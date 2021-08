Årets løp ble en riktig kraftprøve ettersom kraftig regn de siste dagene før løpet hadde forvandlet relativt tørre og faste myrer, samt stupbratte utforbakker til søkkvått og sleipt terreng.

Kun 35 deltakere stilte opp i årets Botnantramp, og det er det laveste deltakerantallet noensinne. Særlig trimmerne glimret med sitt fravær. En antar at gråværet og det strenge smittevernregimet kan være hovedårsaken til det dårlige oppmøtet. Men kjenner vi arrangøren rett lar de seg ikke affisere av et år med svak deltakelse. Botnantrampen vil garantert stå på terminlista også neste år.



Namdal Løpeklubb på topp

Eirik Nordvik og Merete Røthe, begge fra Namdal løpeklubb fikk beste tid i henholdsvis herre- og dameklassen under årets Botnantramp – for øvrig nummer 30 i rekken. De oppnådde i tillegg til premie og Botnan IL`s 75-års jubileumsmedalje, hver sin aksje i løpets vandrepremier.



Nordvik, som også debuterte i Botnantrampen, tok kommandoen tidlig, og løp under de rådende forhold inn til en sterk tid på 1:09:28. Mattis Amundsen, Namdal løpeklubb, som er velkjent i trasén og som blant annet vant i fjor, ble henvist til andreplass. Han løp på 1:10:24. 18-årige Roar Tranås, Jøa IL kapret siste pallplass, med 1:12:02.





De to beste herren, ​Eirik Nordvik (til v.) og Mattis Amundsen. (Foto: Kristian Foss / Løpsledelsen)



Veteranen Merete Røthe vant som nevnt blant damene, og vinnertiden var 1:45:55. Dette var fire minutter foran Line Borkmo (1:50:03). Anita Hoddø løp inn til 3. plass på 1:53:14. Alle de tre damene representerer Namdal løpeklubb.



SE ALLE RESULTATER HER