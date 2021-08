I år var det den 28. gangen Geiranger IL og Eidsdal IL arrangerte dette løpet, som helt klart er et av løpene med størst høydeforskjell. Starten går nede ved Geirangerfjorden, og løperne skal ta gjennom 21 kilometer, hvor stort sett hele distansen er i motbakke. Med unntak av et kort parti (300 meter) med grus fem kilometer ut i traséen, går hele løypa på asfalt.



En oppvisning av Kilian Jornet

Jornet er kjent for de fleste som liker å løpe langt og hardt, og er en utrolig idrettsmann med fantastiske meritter. Han har en rekke gullmedaljer fra diverse verdensmesterskap, europamesterskap, motbakkeløp osv. Han innehar også den solide løyperekorden 1:26:42 i Nibbeløpet (2019). I år ble det nok en seier til den spanske løperen, som er bosatt i Måndalen her i Norge.



Han vant på 1:31:45, foran Iver Gjedrem Lund fra Vinne IL (1:45:38) som løper i klasse 17-18 år! Simen Teigum Slettede fra Byåsen IL ble nummer tre på 1:47:32.



I kvinneklassen ble det svensk seier og andreplass. Vant gjorde Silvia Rasmussen, på 2:04:41. Mens Emelie Forsberg (samboer med Jornet) fra Måndalen ble nummer to på 2:05:30. Cathrine Andrea Johnsen fra Veidekke BIL tok tredjeplassen på 2:15:23.



Relaterte artikler på Kondis

Treningstips fra terrengspesialist Emelie Forsberg

Video-podcast: Kilian Jornet om handlinger som har satt preg på fjellultra

Topp 5 resultater // Herrer

Plass Navn Klubb / Nasjon Klasse Tid 1 Kilian Jornet Måndalen IL / Spania M23-34 1:31:45 2 Iver Gjedrem Lund Vinne IL M17-18 1:45:38 3 Simen Teigum Slettede Byåsen IL M19-22 1:47:32 4 Reiner Brandsetter TB Neuffen / Tyskland M60-64 1:48:22 5 Mattias Dahlberg ÅLESUND / Sverige M45-49 1:53:27

Topp 5 Resultater // Kvinner

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Silvia Rasmussen OSLO / Sverige K35-39 2:04:41 2 Emelie Forsberg MÅNDALEN / Sverige K35-39 2:05:30 3 Cathrine Andrea Johnsen Veidekke BIL K23-34 2:15:23 4 May Evy Nesheim Velledalen IL K45-49 2:16:22 5 Kari-Anne Tryggestad Ryste Sunnylven IL K50-54 2:16:26



SE ALLE RESULTATER HER