Med perfekte værforhold, lett skydekke, 12-14 grader og vindstille, var rammene for et flott løpt definitivt på plass. Rekordmila starter i Buvika sentrum, og går gjennom en kontrollmålt 10-kilometers trasé i vakre omgivelser.



Gode løpstider

Med de flotte forholdene vi fikk, lå alt til rette for at flere kunne løpe seg til rekorder i den paddeflate løypa. Og slik ble det. Svært mange dro hjem med personlig bestenotering i lomma, og 60 prosent av løperne løp under 40 minutter.



Vi fikk også en årsbeste-notering i Norge, da Ebrahim Abdulaziz fra Vikhammer løp inn til 30:19,2. Dette var også løyperekord. I kvinneklassen løp Hanne Mjøen Maridal fra Strindheim IL inn til en favorittseier, på 34:49,30.



Ebrahim Abdulaziz stod for ny løyperekord og ny årsbeste i Norge, da han løp inn til 30:19,2 (Foto: Joakim Halvorsen / Frank Valde)



Hanne Mjøen Maridal løp komfortabelt inn til seier på 34:49,3. (Foto: Joakim Halvorsen og Frank Valde)



Menn 10 km // Topp 5

Navn Klubb Klasse Tid 1 Ebrahim Abdulaziz VIKHAMMER 40-44 30:19,2 2 Sverre Solligård Svorkmo IL 23-34 30:53,6 3 Henrik Marius Laukli Strindheim IL 20-22 32:13,8 4 Henning Offigstad Bratsberg IL 35-39 32:19,8 5 Andreas Dahlø Wærnes Rindal IL 23-34 32:25,6

Kvinner 10 km // Topp 5

Navn Klubb Klasse Tid 1 Hanne Mjøen Maridal Strindheim IL 23-34 34:49,3 2 Anne Nevin Strindheim IL 45-49 36:40,7 3 Ingrid Lunde Steen TRONDHEIM 35-39 36:42,5 4 Kristin Waaktaar Opland Flatås IL 35-39 36:45,8 5 Rannei Sæther Byåsen IL 55-59 39:51,9

