Når du deltar i et halvmaratonløp med habil eliteklasse og vinner med 6 minutter, har du trolig levert et godt løp. Yalemzerf Yehualaw slo sin nærmeste konkurrent, kenyanske Vane Nyamboke, med med 6 minutter og 1 sekund.

Samtidig slo hun verdensrekorden til Ruth Chepngetich, også hun fra Kenya med 18 sekunder. Den rekorden var mindre enn fem måneder gammel, satt i Istanbul 4. april. I det løpet ble Yalemzerf Yehualaw nummer to med 1.04.40, så even til å løpe fort, hadde hun helt klart inne.

I Antrim Coast Half Marathon fikk Yalemzerf Yehualaw drahjelp av mannlige harer. 5 km ble passert på 15.05, 10 km på 30.22 og 15 km på 45.24 – før altså målstreken ble nådd etter 1.03.44.

– Dette var en drøm som gikk i oppfyllelse for meg. Jeg har to ganger før prøvd å slå verdensrekorden uten å ha lykkes, så jeg er så glad for at det gikk her i Larne i dag, fortalte hun til BBC etter løpet.

Yalemzerf Yehualaw ble nummer fire på 10 000 meteren i det etiopiske OL-uttaket, og fikk følgelig ikke delta i OL. Under VM halvmaraton i fjor løp den talentfulle 22-åringen inn til bronse.

Også i herreklassen ble det etiopisk seier i Antrim Coast Half Marathon. Jemal Yimer vant på 1.00.30, sekundet foran landsmannen Tesfahun Akalnew. Britiske Mark Scott hang bra med og ble nummer fire med 1.00.35.



Jemal Yimer så ut til å ha full kontroll sjøl om flere konkurrenter fulgte like bak. (Foto: arrangøren)



En liten premie er helt på sin plass når en har satt verdensrekord på halvmaraton. (Foto: arrangøren)

Kvinner 1 Yalemzerf YEHUALAW ETH 01:03:44 2 Vane NYAMBOKE KEN 01:09:45 3 Rose HARVEY ENG 01:10:29 4 Georgie SCHWIENING ENG 01:11:13 5 Fionnuala ROSS NIR 01:13:10 6 Ann-Marie MCGLYNN NIR 01:13:13 7 Becky BRIGGS ENG 01:13:32 8 Jessica CRAIG NIR 01:14:49 9 Chloe RICHARDSON ENG 01:14:58 10 Aoife KILGALLON IRE 01:15:07 Menn 1 Jemal YIMER ETH 01:00:30 2 Tesfahun AKALNEW ETH 01:00:31 3 Shadrack KIMINING KEN 01:00:32 4 Marc SCOTT GB & NI 01:00:35 5 Nigel MARTIN ENG 01:03:22 6 Ryan CREECH IRE 01:03:26 7 Paul O'DONNELL IRE 01:03:37 8 Ross SKELTON ENG 01:03:40 9 Stephen SCULLION IRE 01:03:54 10 Mohammed ALI NED 01:04:08



I tillegg til elitefeltet på 57 løpere var det også et stort felt for mosjonister på ulikt nivå. (Foto: arrangøren)