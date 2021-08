The UTMB® er et gigantisk arrangement som består av hele syv ulike terrengløp. Eventet samler opp mot ti tusen løpere fra hele verden, hvor alle møtes i Chamonix. I år foregår dette i perioden 23. august til 29. august.

Å løpe rundt Mont-Blanc er fremfor alt et fantastisk eventyr og en unik opplevelse hvor hver deltaker må stole på sin egen styrke, samt sine evner til å presse både mentale og fysiske grenser til det ytterste. Denne ekstraordinære reisen i hjertet av Mont-Blanc lar løpere krysse daler og åser i et utrolig landskap.

Nærmere to tusen frivillige personer fra 15 land og 18 franske, italienske og sveitsiske kommuner i Mont-Blanc-regionen, jobber for å sikre en god opplevelse for løperne.



7 løp av varierende vanskelighetsgrad

Det arrangeres hele syv ulike løp i UTMB Mont-Blanc denne uken. Alt fra YCC (Youth Chamonix Courmayeur), som er et løp forbeholdt unge løpere førdt i perioden 1999 til 2007, til det svært krevende PTL (Petite Trotte á Léon). Sistnevnte er omtalt som et svært vanskelig løp, bestående av klatring, forsering av isbreer og umerkede løyper. Her kan man oppleve alt fra full sommer til kraftige regnbyger, snø, intens kulde med mer. Gjennomsnittlig løpstid er 136 timer, og man gjennom 300 kilometer - og ikke minst, 25.000 (!) høydemeter.



Stian Angermund fra 2019, da han løp i mål til seier på OCC. Dette var Norges første seier i noen av UTMB-løpene noensinne. I år stiller han i det lengre CCC-løpet. (Foto: UTMB® / Marta Bacardit)



Nordmenn på startstreken

På monsterløpet PTL, har vi registrert ett norsk lag, ved navn "The adventurous aunts". Dette laget består av Cecilie Longva, Monica Strand og Mona Kjeldsberg. Sistnevnte finner du forøvrig i ekspertpanelet vårt i magasinet Kondis. I skrivende stund er dette det eneste løpet som er i gang.

Følg LIVE her

På OCC-løpet har vi blant 11 andre løpere, Eli Anne Dvergsdal, som tidligere i sommer ble nummer to i Mont Blanc marathon. OCC er totalt 56 kilometer, og 3500 høydemeter.

Følg LIVE her

I TDS® stiller 10 norske løpere til start. Disse skal forsere 9100 høydemeter over en distanse på 145 kilometer.

Følg LIVE her

CCC® samler ni løpere, som skal gjennom 100 kilometer og 6100 høydemeter. På startlisten her er blant andre Stian Angermund, som vant nevnte Mont Blanc Marathon i juli.

Følg LIVE her

UTMB® er selve hovedløpet denne uka. Det går over 170 kilometer, og også her skal løperne ekstremt mye opp og ned. Totalt blir det over 10000 høydemeter også her. Hallvard Schjølberg, som ble nummer 4 på løpet TDS i 2019, stiller til start i UTMB i år.

Følg LIVE her