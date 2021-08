- Dette er større en å vinne Hovedløpet og medalje på junior-NM, så det er nok det største jeg har gjort, sier Brage Takle på utfordring om å rangere dagens 2. plass under sprinten på ungdoms-EM i Litauen.

Og for løperen fra Kristiansand OK var dette bare nok et bevis – etter 5. plass på langdistansen og at han var en del av laget som vant stafetten i går – på at han er i den absolutte toppen:

- Det er gøy å se at de norske gutta holder høyt nivå internasjonalt. Alle har løpt bra her nede. Det forteller også at vi må løpe på et høyt nivå for å vinne NM.

Men i dag handlet det om den avsluttende sprinten på ungdoms-EM:

- Jeg åpnet bra, men i området rundt 9. post var det en mur som på kartet var tegnet som forbudt å passere. Der hadde jeg en brett på kartet, slik at det ble hvitt – og jeg trodde det var mulig å passere den. Da gikk det litt tid.

-I tillegg tapte jeg noen sekunder i parken på slutten, så det var ikke et helt reint løp. Men jeg er fornøyd med at jeg klarte å ligge på forskudd.

Likevel; det mangler 8 sekunder til toppen av pallen. Da er det lett å tenke at det burde være mulig, og gremmes over – nettopp – det:

- Jeg ser at jeg ledet halve løpet, og på de feilene jeg nevnte har jeg tapt mer enn de 8 sekundene jeg er bak på resultatlisten. Men jeg kan ikke forvente at jeg skal løpe reint i min mesterskapsdebut.

- I dag viser jeg at jeg har nivået inne, og er fornøyd med det.

- Målet mitt var å ta en medalje, og da må jeg være fornøyd når jeg lykkes med det.

Med sølvmedalje – og beste norske - på ungdoms-EM sprinten, er det lett å se for seg seier og NM-gull om to uker:

- Jeg må gå for det, sier Brage offensivt, på direkte spørsmål om dette.

Skal en dømme av dagens resultatlister blir det flere om gullet i NM-sprinten, for Martin Vehus Skjerve og Hans Urset løp seg inn til henholdsvis 4.- og 5. plass i dag.

Konrad Stamer fra Tyskland vant dagens løp 8 sekunder foran «vår mann». Alfred Bjørnerød ble nummer 27.

I dameklassen var det jevnt mellom de norske der Elisa Götsch Iversen, Mathea Gløersen og Alva Marika Niklasson løp inn til 18.-, 20.- og 22. plass innenfor 8 sekunders margin. Mari Eidsmo ble nummer 37 i konkurransen som ble vunnet av Viktoria Mag fra Ungarn foran Marketa Mulickova (Tjsekkia) og Boglarka Czako (Ungarn).

Kilde og bilde: Norsk orientering

Resultater:

Herrer 18:

1-Stamer Konrad Germany 12:53

2-Takle Brage Norway 13:01

3-Vallet Mathias France 13:20

4-Skjerve Martin V Norway 13:25

5-Urset Hans Norway 13:28

Øvrig norsk:

27-Bjørnerød Alfred Norway 14:01

Damer 18:

1-Mag Viktoria Hungary 13:46

2-Mulickova Marketa Czech 13:54

3-Czako Boglarka Hungary 14:10

4-Sonesson Elsa Sweden 14:13

5-Hubmann Nina Switzerland 14:18

6-Tala Emilia Finland 14:25

Norske:

18-Iversen Elisa G Norway 15:23

20-Gløersen Mathea Norway 15:27

22-Niklasson Alva M Norway 15:31

37-Eidsmo Mari Norway 16:07