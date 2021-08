På fredag var det duket for ekstremdistansen The Arctic Triple – Lofoten Triathlon Extreme, som er et fulldistansetriathlon bestående av 4 km svømming, 196 km sykling og 45 km løping. Svømmetraseen gikk to runder i Svolvær Havn, før sykkeldelen går rundt store deler av Austvågøy og Vestvågøy, samt innom det idylliske fiskeværet Henningsvær. På løpedelen går løypa på asfalt de første 20 km, før en knalltøff avslutning over to fjell. Siste fjellet Tjeldbergtind gir en fantastisk 360-graders utsikt over fjord og fjell. Deretter venter målgangen under tørrfiskehjellen midt på Svolvær Torg! For andre år på rad ble også distansen Half Extreme avholdt, bestående av 1,9 km svøm, 98 km sykkel og 21 km løp.

- Et «Nord-Norsk vær» med litt yr og vind gjorde det til en tøff og intens løpsopplevelse for mange, men sånn skal det jo gjerne være på en ekstremdistanse, sier løpsleder Kristian Nashoug.



(Foto: Hallvard Kolltveit)



(Foto: Hallvard Kolltveit)



Ivar Strandenes fra Bergen, vant Extreme på 13:38:37 (Foto: Hallvard Kolltveit)



På ekstremdistansen The Arctic Triple – Lofoten Triathlon Extreme ble vinneren hjemmefavoritten Kristina Starheim (Lofoten Triathlonklubb) i dameklassen på tiden 14:19:44 og Ivar Strandenes (Bergen) i herreklassen på tiden 13:28:37. På tross av en velt på sykkeletappen klarte bergenseren å gjennomføre selv med en litt vond skulder og uttalte etter målgang at han hadde hatt en flott løpsopplevelse på tross av velten.



Lofoten Triathlon Extreme // Topp 5 Kvinner

Navn Klubb Nasjon Tid 1 Kristina Starheim Lofoten Triathlonklubb Norge 14:19:44 2 Ragnhild Narvestad Hungnes Oslo Idrettslag Triatlon Norge 15:45:18 DNF Tina Mayer-Lockhoff TC SuperLeague Tyskland DNF

Lofoten Triathlon Extreme // Topp 5 Menn

Navn Klubb Klasse Tid 1 Ivar Strandenes (Bergen) Norge 13:28:37 2 Rune Hardersen (Blommenholm) Norge 13:52:16 3 Hans Andersen Tromsø Triathlonklubb Norge 14:39:30 4 Matthew Clark (Cranbrook) Storbr. 15:21:14 5 Felix Loetzbeyer PSV Offenburg Tyskland 15:23:40







Hans Andersen fra Tromsø Triathlonklubb i farta. Til slutt ble det 3. plass i Extreme, på 14:39:30. (Foto: Hallvard Kolltveit)



Her sykler Jard Bringedal fra Koll IL. I mål ble det 12. plass i Extreme. (Foto: Hallvard Kolltveit)

Beste kvinne på Half Extreme ble Inti Vanmechelen (Belgia) på tiden 7:35:41. Herreklassen ble vunnet av Ole-Bernard Fuskevåg på tiden 5:18:27. Ole-Bernard vant for øvrig fjorårets Olympic+.



Lofoten Triathlon Half-Extreme // Topp 5 Kvinner

Navn Klubb Klasse Tid 1 Inti Vanmechelen Tri-Runderwear-Team Belgia 7:35:41 2 Frida Gravbråten OSI Triatlon Norge 7:55:38 3 Juncal Garcia Garcia Tromsø Triathlonklubb Spania 8:01:55 4 Joelle Janz SK Rye Norge 8:05:25 5 Annik Steinegger (Basel) Sveits 8:08:06

Lofoten Triathlon Half-Extreme // Topp 5 Menn

Navn Klubb Klasse Tid 1 Ole-Bernhard Fuskevåg Tromsø Triathlonklubb Norge 5:18:27 2 Anders Muren (Trondheim) Norge 6:01:32 3 Pieterjan Serruys Tri-Runderwear-Team Belgia 6:06:55 4 Ronnie Maas Pedersen Lofoten Triatlonklubb Norge 6:18:26 5 Reidar Flasnes Bodø BCK Triatlon Norge 6:20:57





(Foto: Hallvard Kolltveit)



Reidar Flasnes fra Bodø BCK Triathlon tar seg tid til et smil til fotografen underveis. Han fikk 5. plass i Half-Extreme. 6:20:57. (Foto: Hallvard Kolltveit)



Ole-Bernard Fuskevåg fra Tromsø Triathlonklubb tok en soleklar seier på Half-Extreme - på 5:18:27. (Foto: Hallvard Kolltveit)

Rundt 100 barn deltok i Lofoten Triathlon Kids (3-12 år) hvor «svømmetappen» var å løpe gjennom en dusj fra brannbilen før de syklet en kort runde og til slutt løp rundt torget for å motta sine medaljer etter målgang.



Ivar Strandenes først i mål på Extreme (Foto: Hallvard Kolltveit)



(Foto: Hallvard Kolltveit)



På lørdag ble The Arctic Triple – Lofoten Triathlon Olympic+ gjennomført, hvor triatletene hoppet i havet i Svolvær Havn klare for 1000m svøm, 50 km sykling og 12 km løp. Været var snillere på lørdag og bød utøverne på mindre vind og sol. Vinnerne av The Arctic Triple – Lofoten Triathlon Olympic+ ble Lone Johanne Nilssen (Sirma IL/Team Reisænen) i dameklassen på tiden 3:20:12 og Andreas Wathne (NTNUI) i herreklassen på tiden 2:34:01.



Lofoten Triathlon Olympic+ // Topp 5 Kvinner

Navn Klubb Klasse Tid 1 Lone Johanne Nilssen Sirma IL / Team Reisænen Norge 3:20:12 2 Idun Eiken Tromsø Triathlonklubb Norge 3:22:08 3 Line Lysvold Lofoten Triathlonklubb Norge 3:31:58 4 Olivia Forgard Tromsø Triathlonklubb Norge 3:33:41 5 Angelika Renner Tromsø Triathlonklubb Tyskland 3:35:07

Lofoten Triathlon Olympic+ // Topp 5 Menn

Navn Klubb Klasse Tid 1 Andreas Wathne NTNUI Triatlon Norge 2:34:01 2 Kjell-Egil Krane Ingebrigtsen Lofoten Triathlonklubb Norge 2:34:07 3 Eirik Skjeseth (Svolvær) Norge 2:36:23 4 Dan-Sigurd Ludvigsen Tromsø Triathlonklubb Norge 2:50:03 5 Michael McMillan Moltebaerholmen Triathlon Club Canada 2:50:07





(Foto: Hallvard Kolltveit)



Andreas Wathne på vei fra svøm til sykkel (Foto: Hallvard Kolltveit)



Trond Karlsen fra Trondheim Triatlonklubb (Foto: Hallvard Kolltveit)



Canadiske Michael McMillan fra Moltebaerklubben Triathlon Club ble nummer fem på Olympic+ (Foto: Hallvard Kolltveit)

Tre løp – tre opplevelser – tre sesonger The Arctic Triple – Lofoten Triathlon er det ene av tre løp i The Arctic Triple. De tre løpene går fast årlig i ukene 11 – 22- 33 Uke 11 – The Arctic Triple Lofoten Skimo Uke 22 – The Arctic Triple Lofoten Ultra Trail Uke 33 – The Arctic Triple Lofoten Triathlon



SE ALLE RESULTATER HER



(Foto: Hallvard Kolltveit)



Kjell-Egil Krane Ingebrigtsen fra Lofoten Triathlonklubb (nærmest kamera), ble nummer 2 på Olympic+. Eirik Skjeseth fra Svolvær tok tredjeplassen. (Foto: Hallvard Kolltveit)



Hanne Engen viser glede over deltakelsen. Det ble 15. plass i mål på Olympic+ (Foto: Hallvard Kolltveit)

(Foto: Hallvard Kolltveit)



Jon Marius Aareskjold-Drecker fra Tromsø Triathloklubb. (Foto: Hallvard Kolltveit)



