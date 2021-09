Slottsparken: Første pulje er på vei tar en annen vei ut av parken enn normalt på grunn av vedlikeholdsarbeider i bakken opp mot Slottet.(Foto: Samuel Hafsahl)



Covid-19 og utsatte vårløp

Fredag var det rekord i antall Covid-19-smittede både i Oslo og i landet totalt. Det ga en påminning om at pandemien ennå ikke er helt over. Tillatelsen til å arangere Sentrumsløpet.preget arrangementet på mange måter. Veldig mye var annerledes enn et normalt Sentrumsløp arrangert i sltten av april.



Smittevernhensyn gjorde at 10 km-løperne staret i 15 små pulher fra kl. 13.30 helt til kl.17.44. Det var en helt annerledes opplevelse enn når 9.000 setter seg i bevegelse nesten samtidig i en lang, lang rekke. Nå "slapp" løperne å løpe i kø fra start til mål. Som om følelsen ikke var helt som før, sa alle løperne kondis.no snakket med at det likevel hadde vært en fin løpsdag i Oslos gater.





Uteservering: Slik så det ut i år langs Karl Johan der Sentrumsløpet i april normalt disponerer hele gata og serverer sportsdrikke til deltakerne etter løpet. Nå er det edlere dråper som serveres. De hvite feltene på bildet øverst i reportasjen er teltene over uteserveringene. (Foto: Kjell Vigestad)



Arrangøren var kanskje forundret etter løpet over at kun snaue halvparten av drøye 6000 påmeldte stilte til start på lørdag. Normalen er at rundt 80-85 % av de påmeldte stiller til start. Nå var det godt under 50 %. Sentrumsløpet hadde 2315 i mål på 10 km og 300 på 5 km pluss en del barn som løp barneløpet.



Slik har forholdet mellom påmeldte og fullførende vært både i Norge og Sverige i det siste i de store løpene som blir arrangert i pandemi-utgaver. I Bergen Ciry Marathon, som også ble arrangert lørdag, var det 4113 løpere i mål på tid fordelt på fire distanser pluss rundt 120-150 barn som løp 2 km. Påmeldingstallet var i overkant av 9000 når vi regner 10 løpere per stafettlag i halvmaratonstafetten.



Det er mange grunner til at så få av de påmeldte stiller opp. Mange av deltakerne var påmeldt til løpenes opprinnelige dato i slutten av april. Når løpet blir utsatt i fire måender, så passer kanskje ikke datoen like godt lenger. Når vårløpene nå kommer i tillegg til alle høstløpene i løpet av en kort hektisk periode, så blir det tett med løp. Men mest betyr det nok at vi på ingen måte er ferdig med pandemien. Mange er i tvil om de skal løpe eller la det være.



Det som var som alltid i Sentrumsløpet: Godt vær. Det er ikke mange dråper regn som har falt i løpet av de 39 forrige utgavene av Sentrusmsløpet, som gikk første gang 26. april 1981.





Sommervær: Både løpere og publikum var lettkledte denne fine lørdagen i Oslo. Det har alltid vært fint vær under Sentrumsløpet og i noen av de tidligere løpene i april har det vært like varmt som nå under årets høstløp. Det er ikke lett å lese startnummeret til løperen på bildet, men det er trolig Gaute Floer Johnsen som løper inn til en god tid. (Foto: Kjell Vigestad)



Når Sentrumsløpet går april er det før uteserveringene blir rigget til på Karl Johan. Arrangøren har dermed hele Karl Johan pluss Studenterlunden til disposisjon. Nå måtte løpet tilpasses 100 meter med utesevering av annen drikke enn sportsdrikk i Karl Johan. I tillegg var Studenterlunden fulle av partienes valgboder. Det var mye som måtte endres i start- og målområdet. Det var også mye folk på byen denne fine lørdagen, og de som rent tilfeldig passerte Karl Johan lørdag, måtte ut på lange omveier for å komme dit de skulle. Arrangøren BUL hadde med andre mye å stri med for å få logistikken på plass, men for løperne gikk det meste helt greit.



Men selve løpets 40-årsjubileum ble det ikke anledning til å feire. Av smittevernhensyn ble det ikke anledning til å presentere de som løp for 40. gang. Det er en liten flokk igjen som har løpt hvert eneste løp siden 1981. Det var heller ingen premieutdelinger, så vinnerne ble sluset ut av måområdet like fort som alle de andre deltakerne. Det er fortsatt en stund igjen til at Norge og spesielt Oslo, er tilbake til normalen.

Sterkt løp av Ine Bakken



De to beste: Ine Bakken (tv) er virkelig i støtet og løp på sterke 33.59. Også Runa Falch leverste sterkt løp selv om hun måtte slippe Ine etter passering halvveis. (Foto: Kjell Vigestad)

Ine Bakken (25 år) har blitt veldig mye bedre de 2-3 siste årene og spesielt i år. Oslo-jenta og (den tidligere) bergensstudenten som løper for Gular selv om hun er tilbake i Oslo, vil være blant de aller største favorittene på 5000 m og 10.000 m når det drar seg til NM i friidrett neste helg. Du kan lese mer om henne i neste nummer av Kondis.



Hun var selvsagt veldig fornøyd med 33.59 som en fin oppkjøring til NM. Runa Falch var 29 sekunder etter og var også greit fornøyd. Siktemålet hennes er en god maraton til høsten. Hun løp i 2018 på sterke 2.33.52 og siktemålet er kanskje EM i München neste år. Direktekvalifiseringskravet er 2.32.00 eller plassering på verdensrankingen.



Sigrid Jervell Våg var kanskje den største favoritten etter hennes flotte 3000 m-løp på Bislett sist onsdag. Jenta, som siden 2017 har blitt grossist i NM-gull, ble imidlertid fraløpt allerede før 5 km vat passert. Sigrid mente at hun ikke restiturerte seg raskt nok. Litt spørkefullt la hun til at det var mye enten-eller på 10 km for henne, enten 32-tallet eller 35-tallet. Hun har pers fra 2019 med 32.50 i Norgesløpet og har løpt på 32.52 i Hytteplanmila. Nå ble det 35.11 på tross av et kjempeløp mindre enn tre dager før.



Resultater 10 km kvinner (756 kvinner)

Nr. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 2 Ine Bakken IL Gular K23-34 33:59 2 914 Runa Falch Sportsklubben Vidar K23-34 34:28 3 9 Sigrid Våg IK Tjalve K23-34 35:11 4 1153 Anne Bjerke Årrestad OSI K23-34 36:08 5 450 Silje Eklund Skreia IL K40-44 36:36 6 375 Nora Eldjarn Borgersen K23-34 37:24 7 87 Siri S. Ness Evensmo Lyn Ski K35-39 37:31 8 884 Elin Farestveit Gular/ABG Sundal Collier K23-34 37:59 9 670 Mathilde Hagen Ullensaker/KISA IF K20-22 38:16 10 970 Line Askheim K23-34 38:35 11 862 Milla G Andreassen Bækkelagets Sportsklub K16-17 39:31 12 969 Madeléne Holum Oslostudentenes IK K23-34 39:39 13 875 Lene Heimdal Tjalve K20-22 39:53 14 322 Hanna Aarnes Nisja NCC/ Oslostudentenes IK K23-34 40:14 15 1052 Ida Holmberg K35-39 40:25 16 839 Jane Horpestad K35-39 40:41 17 869 Linn Agdestein Deloitte K40-44 40:47 18 2522 Sara Weseth K23-34 40:48 19 4523 Linn Rise Johnsen Oslostudentenes IK K23-34 40:57 20 801 Ella Øxnevad NTNUI K23-34 41:04



Vinner: Ine Bakken passerte målstreken lett og tilsynelatende uanstrengt. Det lover godt for NM-formen. (Foto: Kjell Vigestad)





Nr. 2: I 2013 vant Runa Falch 10.000 m i NM på 35.19,60. Nå gikk det over 50 sekunder fortere. Rett før målstreken var det en mann som spurtet forbi henne. Hvem tilhører foten til venstre i bildet? Vi lover imidlertid ikke ut finnerlønn.(Foto: Kjell Vigestad)





På Egertorget: Sigrid Jervell Våg har bare unnabakken igjen ned til mål utenfor Grand Café. (Foto: Samuel Hafsahl)



Nr. 4 og 5: Anne Bjerke Årrestad (32 år) (tv) og Silje Eklund (41 år) løp begge gode løp på 36-tallet. (Foto: Kjell Vigestad)



Begge disse jentene, om vi kan bruke uttrykket om damer som har passert 30, blir stadig bedre og bedre. Silje er også over 40 og er årets norgesmester på maraton. Men det var mange langt lengre opp i årene som løp fort. Kirsti M. Johnsen fra Tjøme Løpeklubb vant klasse 65-69 år på gode 47.45. Hele 12 damer stilte i klassene over 70 år. Aller eldst var Signy Henden Rustlie (83 år) som var glad for endelig å kunne delta i løp igjen. Hun var strålende fornøyd med løpet og dagen i Oslos gater selv om det gikk litt saktere enn beregnet.



Menn: Jevn duell mellom Senay og Weldu

De to beste: Senay Fissehatsion og Weldu Negash Gebretsadik holdt følge det meste av løpet. Det var først i spurten ned fra Egertorget til mål ved Grand Cafe at Senay sikret seg seieren. (Foto: Kjell Vigestad)



Det ble så absolutt brukbare vinnertid for menn etter at Weldu dro jevnt hele veien i god fart. Senay så ut til å henge lett på, men etter at Akershus Festning var passert økte Weldu farten og fikk 8-10 meters ledelse. -Weldu startet spurten litt for tidlig, var Senays kommentar etter målpassering. I unnabakken ned mot mål gikk Senay opp i tet og spurtet klart best.





Resultater 10 km menn (1558 menn)

Nr. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5 Senay Fissehatsion Ullensaker/Kisa IL M23-34 30:07 2 876 Weldu Negash Gebretsadik IL i BUL M35-39 30:10 3 8 Abdalla Targan Yousif Herkules friidrett M23-34 31:27 4 3 Magnus Sirnes Hjellum Oslostudentenes IK M23-34 31:29 5 372 Simen Ellingsdalen Steinkjer Friidrettsklubb M23-34 31:42 6 1 Johannes Teigland IL Gular M23-34 31:50 7 4 Fredrik Sætran Oslostudentenes IK M23-34 32:02 8 7 Theodor Berre Jacobsen Sportsklubben Vidar M20-22 32:06 9 212 Kristoffer Tollås KML M35-39 32:11 10 50 Ronny Losoa Sigdal friidrettsklubb M40-44 32:21 11 359 John Christian Deighan Asker SK/Adv. Haavind M35-39 32:31 12 57 Nikolai Harris Arctic Sec. M23-34 32:35 13 360 Haakon Engelsen Berg Bøler IF M23-34 32:41 14 146 Knut Olav Øygard Jølster IL/BDO M23-34 32:51 15 497 Christian Braathen EQT Partners M23-34 32:51 16 300 Jostein Rogstad Skrautvål il M23-34 32:55 17 401 Joakim Øyen M23-34 33:03 18 80 Johan-Jørgen L. Strømberg Sportsklubben Vidar M45-49 33:08 19 494 Erlend Berger Oslostudentenes IK M23-34 33:17 20 141 Fredrik Fyksen Lund Oslostudentenes IK M23-34 33:21 21 370 Ola Matre Oslostudentenes IK M23-34 33:22 22 211 Magnus Salberg Aurskog H./Lillehammer M23-34 33:23 23 99 Mathias Køhn KIWI M35-39 33:30 24 185 Johnny Stensvold Kristiansand Løpeklubb M45-49 33:38 25 297 Hallgeir Aspli Frol IL/PwC BIL M23-34 33:47 26 318 Mathias Hove Zimmer Majorstuen FK M23-34 33:53 27 257 Jens Kortner Omsorgsbygg/OSIF M35-39 33:55 28 376 Jørgen Feldt Sandnes M23-34 33:58 29 365 Jon Fiva Tyrving IL M40-44 33:58 30 270 Benjamin Dolva M23-34 34:00





Vinneren: Senay Fissehatsion kan glede seg over stigende form og juble for sin første seier i Sentrumsløpet. (Foto: Kjell Vigestad)





Viste god form: Både Senay, som kan juble for seieren, og Weldu som var tre sekunder etter, viste god form. Weldu dro i god fart det meste av løpet og sørget for tidene kom ned mot 30.00. Senay sikter seg inn på NM i Kristiansand mens Weldu kan klare en god maratontid i høst. (Foto: Kjell Vigestad)





Nr. 3: Abdalla Targan Yousif fra Herkules holdt følge til Frognerparken med de to i tet. Så gikk det tyngre for 25-åringen som i sommer har løpt 10.000 m på bane på 30.40.16. (Foto: Kjell Vigestad)



Fjerdeplasser: Som i dameklassen ble en løper fra Oslostudentenes nr. 4 for menn. Med Magnus Sirnes Hjellum som bestemann (bildet) var det hele sju fra OSI blant de 21 beste. (Foto: Kjell Vigestad)





Best i klasse 20-22 år: Theodor Berre Jacobsen, SK Vidar ble nr. 8 totalt med 32.06. (Foto: Kjell Vigestad)





Best av de aller yngste: Fredrik Hesjedal Tronstad vant klasse 14-15 år på gode 34.33 som ga en 37. plass totalt. (Foto: Kjell Vigestad)





Beste veteran: Ronny Losoa vant klasse 40-44 år på 32.21 som ga en 10. plass totalt. (Foto: Kjell Vigestad)



Klassevinner 45-49 år: Johan-Jørgen L. Strømberg, SK Vidar løp på 33.08 og ble nr. 18 totalt. (Foto: Kjell Vigestad)



Vinner klasse 60-64 år: Trond Olav Berg vant en klar seier med 37.39. Den gode langrennsløperen fra Rustad og løperen fra Bøler IF har løpt Sentrumsløpet mange ganger, trolig mer enn 30. Da Osloløpet ble lagt ned hadde han løpt samtlige utgaver, men han har ikke fått med seg riktig alle årene med Sentrumsløp. (Foto: Kjell Vigestad)



Sentrumsløpet for 40. gang

I år er det både 40. årsjubileum for Sentrsumløpet- Det første gikk søndag 26. april 1981 og hadde 1627 løpere i mål. Løpet startet på Stortorvet og gikk som i dag langs Karl Johan og forbi Slottet og så til Frognerparken hvor det gikk inn gjennom hovedporten. Løpet var ikke fullt ut 10 km, Det som manglet ble stort sett lagt til året etter, men først i 1984 var det nøyaktig 10 km.



Det var ingen kontrollmåling av løyper i Norge den gangen. Løypa i 1981 er seinere beregnet til å være ca. 8,9 km. Løpet ble vunnet av en av den tids mest berørmte løpere i verden, Steve Ovett, som blant annet vant OL-gull på 800 m i 1980. Vinnertida hans var 26,05. Nr. 2 ble Jan Fjærestad på 26.15. Det var innlagt en landskamp mellom Norge og England som endte med en klar norsk seier. Dameklassen ble vunnet av Ingvilld Lein, Frosta.



Det er fortsatt en del som har løpt samtlige 40 Sentrumsløp. I årets pandemiutgave var det ikke rom for litt ekstra oppmerksomhet til disse, men vi fant en som feiret 30 strake løp siden 1991:



Løp nr. 30: Bengt Granheim, 65 år, fra Slattum jubilerte med å løpe for 30. gang. (Foto: arrangøren)



Sentrumsløpsveteraner (fv): Trond Inge Carlsen, som har løpt de fleste løpene de siste 30 årene, Christian Prestegaard som løp det første løpet i 1981 på 32,14 og ble nr. 3 i klasse 65-69 år i år og (th) Jan Hoel som også løp i 1981 og har løpt mange ganger siden, men ikke alle. (Foto: KjellVigestad)



Familetur: Her løper far, sønn og datter sammen ut fra start. Sluttidene tyder på at Antonia og Emilian i de to yngste klassene og Trond Samseth i klasse 50-54 år har holdt følge mye av veien. Bare pappa har sakket bitte litt av før målpassering. (Foto: Kjell Vigestad)



5 km-løpet

Lenge var Sentrumsløpet et arrangement med kun 10 km, barneløp og Sentrumssprint på programmet, men siden 2015 har det også vært et kortere alternativ på 5 kilometer.





Start pulje 1: Det var akkurat 300 som løp 5 km fordelt på to puljer. (Foto: Kjell Vigestad)





Vinner 5 km: Arrangørklubben BUL hadde de tre beste jentene på 5 km. Aller best var Christine Berthelsen med 18.30. (Foto: Kjell Vigestad)



I kvinneklassen vant Westerbø Berthelsen med omtrent samme seiersmargin som Iden gjorde i herreklassen. Hun var 16 sekunder foran neste kvinne. Tidligere i sommer ble den tidligere fotballspilleren nummer fire på 50-kilometeren under ECO-trail i Oslo.



Resultater 5 km kvinner (169 kvinner)

Pl. St. nr. Navn Klubb Klubb Tid 1 50273 Christine Colling W. Berthelsen IL i BUL K23-39 18:30 2 50275 Sofie Kjos Bergum Bul il K23-39 18:46 3 50272 Delphine Poirot IL i BUL K23-39 18:49 4 50496 Marie Haga Oslostudentenes IK K23-39 19:51 5 50050 Cathrine Fosser Ørje IL K00-22 20:22 6 50254 Marthe Aasum K23-39 20:26 7 50337 Linn Vibekken Kongsvinger friidrett K40-49 20:37 8 50073 Manda Thuv Nesodden IF K00-22 20:49 9 50331 Maja Maria Blegen Adv. Wiersholm K23-39 20:59 10 50074 Kaja Thuv Nesodden IF K00-22 21:00

Spurtet inn til 2. plass: Sofie Kjos Bergum ligger her bak Deplhine Poirot, men tok henne igjen på de siste 50 meterne, og ble nummer to. (Foto: Samuel Hafsahl)



5 km menn





Vinner 5 km: Andreas Iden er ASICS-ambassadør og tok hjem seieren med en vinnertid på 15.31. (Foto: Kjell Vigestad)

Andres Iden har løpt langt fortere før og har en pers på 5000 m på 14.20,01 fra i fjor Han kan også idligere vise til både NM-gull på halvmaraton for U23 og NM-sølv på 5000 meter bane for U23. Han var nå 17 sekunder foran andremann. Andreas Iden har vi i Kondis skrevet om tidligere, blant annet da han løp sterkt i Warzawa halvmaraton i 2017 og da han falt i et dramatisk spurtoppgjør under Vinter10 i Bergen i fjor.



Resultater 5 km menn (131 menn)

Nr. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 50344 Andreas Iden ASICS Frontrunner Norge M23-39 15:31 2 50288 Magnus Warvik Sopra Steria M23-39 15:48 3 50334 Mareks Antons Zolnerovica skriesanas kl. M40-49 17:15 4 50358 Haroun Ute Advokatfirmaet Wiersholm M23-39 17:19 5 50354 Lars Jacobsen Team Therese M40-49 17:54 6 50173 Nikolai Heum IF Kamp/Vestheim M23-39 18:08 7 50323 Frederick Emil Høyerholt SK Vidar M00-22 18:26 8 50320 Bendik Bull-Hansen Legestudentenes IK M00-22 18:30 9 50352 Baste Høyerholt IL TRY M00-22 18:49 10 50487 Jonas Nordviken Bøler IF M00-22 19:01

Alle resultater



Nest raskest: Magnus Warvik løp inn 17 sekunder bak vinneren på 15.48. (Foto: Samuel Hafsahl)



Start pulje 2: Mange unge stilte på 5 km. (Foto: Kjell Vigestad)



Gode veteraner også på 5 km

Ut fra start: Turid Malmo Knutsen løp 5 km på 71-årsdagen sin på en glimrende tid - 29.40 - som edste kvinne i 5 km-løpet. (Foto: Kjell Vigestad)



Turid Malmo Knutsen forteller at hun trolig ikke deltok i det første Sentrumsløpet, men det har blitt mange starter seinee. På 1980-tallet var en fast årlig tur til Florø og maratonløpet Rett Vest som ofte gikk samme helg som Sentrumsløpet.



Aller beste 5 km-resultatet blant veteranene sto trolig 80-åringen Christian Børs Lind for med 24.13. Tidligere i august løp han 10 km i Rekordløpet på 48.52, som er ny norsk klasserekord med over 3 minutter. Christian fyller 81 i november og løp i klasse 80-84 år også i fjor. Da satte han norsk klasserekord på 5 km mrd 23.40, så han var litt bak fjorårets beste 5 km-tid denne gangen.



Barneløpet Norlandia

Sentrumsløpet startet med barnas løp i tre puljer. Det var klart flest med i den yngste klassen - barn fra 3-5 år. På grunn av alt annet som skjedde på Karl Johan denne lørdagen ble det en litt amputert løype som mest kan kalles en slalåmsprint enn enn et Sentrumsløp. Et sted mellom 100 og 200 barn stilte til start.





Start barneløpet 3-5 år: Her kan ingen klage på innsatsen og idrettsgleden. (Foto: Kjell Vigestad)





Barn 3-5 år: Målbevisste og med tunga beint i munnen. (Foto: Kjell Vigestad)





Barn 3-5 år: ..... og med mange smil. (Foto: Kjell Vigestad)





Innspurt barn 9-11 år: Ut fra Stortingsgata og mot mål i Rosenkrantzgata. (Foto: Kjell Vigestad)





Barn 9-11 år: Noen litt trøtte, men de fleste klar for en innspurt. (Foto: Kjell Vigestad)





Duell: Her kjempes det til siste meter selv om det ikke er verken tidtaking eller noen form for rangering av deltakerne. (Foto: Kjell Vigestad)



Se forøvrig gjerne vår samleside for Sentrumsløpet. Du kan også lese magasinet vi har gitt ut i samarbeid med ASICS Sentrumsløpet.