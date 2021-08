Kvalheimmila med 5 km og 10 km avholdes på Bislett stadion 25. september. Dette er et «mosjonsløp på bane» for alle nivåer, og med seeding, lyshare og paddeflat løype er det gode muligheter for personlige rekorder.

Kvalheimmila ble oppført for første gang i 2020 i forbindelse med løperlegendene Arne og Knut Kvalheims 75- og 70-årsjubileum. Løpet var ett av få arrangementer i Oslo på denne tiden i fjor, de 370 startplassene arrangøren fant plass til innenfor smittevernreglene ble utsolgt. 270 deltakere fullførte løpet. I 2021 følges samme oppskrift som i fjor: publikumstelt og kiosk på banen, lysharen Wavelight, flomlys, rask musikk og enda raskere løype. Nytt i år er at publikum faktisk slipper inn på stadion for å heie, så atmosfæren blir betydelig bedre!



