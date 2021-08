- Du var utrolig sterk, sa Gustav Bergman anerkjennende i retning Jon Aukrust Osmoen etter at duoen hadde lagt igjen det aller av krefter i en real langspurt om 5. plassen på Jukola.

Den spurten vant Bergman, og da kan en være raus. Men det er hevet over tvil både at 6. plass til Nydalens SK og styrken til Aukrust Osmoen i spurt, er solid:

- Sjetteplass er bra for oss, sa Aukrust Osmoen selv.

Og klubben fra Oslo var med å prege stafetten fra de aller første nattetappene. Da solen begynte å titte frem, økte avstanden til de beste lagene. Men de vinrøde og hvite dro seg da løs fra resten av de norske lagene. Ut på sisteetappe gikk Aukrust Osmoen som 10. mann:

- Jeg har gjort veldig mye bra på min etappe, oppsummerte han selv.

Og det var i et skikkelig beite av løpere, med «verdens beste stafettløper» - Gustav Bergman – som den mest kjente:

- Vi var en hel gjeng, som hadde mye ulik gaflinger underveis. Men jeg så en del til Gustav Bergman til og fra hele veien.

- Det ble «litt tut og kjør» teknisk. Noen steder spredde vi oss, før vi kom sammen igjen.

Men mot slutten handlet det om nevnte Bergman og Aukrust Osmoen – i kamp om 5. plassen:

- På den siste gaflingen kom jeg og han «løs» fra de andre. Men – dessverre – «fikk» han en luke på de siste skogspostene – som jeg aldri klarte å tette.

Skam på den som gir seg, og det ble en kamp om 5. plassen helt inn til målstreken. Som altså Bergman vant, før han kunne komplimentere Aukrust Osmoen for sin styrke.

Sterkt var det av hele Nydalens SK å bli nummer 6 – og best av de norske lagene, selv om det til slutt ble 12:30 min opp til Stora Tuna som vant.En utrolig sterk prestasjon av klubben som vant for to år tilbake, altså siste gang stafetten ble arrangert før covid-19 pandemien satte en stopper for større idrettsarrangement. For etter første etappe var laget fra svenske Dalarna 11 minutter bak teten. Men de jobbet seg opp igjen og på fjerde etappe var de helt i spissen av feltet. Da var det brødrene Svensk som hadde ansvaret for å forvalte dette til en ny seier. Noe de greide med det som til slutt ble klar margin, selv om Kasper Fosser på et tidspunkt under sisteetappe var i nærheten for sitt IFK Göteborg.

- Jeg åpner etappen veldig bra, og akkurat da føler jeg at ingenting kan stoppe meg. Men så begynner jeg å lese på et langstrekk på vei inn i en post. Det skal man aldri gjøre, og for meg straffet det seg med en stor bom. Det gjorde at jeg ble stresset, dermed fikk jeg en ny stor bom. Med en slik gjennomføring kan jeg ikke gi meg selv godkjent. Og når vi er så nære å vinne, er det – selvfølgelig – bittert, oppsummerte han. Til slutt var det minuttet opp til seier og toppen av pallen for Fosser og de tre andre nordmennene - Dag Blandkjenn, Håvard Sandstad Eidsmo og Vetle Ruud Bråten - i svenske IFK Göteborg. Finske Helsingin Suunistajat ble nummer tre.

Kilde og bilde: Norsk orientering

Resultater