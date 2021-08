Det var en rekke profilerte navn og motbakkeklatrere som var påmeldt til helgens NM i motbakke, Bystien Førde Opp. I herreklassen var det naturlig å tenke på Øyvind Heiberg Sundby og Johan Bugge som to favoritter. Disse har vunnet Bystien Førde Opp henholdsvis tre og to ganger tidligere. I kvinneklassen var det nok mange som snakket om Karoline Holsen Kyte som den største favoritten. Hun vant det svært krevende motbakkeløpet Skåla opp for bare to uker siden. Bystien Førde Opp har hun vunnet to ganger.



Seier til Bugge og Annie Bersagel

I herreklassen var det som sagt ingen overraskelse at seieren gikk til Johan Bugge fra Eidsvåg IL. Han vant på 37:00, og var med det 24 sekunder foran Stian Dahl Sommerseth (Tromsø løpeklubb) på andreplass. Tredjeplassen gikk til Halfdan-Emil Færø fra Varegg Fleridrett.



Johan Bugge tok sin tredje seier i Bystien Førde Opp, og står nå med like mange seire som Øyvind Heiberg Sundby. (Foto: Stig Roger Eide, Bystien Førde Opp)



I kvinneklassen var det kanskje noe mer overraskende at Annie Bersagel løp raskest opp til toppen. Ikke det at hun ikke er en svært habil motbakkeløper, men hun ble mor så sent som i mars i år, og det sier seg selv at treningen kanskje ikke har vært optimal det siste året. Alikevel - Hun vant motbakkeløpet Balestrand Opp for akkurat én uke siden, i likhet med sin mann Øyvind Heiberg Sundby (som i dag ble nummer 4). Forhåndsfavoritten Karoline Holsen Kyte ble nummer to i dag. Løpstiden til disse to ble 42:22 og 43:20.



Annie Bersagel ble mor i mars, men har definitivt holdt formen ved like. (Foto: Stig Roger Eide, Bystien Førde Opp)

Bystien Førde Opp snakket med vinnerne etter målgang.

Hvordan kjentes dette Johan?

- Det er bra å komme i mål, for det var en brutal tur opp. Men alt i alt disponerte jeg bra hele veien, og kjente meg sterk nok til å ta det. Man springer altså fire kilometer nærmest flatt, og deretter kommer fire kilometer i motbakke med opptil 20 prosent stigning. Så det blir litt av en omstilling, fortalte vinneren. Han nevnte også at det var ganske så varmt oppover bakken.



De to beste kvinnene ble også intervjuet av arrangøren på toppen.

- Det var en uventet seier. Det var kun fjerde løp etter at jeg fikk datteren min i mars. I tillegg var det jo veldig varmt i dag, så jeg begynte å slite litt på slutten, fortalte Bersagel.



- Først og fremst er jeg sykt imponert over Annie. Hun var best i dag og jeg ble nummer to. Sånn er det bare. Jeg løper selvfølgelig for å vinne, men i dag var jeg rett og slett ikke best, sa sølvvinner Kyte Olsen.



Hvordan har du trent til dette løpet Annie?

- Jeg har ikke kjørt så veldig mye kvalitet, men jeg har klart å løpe rolig gjennom hele svangerskapet. Samt at jeg har trent mye styrke etter fødselen for å få kjernemuskulaturen tilbake, svarte Bersagel.



Topp 5 resultater // Herrer

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Johan Bugge Eidsvåg IL M23-34 37:00 2 Stian Dahl Sommerseth Tromsø Løpeklubb M23-34 37:24 3 Halfdan-Emil Færø Varegg Fleridrett M23-34 37:39 4 Øyvind Heiberg Sundby Tjalve M35-39 38:01 5 Philip Massacand Gneist IL M15-22 38:44



1. plass til Johan Bugge. 2. plass til Stian Dahl Sommerseth og 3. plass til Halfdan-Emil Færø. (Foto: Stig Roger Eide, Bystien Førde Opp)



Topp 5 Resultater // Kvinner

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Annie Bersagel Tjalve K35-39 42:22 2 Karoline Holsen Kyte Førde IL Friidrett K23-34 43:20 3 Alise Einmo Rindal IL K23-34 45:07 4 Sylvia Nordskar OSI K23-34 45:39 5 Anita Iversen Lilleskare Bfg Bergen Løpeklubb K40-44 46:24



1. plass til Annie Bersagel. 2. plass til Karoline Holsen Kyte og 3. plass til Alise Einmo. Vinneren Bersagel måtte raskt ned fra fjellet for å amme sin 5 måneder gamle datter. (Foto: Stig Roger Eide, Bystien Førde Opp)





SE ALLE RESULTATER HER