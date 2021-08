Nærmere 9000 deltakere er forventet i Bergen lørdag formiddag, og første løpsdistanse på programmet var helmaraton med start klokken 07:00.

Relaterte artikler:

Kondis-magasinet om Bergen City Marathon

Intervju av Tage Morken Augustson (K+)



To av favorittene stakk fra tidlig i begge klasser

Allerede på de første kilometrene ble det tydelig hvem som skulle kjempe om seieren på herrenes maratondistanse. Tage Augustson fra Varegg Friidrett, som vi hadde et intervju med i en tidligere artikkel her på Kondis (K+), og David Murphy fikk tidlig en luke som økte jevnt for hver kilometerpassering. Sistnevnte ble nummer tre i Midnight Sun marathon i juni, da han løp på 2:28:52 og kun hadde Frew Zenebe Brkineh og Sebastain Conrad Håkansson foran seg på listen. Augustson kan også vise til fine prestasjoner, blant annet med løyperekord i både Bergen Vintermaraton i fjor, samt i Kaland Løpskarusell.



Etter tre kilometer hadde disse to fått 13 sekunder til Sondre Øvre Helland (BTSI Studentidrett), og det var blitt over minuttet til Christopher Wiggen (Team Northman OCR) som lå på fjerdeplass. Dette ble melodien utover i løpet. Halvmaraton ble passert av Augustson og Murphy på 1:14:19, noe som tilsvarer en snitthastighet på 3:35 per kilometer og en sluttid på rundt 2:30. Helland lå fortsatt på tredjeplass og passerte den halve distansen på 1:16:53. Det ble mye sololøp for de ti beste i første halvdel av løpet.



Samme utvikling hos kvinnene

Her var det Elisabeth Haug (HSI) som gikk sterkest ut, og fikk en ledelse på Margunn Bye Tøsdal (Sædalen Idrettslag) ganske tidlig. Ved passering 3 kilometer hadde Haug 8 sekunder til Tøsdal. Førstnevnte har tidligere vist at hun kan løpe raskt, spesielt på kortere distanse som 5-kilometer i Springkarusellen og 10-kilometer. Tøsdal, som vi skrev en artikkel om i 2019, kan blant annet se tilbake på seier i Styrkeprøven Rett Vest og fra Bergen City Marathon i 2018.



Haug holdt Tøsdal bak seg i noen kilometer til, men fikk etter hvert problemer med farten og måtte la den tidligere vinneren av Bergen City Marathon løpe forbi og fra. Ved passering halvmaraton hadde Tøsdal fått en ledelse på nesten tre minutter, og passerte på 1:27:46, snitthastighet på 4:14 pr/km og estimert sluttid rundt 2:58. Haug passerte halvveis på 1:30:38, med klar avstand ned til Vivian Kyte (Stegaberg IL), som hadde 1:36:39 da hun passerte 21,1 kilometer.



Murphy fikk problemer med farten - Seier til Augustson

Tage Augustson og David Murphy fulgte hverandre tett til halvløpt distanse, men derfra fikk Murphy problemer med å holde farten, og Augustson fikk en luke. Den fortsatte å øke, inntil Murphy begynte å ta inn litt igjen på de siste to-tre kilometrene. Men lite kunne altså gjøres med Tage Augustson, som vant på 2:30:46, foran David Murphy på 2:32:23.



- Jeg måtte jo leve opp til favorittstempelet du ga meg, fortalte Tage Morken Augustson til Kondisreporter Arne Dag Myking etter løpet.

- Jeg og David Murphy løp sammen bort til Sandviken, men på vei bortover der begynte han å slippe litt. Jeg pratet litt med ham på førsterunden, og vi hadde en veldig hyggelig samtale. Det var god stemning. Vi snakket om målene våre for løpet, og fant ut at vi var på cirka samme nivå. Han hadde litt bedre pers enn meg faktisk, ettersom han har løpt på 2:28. Han har visst vært i mye bedre form tidligere, med tider som 13:40-tallet på 5000 meter for noen år siden (2007). Så, han har vært skikelig god til å løpe. Men, heldigvis for meg, så er han ikke i så god form som det nå, fortsatte Augustson.



Men hvordan gikk ditt eget løp?

- Jeg hadde håpet at jeg skulle ha litt mer igjen mot slutten, men det ble veldig tungt på sisterunden. Jeg passerte vel første runde på 1:14:18, så sisterunden må jo ha gått minst et par minutter tregere. Det ble tungt mot slutten, og jeg fikk litt mageproblemer. Jeg har hatt lignende problemer på noen langturer, så jeg var litt bekymret for det. Jeg fikk høre underveis at jeg hadde et minutt forsprang, så jeg vurderte faktisk om jeg hadde tid til en dopause. Men, det hadde vel blitt litt knapt med tid og vondt å komme i gang igjen, fortalte Augustson.



Hvordan gikk det med varmen?

- Det var greit. Det var først mot slutten at solen begynte å steike litt, men da var vi så langt ut i løpet, at det var ingen hindring. Det var mest den tøffe åpningen som gjorde at jeg fikk litt trøbbel mot slutten. Murphy dro skikkelig hardt oppover der på Fjellveien, så det gikk litt raskere enn jeg hadde forestilt meg, avslutter vinneren.



Komfortabel seier til Margunn Bye Tøsdal - Igjen.

Det meste var avgjort halvveis for kvinnene på topp i dag. Til tross for at farten gikk noe ned, fortsatte Tøsdal å øke til konkurrentene og til Elisabeth Haug som kom på andreplass. Tøsdal tok med dette sin tredje seier i Bergen City Marathon. Hun vant i 2013. Hun vant i 2018 (etter at familien hadde økt fra tre til fem). Og hun vant altså i 2021. Vinnertiden ble 2:52:45.

Kondis snakket kort med vinneren etter målgang.

- Jeg er veldig fornøyd. Jeg hadde et hårete mål om under 3 timer, men men. Dette var tredje gang jeg løp Bergen City Marathon, så jeg var spent på hvordan det skulle gå i år. Jeg løper jo ikke så mange løp. Forrige gang gikk jeg litt hardt ut og løp 1:26 på førsterunden, så målet i år var å holde igjen litt, og ikke brenne alt fra start. I år ble det 1:27 på første, så planen gikk bare sånn passe, fortalte hun.



Topp 10 resultater - Maraton herrer

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Tage Augustson Varegg Friidrett M23-34 2:30:46 2 David Murphy M35-39 2:32:23 3 Sondre Øvre Helland BTSI Studentidrett M23-34 2:37:05 4 Christopher Wiggen Team NorthmanOCR M20-22 2:38:01 5 Helge Haugen Hordvik IL M35-39 2:39:57 6 Andreas Torsvik Bjarg IL M23-34 2:41:51 7 Ojan Andersen M23-24 2:47:28 8 Thomas Schjøtt Hannevig Varegg Fleridrett M23-34 2:50:46 9 André Pereira BFG Bergen Løpeklubb M23-34 2:51:06 10 Ole André Austevoll Dragefjellet Løpeklubb M23-34 2:55:58

Topp 10 resultater - Maraton kvinner

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Margunn Bye Tøsdal Sædalen Idrettslag K35-39 3:01:05 2 Elisabeth Haug HSI K40-44 3:13:54 3 Vivian Kyte Stegaberg IL K40-44 3:19:38 4 Synnøve Aune K20-22 3:23:22 5 Malene Hjortland Haugesund Triathlonklubb K23-34 3:25:33 6 Silje Hauge K35-39 3:27:57 7 Oda Synnøve Riste Team Sporty Spice K23-34 3:31:05 8 Sara Marie Skjellstad K23-34 3:34:35 9 Laura Mcguffie K35-39 3:34:43 10 Siw Engen-Fadnes K40-44 3:37:28



SE ALLE RESULTATER HER