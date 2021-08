Løypa i Åneskøl Opp starter helt nede i strandkanten av Mjøsa. Derfra skal det klatres fem hundre høydemeter i løpet av kun 4,3 kilometer. De første tre hundre metrene går på bilvei, men deretter følger løypa en myk skogssti helt til utkikkspunktet på toppen. Når løperne er vel oppe og har mottatt sin premie 602 meter over havet, kan de nyte en ganske spektakulær utsikt over bygdene på Romerike, Hedmark og Toten.



Løypas stigninger er tøffe nok til å skille de aktive, men ikke lenger enn at alle kan gjennomføre. Man velger selv om man vil gå, bruke staver eller småløpe. Konkurranseklassen er ikke forbeholdt svært aktive utøvere, men åpen for alle som har lyst til å teste seg, uansett form.



Bratland og Horne var raskest

Den raskeste i kvinneklassen var Lea Sofie Bratland fra Nittedal IL. Hun løp opp på 35:08. Det var 43 sekunder raskere enn Thelma Olea Gaarder som kom på andreplass. Hun løp på 35:51 og representerer også Nittedal IL. Helene Nilsson fra Eidsvold Værks Skiklubb ble nummer tre på 36:05. Vi har også lyst til å nevne Anna Julsrud fra Norde Eidsvoll IL. Hun stilte i klassen Jenter 11-13 år, og løp opp på svært sterke 37:34 og ble nummer fire!



I herreklassen ble det også seier til en Nittedal IL-løper. Kristian Horne vant ganske klart på 24:17. Det var 2 minutter og 40 sekunder foran andremann, Heikki Korpela fra Finland (26:57). På tredjeplass kom Harald Opsahl, med 27:34.





Det nærmer seg starten på barneløpet. (Foto: Bjørn Saksberg)





Fornøyde barn på toppen etter fin innsats. (Foto: Lisa Brodshaug​)



Herrer // Aktiv klasse (topp 5)

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Kristian Horne Nittedal IL M21-39 24:17 2 Heikki Korpela Håtålå Northern Fish M21-39 26:57 3 Harald Opsahl Harald Opsahl M40-49 27:34 4 Øyvind Gravem Eidsvold turnforening friidrett M40-49 30:30 5 Jonathan Sætre OSLO M21-39 30:58



Kristian Horne tok seieren i herreklassen, og fikk navnet sitt på vandrepokalen. (Foto: Bjørn Saksberg)



Kvinner // Aktiv klasse

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Lea Sofie Bratland Nittedal IL K17-20 35:08 2 Thelma Olea Gaarder Nittedal IL K17-20 35:51 3 Helene Nilsson Eidsvold Værks skiklubb K21-39 36:05 4 Anna Julsrud Nordre Eidsvoll IL J11-13 37:34 5 Henriette Bruksås Lkbl K40-49 39:22 6 Leona Five EIDSVOLL J11-13 54:07



Lea Sofie Bratland var først opp av kvinnene, og fikk også navnet inngravert på vandrepokalen. (Foto: Bjørn Saksberg)





SE ALLE RESULTATER HER