Fjelløpet Børvasstindan Classic arrangeres av DNT Fjellsport Bodø, og går i vidunderlig vakre Åseli- og Flakflågdalen, dalene som går gjennom og på siden av de kjente og spektakulære Børvasstindene rett øst over Saltenfjorden for Bodø. Løpet er ca. 30 km langt og er omtrent 1500 høydemeter og ble i år arrangert for 11. gang.



Nydelig vær og fornøyde deltakere

Arrangør og løpere var heldige med været lørdag 28. august. Allikevel var det stedvis ganske bløtt og noe sleipt i terrenget. Børvasstindan byr på en ganske så tøff løype, og enkelte deltakere ga uttrykk for at det var langt tøffere enn de hadde forestilt seg. Men fornøyde, det var de.

- Takk for et supert løp, fantastisk stemning og service langs løypa, er en av de mange positive tilbakemeldingene på løpets Facebook-side.





Det var gledelig å se så mange deltakere underveis. (Foto: Arrangør)



Seier til Rolf Einar Jensen og Gudveig Lunde Toverud

Ikke helt uventet, gikk seieren i herreklassen til den erfarne og ganske seiersvante Rolf Einar Jensen. Han har tidligere i sommer vunnet Helgelandstrappa Opp, og har mange gode meritter på listen. Det er over ti år siden han mottok vandrepokalen for sin tredje seier i Storflågløpet. Vinnertiden hans i årets Børvasstindan Classic ble 3:15:07. Fem minutter foran Jacob Palmer Meland på andreplass. Joar Grov Turvoll ble nummer 3.



I dameklassen var det Gudveig Lunde Toverud som var aller raskest. Hun fullførte de 31 kilometrene på 3:57:53. På andreplass kom Lene Pedersen, og på tredjeplass var Tone Mathilde Kravik.



Topp 10 resultater - Herrer

Plass Navn Tid 1 Rolf Einar Jensen 3:15:07 2 Jacob Palmer Meland 3:20:10 3 Joar Grov Turvoll 3:23:27 4 Gaute Tømmerås 3:36:08 5 Even Nyhus 3:43:48 6 Eivind Jacobsen 3:45:09 7 Rodrigo Alejandro Lavin Belda 3:55:36 8 Ole Marius Underdahl 3:56:50 9 Steinar Kristiansen 3:58:35 10 Ørjar Wærum Evensen 4:04:25

Topp 10 resultater - Kvinner

Plass Navn Tid 1 Gudveig Lunde Toverud 3:57:53 2 Lene Pedersen 4:18:46 3 Tone Mathilde Kravik 4:27:27 4 Elisabeth Aasli 4:29:10 5 Ole-Andreas Skogvold 4:34:52 6 Rikke Aakre Meland 4:46:41 7 Andrea Sofie Olsen 5:03:04 8 Catrine Kildemo 5:05:49 9 Gro Thomassen 5:08:08 10 Tiril Johansen 5:08:11



SE ALLE RESULTATER HER