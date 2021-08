Drammensmaraton har siden 2014 i praksis bestått av halvmaraton, 10 km og 5 km. Men i år blir det kun 10 km på løpsprogrammet.



– Etter mye frem og tilbake har IF Sturla Friidrett lest regler på Norges Friidrettsforbund og funnet ut at det blir vanskelig å arrangere et sikkert løp med halvmaraton den 12. september med det antall deltagere som er lov akkurat nå, skriver arrangøren til kondis.no.



Resultatet av dette blir at det i år arrangeres kun 10 km. Denne løpes som to runder i løypa på 5 km, og således blir arrangementet enklere å håndtere i henhold til dagens smittevernsregler.



Maksimalt antall deltakere er satt til 400, som deles opp i to startpuljer på maks 200 løpere. Pulje 1 starter kl. 12:00, mens pulje 2 starter 12:10.



Alle deltakere er selv ansvarlig for drikke.



For de som allerede er påmeldt halvmaraton eller 5 km, så informerer arrangøren på sin hjemmeside hvordan dette håndteres.



Deltakerbegrensning: På grunn av smitteverndregler blir det i år en begrensning på 400 deltakere. Disse deles opp i to startpuljer. (Foto: Sylvain Cavatz)



