Totalt 36 personer tok turen til Velta sist søndag for det avsluttende og lengste løpet for sesongen. Mona Sundeng Enger og Petter Kroken var kjappest på henholdsvis 5 km for damer og 10 km for menn.





Petter Kroken var klar førstemann i den ca.10 km lange terrengløypa med 39.04. (Foto: Gunn Helen Kjensmo)





Per Magnus Midtli hadde dagens nest beste tid på 10 km med 42:26. (Foto: Gunn Helen Kjensmo)





Det er lov å hvile litt på laurbærene etter endt sesong. (Foto: Gunn Helen Kjensmo)



23 mosjonister både med og uten tidtaking, 5 barn og 13 aktive i bedrift- og veteranklassene var med på avslutningsløpet denne fine søndagen på Finnskogen.



Karusellgruppa i Åsnes Finnskog IL takker for innsatsen i de fire løpene i år og ønsker velkommen til premieutdeling på Velta søndag 17. oktober kl.15.



Samleside for Finnskogkarusellen

Åsnes Finnskog IL's åpne gruppe på facebook Resultater Finnskogkarusellen 4. løp 22.08.2021: GUTTER UNDER 6 ÅR: Birk August Bredvold Fullført Edvard Selbach Fullført JENTER 10-11 ÅR: Fia Bredvold Fullført GUTTER 8-9 ÅR: Jaran Bredvold Fullført JENTER 12-15 ÅR: Gunhild Lie Strand Fullført 5 KM: DAMER VETERAN 50 - 54 ÅR: 1 Gunn Helen Kjensmo Fullført DAMER VETERAN 55-59 år: 1 Grethe Kroken Fullført DAMER VETERAN 65 ÅR OG ELDRE: 1 Mona Sundeng Enger 33,02 2 Berit Nilsen 37,29 3 Inger Marie Udneseth 45,20 10 KM: MENN BEDRIFT 21 - 34 ÅR: 1 Petter Kroken 39,04 2 Per Magnus Midli 42,26 MENN VETERAN 35-39 ÅR: 1 Tormod Borg 44,57 MENN VETERAN 40-44 ÅR: 1 Kjell Vidar Aune 56,11 MENN VETERAN 45-49 ÅR: 1 Atle Sabel 39,24 2 Morten Viig 43,32 MENN VETERAN 65 ÅR OG ELDRE: 1 Kai Skjøthaug 49,08 2 Oddbjørn Evensen Fullført MOSJONISTER (5 KM): 1 Edith Kjensmo 51,45 2 Arne Granvoll 1,11,22 3 Nina Bergersen 46,10 4 Berit Granvoll 1,11,05 5 Karin Smeby Fullført 6 Tom Hofgård Fullført 7 Jan Arne Kjensmo Fullført 8 Jan Krogsæter 41,28 9 Tor Arne Rønning Fullført 10 Kåre R. Hofgård Fullført 11 Inger Johanne Berger Fullført 12 Kåre Norheim Fullført 13 Magne Aasen 40,19 14 Jan Sverre Udneseth Fullført 15 Vigdis Fosseid 51,56 16 Steinar Bråten 52,04 17 Thomas Fredrik Bredvold 32,52 18 Anne Elisabeth Kjensmo 41,51 19 Carola Irene Krokum Fullført 20 Line Marita Lie Fullført Kondis trenger din støtte

