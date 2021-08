Nipkollen Challenge starter med 5,5 kilometer motbakke opp til Nipkollen. Deretter går rundturen videre til Vikka, før det blir en ny motbakke opp til Klofjell. Dette er høydepunktet for turen, hvor store deler av Romerike kan ses fra de fine svabergene rundt toppen. Fra Klofjell går turen nedover via Hornsjøen, før Nipkollen skal bestiges for andre gang med 2 kilometer motbakke. Når Nipkollen er nådd på nytt, kan turen nytes med utsikt over Hurdalsjøen før målgangen i Maura. Hele løypa er på teknisk sti, hvor tap av fokus et lite øyeblikk kan resultere i uønsket vannrett posisjon.



Arrangementet i år ble dessverre hardt rammet av sykdom og konfirmasjon i bygda, noe som førte til et langt lavere antall deltakere til start enn det som opprinnelig var påmeldt. Vi får bare håpe på en bredere oppslutning til neste år. Blant de som startet hadde vi både topptrente utøvere som satset på løpsrekord, samt de som ville være med for turens skyld og oppleve den fine naturen i Nannestad.

Av de som hadde mye fart i føttene var det flere som var ute etter løpsrekorden til Erik Forbord, som for tiden bor i Tyskland. Han hadde forøvrig lagt opp reisedagene sine slik at han fikk et passende stopp på hjemstedet denne helgen. Med andre ord fikk han anledning til å prøve og forsvare tittelen som beste løper i Nipkollen Challenge. Det ble tidlig klart at seierskampen skulle stå mellom nevnte Forbord og Mads Berge fra Høydalsmo IL. Mads fikk klart føle på hva teknisk sti var i Nipkollen-løypa. Det ble et par såkalte «face plant», men allikevel hadde han nok krefter til å legge Forbord bak seg på veien opp til Nipkollen for siste gang og avslutte alene mot mål. Og jammen ble det ikke ny løyperekord - 2:04:57.



I dameklassen var det dessverre veldig få deltakere i år, men seieren gikk i hvert fall til Ingrid Ødegård fra KPMG, på tiden 3:23. På andreplass kom Anja Vaskinn fra Dark Trail Runners.



Bjerke fotball J14/15 stilte opp som hjelpere på vannposter i løypa. Her på Vikka, med Hedda og Christina Herseth. (Foto: Kristian Fagerhus)



Nipkollen Challenge // Topp 5 Menn

Plass Navn Klubb Tid 1 Mads Berge Høydalsmo IL 2:04:57 2 Erik Forbord Forsvaret 2:05:19 3 Anders Brænna 2:12:57 4 Kristian Carlsen 2:18:20 5 Thomas Lind Ullensaker/Kisa 2:20:11



Mads Berge på topp. Erik Forbord tok andreplassen. (Foto: Kristian Fagerhus)



Nipkollen Challenge // Kvinner

Plass Navn Klubb Tid 1 Ingrid Ødegård KPMG 3:23:00 2 Anja Vaskinn Team 6847/Dark Trail Runners 4:05:06



Ingrid Ødegård tok førsteplassen, mens Anja Vaskinn ble nummer to. (Foto: Kristian Fagerhus)



SE ALLE RESULTATER HER