Milæ er et årlig sentrumsløp i Mosjøen som i år ble arrangert for tredje gang. Deltakerne kan velge mellom distansene 5 og 10 km samt at det arrangeres både familieløp og barneløp.

Det var god deltakelse under lørdagens løpsfest i Mosjøen og arrangøren Vefsn kommune og Helgeland Kraft bedriftidrettslag var strålende fornøyd.

- Det ble slik vi håpet på, men ikke hadde regnet med, sier Tove Pettersen Wiik. Sebastian Conrad Håkansson hadde nok også håpet på (og kanskje til og med regnet med?) seier på 10-kilometeren. I hvert fall hadde han full kontroll på konkurrentene, og vant løpet på pene 31:44, som var løyperekord. Sebastian har levert sterke løpsresultater på både korte og lange løp i flere år, og du kan lese et utfyllende portrettintervju med ham her. - Tross usikker form og mye vind, så responderte bena greit under gårsdagens Milæ i Mosjøen, skriver Sebastian på sin Instagramprofil dagen etter løpet.

- Ekstra gøy når det holder til seier, fortsetter han. Han skriver også at han satser på å konkurrere seg i enda bedre form i tiden fremover, og håper å kunne kutte tiden med ett minutt, når feltet blir større og omgivelsene bedre utover høsten.



Andreplassen i herreklassen gikk til Jon Arne Gaundal fra Lovund, på 32:49, mens Johannes Bredesen Øvereng fra Mosjøen IL tok tredjeplassen med 34:23. Det holdt til seier i klassen 18-19 år. Videre ble det levert en sterk prestasjon av Kurt Nilsen, som med sin 17. plass totalt, tok seieren i klasse 60-64 år. Sluttiden hans ble 37:56.



De tre beste i herreklassen. Jon Arne Gaundal (2. plass) til venstre. Vinneren Conrad Sebastian Håkansson i midten, og Johannes Bredesen Øvereng (3. plass) til høyre. (Arrangørfoto)

I kvinneklassen ble det en komfortabel seier for Amalie Kristin Kvandal fra Strindheim IL. Hun løp på 37:41, og var nesten tre minutter foran Benedicte Stien Schreiner. Skonseng UL-løperen tok andreplassen med 40:39. Nora Friis-Vollan fra Mosjøen ble nummer tre på 42:30. Også i kvinneklassen ble det løpt godt i aldersgruppen 60-64 år. Ragnhild Solli fra Sømna, løp på 48:19, som holdt til en 7. plass totalt.



De tre beste kvinnene: Benedicte Stien Schreiner (2. plass) til venstre, Amalie Kristin Kvandal (1. plass) i midten og Nora Friis-Vollan (3. plass) til høyre. (Arrangørfoto)

Gode prestasjoner også på 5-kilometeren Det ble løpt raskt uansett aldersklasse i Mosjøen denne dagen. Raskest av alle damene på 5-kilometer, var Lisbet Nordtug fra Hattfjelldal IL. Hun stilte i klasse 60-64 år, og vant på 25:41. Det var seks sekunder foran Ida Tveråli fra Mosjøen. I herreklassen ble det seier til Sigurd H. Nilsen fra Rana FIK (klasse 18-19 år) på 16:53. Tommy Thrana fra Mosjøen IL Friidrett løp i klasse 45-49 år, og ble nummer to på 17:59. Spesielt god innsats var det også av Gunnar Thrana fra Sømna IL i klasse 55-59 år, som med 18:34, ble nummer fire totalt.

Kvinner 10 km // Topp 5 Navn Klubb Klasse Tid 1 Amalie Kristin Kvandal Strindheim IL 23-34 37:41 2 Benedicte Stien Schreiner Sonseng UL 20-22 40:39 3 Nora Friis-Vollan MOSJØEN 23-34 42:30 4 Tone Hanssen Bossmo og Ytteren IL 35-39 43:41 5 Karin Kjensli Kjærstad IL 45-49 43:55 Menn 10 km // Topp 5 Navn Nasjon Klasse Tid 1 Sebastian Conrad Håkansson HARSTAD 23-34 31:44 2 Jon Arne Gaundal LOVUND 23-34 32:49 3 Johannes Bredesen Øvereng Mosjøen IL 18-19 34:23 4 Birk Fjellheim Oksskolten IL 18-19 34:55 5 Kristoffer Åkvik Mosjøen IL 16-17 36:30 Kvinner 5 km // Topp 5 Navn Klubb Klasse Tid 1 Lisbet Nordtug Hattfjelldal IL 60-64 25:41 2 Ida Tveråli MOSJØEN 23-34 25:47 3 Inger Lise Beck Vefsn Kommune B.I.L 60-64 27:23 4 Iselin Fagerli Rana Friidrettsklubb 35-39 29:40 5 Tea Wika TROFORS 23-34 34:00 Menn 5 km // Topp 5 Navn Klubb Klasse Tid 1 Sigurd H. Nilsen Rana FIK 18-19 16:53 2 Tommy Thrana Mosjøen IL Friidrett 45-49 17:59 3 Marcus Sevaldsen Mosjøen IL Friidrett 23-34 18:23 4 Gunnar Thrana Sømna IL 55-59 18:34 5 Erik Fagerli Rana Friidrettsklubb 45-49 19:17

