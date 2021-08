Øyvind Heiberg Sundby, Tjalve, med røter i Balestrand, knuste den gamle rekorden til Geir Steig frå 2019 på 40.19. Øyvind som er son til løpsleiar Trond Sundby, sprang på 38.33.



Det var eit sterkt felt i herreklassa der òg nummer to, Asbjørn Slagtern Fjellvåg, og nummer tre, Vegard Holsen, kom i mål under den gamle løyperekorden. At så mange forbedra tida si, skuldast også lettare sekkar ettersom det i år ikkje var vektkrav til sekken, berre krav til innhold.



Då eg deltok i 2018, var det krav om sekk som måtte vege minst 2,0 kg. Då eg i år pakka sekken min med det utstyret eg skulle ha i den, var vekta totalt 0,9 kg. Andre eg snakka med hadde fått vekta ned i 0,7 kg og hevda at dette nok kunne utgjere meir enn eitt minutt på sluttida.



I dameklassa vann Annie Bersagel, IK Tjalve. Som nybakt mor til Eva på fem månader var ho litt usikker på formen, men ho vann med god margin på tida 47.04. Nora Markhus, Stord Allianseidrett på andreplass fekk tida 48.08. Nummer tre vart Sunniva Skuset, Hornindal på 51.02.



Sprek familie: Øyvind Heiberg Sundby og Annie Bersagel vann begge Balestrand Opp, og dottera Eva var godt nøgd med innsatsen til foreldra. (Foto: Christian Prestegård)





Alle dei tre raskaste karane sprang under den gamle løyperekorden. Øyvind Heiberg Sundby (midten) vann framføre Asbjørn Slagtern Fjellvåg (til venstre) og Vegard Holsen. (Foto: arrangøren)





Menn 1 Øyvind Heiberg Sundby M 35-39 IK Tjalve 38:32.3 2 Asbjørn Slagtern Fjellvåg M 23-34 Asker CK Elite 39:46.0 3 Vegard Holsen M 23-34 Førde IL 40:18.0 4 Øyvind Holsen Foss M 23-34 Holsen Boats and Bikes 41:38.0 5 Trym Dalset Lødøen M 18-19 Haugen IL 42:00.6 Kvinner 14 Annie Bersage K 35-39 IK Tjalve 47:03.1 15 Nora Markhus K 23-34 Stord Allianseidrett 48:07.7 19 Sunniva Skuset K 23-34 Hornindal IL 51:01.6 23 Mariann Roe K 23-34 Skarphedin IL 54:21.8 29 Anne Bekkhus K 40-44 Vik IL 01:01:42.1



