksen, Thor Gjermund (NOR) 10744 M55 – 02:00:17 02:45:37 5239 405 Kildebo, Atle (NOR) 15019 M55 Cavalini Running 02:00:20 02:02:05 5545 441 Helle, Lars (NOR) 13140 M55 Stavanger Aftenblad 02:02:37 02:06:16 1534 135 Didriksen, Kristin Knutsen (NOR) 9952 W50 – 02:03:20 02:48:53 5819 473 Clementsen, Torkil (NOR) 9533 M55 – 02:04:41 03:09:49 1691 313 Lie, Lillian (NOR) 16757 W30 – 02:04:53 03:12:22 6022 207 Elgtvedt, Per (NOR) 10592 M60 – 02:06:26 02:53:38 1873 173 Soergjerd-Heinbokel, Hanne Kristin (NOR) 22601 W50 Justforfun 02:06:55 03:12:20 6144 510 Stefansson, Steinar (NOR) 22862 M55 – 02:07:27 02:56:24 6462 789 Sortvik, Rune (NOR) 33952 M50 – 02:09:48 02:56:34 6590 810 Östbye, Petter (NOR) 33029 M45 Team Klabautermänner 02:10:56 02:16:28 6985 870 Sneltvedt, Harald (NOR) 22576 M50 Middagsklubben IF 02:14:24 03:26:39 2729 487 Samstad, Marielle Sjømo (NOR) 21055 W30 – 02:15:49 03:23:11 7633 326 Maaseidvaag, Finn (NOR) 17204 M60 Arzte ohne Grenzen 02:22:28 03:33:46 7692 922 Eek, Ole Alexander (NOR) 10457 M45 – 02:23:11 03:34:30 7693 108 Eek, Lucy Karoline (NOR) 10456 MJug – 02:23:11 03:34:30 7992 766 Aas, Nils Einar (NOR) 30001 M55 Vaaghalsene 02:28:54 03:14:14 3847 876 Sandstad, Victoria (NOR) 21094 WH – 02:31:29 03:45:27 8382 1068 Hagen, Hans Olav (NOR) 12593 M50 – 02:40:53 03:46:11 4310 463 Sjølie, Hege (NOR) 22506 W50 – 02:44:46 03:53:43 4417 587 Møller, Stine (NOR) 18120 W40 – 02:50:09 04:01:10 4417 598 Lundby, Cathrine Hansen (NOR) 17148 W35 – 02:50:09 04:01:10 4495 153 Maaseidvaag, Margrete Leine (NOR) 17205 W60 Arzte ohne Grenzen 02:55:28 04:11:19 8649 190 Helland, Nils-Jostein (NOR) 13137 M65 Mikkeller Running Club 03:02:47 04:11:13



