I Kondis utgave nummer 3 i år, presenterte vi en sak om greske Yiannis Kouros. Der omtalte vi blant annet hans verdensrekorder, hvor de fleste står den dag i dag. Du kan lese saken om Kouros her. 24-timersrekorden står oppført på Kouros sin liste, men denne helgen sørget Aleksandr Sorokin fra Litauen for at den skiftet eier.

Verdensmesteren på 24-timersløp fra 2019 stod for den store prestasjonen under eventet UltraPark Weekend i Polen denne helgen. Det ble løpt i en runde á 1725 meter. Allerede tidlig i løpet kunne man se tendensen til at det gikk mot ny verdensrekord. Hver runde i starten gikk komfortabelt under åtte minutter, med et snitt på rundt 7:50-7:55. Distansen han løp til slutt, tilsvarer en hastighet på 4:39 per kilometer, og en fart på rett under 13 kilometer i timen.

Med dette er altså rekorden til Yiannis Kouros fra 1997 slått. Kouros´ tid ble passert da supermannen fra Litauen hadde 33 minutter igjen på klokka!

Forøvrig vil vi legge til at Aleksandr Sorokin ikke er noen hvem-som-helst når det gjelder ultraløping. Her er det snakk om en mann som sakte men sikkert har jobbet seg oppover listene gjennom flere år. I fjor løp han på fantastiske 6:43:13 på 100 kilometer samme sted som han denne helgen tok verdensrekorden.

Ny verdensrekord på 24-timersløp: 309,399 km