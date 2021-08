I 2019 ble Averøy 3 Fjell arrangert for første gang. I knallfint vær og topp stemning deltok 260 ivrige turgåere, familier og trimmere i turklassen. Noen raste av gårde og tok tiden på seg selv for å se hvor fort de greide å gå den flotte løypen på. Andre brukte dagen i fjellet, med god niste i sekken og vennene ved sin side. Flere familier var også med og på veien på til Skårrå og den fine gapahuken der oppe var det flere oppgaver for barna og aktiviteter på veien.



I konkurranse- og mosjonsklassen skal en innom alle toppene, mens i trimklassen kan du velge hvor mange av dem du vil innom. I tillegg arrangeres det tur for barn opp til Skårrå som er 2,5 km en vei.



Ny løyperekord

Sebastian Krogvig, som forleden dag tok en meget sterk seier i TDS i UTMB Mont Blanc, vant den første versjonen av Averøy 3 Fjell som ble arangert i 2019. Tiden hans ble ikke slått i år, og 1:42:59 står fortsatt som løyperekord. Eva Sæterbø løp på 2:37:36 for to år siden, men den tiden ble derimot slått denne helgen. Vinner av dameklassen ble Anne Murvold fra Oslostudentenes IK Friidrett, og den nye rekorden lyder 2:07:22.



Victoria Vole kom på andreplass med 2:23:23, og Marit Weideborg ble nummer tre på 2:32:27.



Seier til Håkon Eliassen Øvrebø

Løperen fra Isfjorden kom i mål på 1:46:04, som var drøye tre minutter bak Krogvigs tid fra 2019. Sturle Starheim fra Gossen IL ble nummer to med 1:49:23 og Eirik Solem fra Einesvågen og O. IL ble nummer tre med 1:49:58 på klokka.

Håkon Eliassen Øvrebø var raskest av herrene. (Foto: Espen Fredriksen)



Sturle Starheim tok andreplassen, litt over tre minutter bak vinneren. Han tok begge spurtprisene underveis, men fikk det litt tungt mot slutten (Foto: Espen Fredriksen)



Erik Solem (startnummer 99) tok tredjeplassen. Her foran Fredrik Bruseth, som ble nummer fire. (Foto: Espen Fredriksen)



SE ALLE RESULTATER HER