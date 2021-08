På hovedløpet lørdag kan deltakerne velge mellom 5 km og 8 km individuelt eller på lag med 3 personer. Løypa går på gress, grus, gjennom skog, myr - og kanskje litt gjørme? Løpet passer for absolutt alle som vil utfordre seg litt allsidig da man ikke må gjennomføre alle hindrene. Strafferunde eller alternativ øvelse kan i så fall benyttes. Alle må ha hansker.





Høydeskrekk eller svake skuldre? Det er alltid et alternativ. (Foto fra løpets facebookside)



Det er 13 års aldersgrense for å løpe alene, men også ungdom under 13 år kan delta på et lag med en over 18 år. På barneløpet er det ingen aldersgrense.





Barneløpet er på 1 km, og det er mulig å prøve flere ganger. (Foto fra løpets facebookside)



Alle får deltakermedalje, og det er premiering til de beste lagene og individuelt i dame- og herreklassene. Beste kostyme blir også premiert ! Ordinær påmeldingsfrist er i løpet av onsdag 25.08 pga. bestilling av medaljer, men det blir mulig med etteranmelding men da er man ikke garantert medalje.



Forets Run på kondis.no:

Forest Run 2021 på terminlista

Samleside for Forest Run (2018 - 2021)



Forest Run's nettsider

Forest Run på Facebook

Påmelding

Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957