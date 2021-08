(Tekst og foto: Stein Arne Negård)

Terrenget var middels kupert til grovkupert, forholdsvis tungt med mange detaljer. Lite stier, vekslende løpbarhet. Hovedsakelig gran- og furuvegetasjon med noe tørrkvister.



Lørdagens KM langdistanse vant Eivind Lande, Eidskog OL og fikk gull i H21. Håvard Sundberg, Stor-Elvdal SK fikk sølv og bronsen gikk til Ove Haugereid, Vang OL.



Ingen deltakere stilte opp i D21 klassen selv om Oppland og Hedmark o-krets ble slått sammen til en storkrets fra i fjor. Løypene var fra 1,2 km for de yngste til 9,5 km for herrer senior. Bare 109 løpere stilte til start, noe som er under halvparten av deltakerantallet fra KM langdistanse i fjor.



I juniorklassene D/H 17-18 gikk gullmedaljene til Birgit Dorthea Kleppa Madslien, Lillehammer OK og Sander Tonjer Fingarsen, Elverum OK.





Håvard Sundberg som sølv i H21 på start.





Bronsemedaljør i H21 Ove Haugereid.





Birgit Dorthea Kleppa Madslien (t.v) på veg til gull i D17-18.





Det ble nopk en seier til Sander Tonjer Fingarsen (t.h) i H17-18.



De beste pr. klasse i KM lang, Innlandet o-krets 28.08.2021: Arr.: Hamar OK N2-åpen 17- Plass Navn Organisasjon Tid Diff 1 Sebastian Hofoss Hadeland OL 20.24 C-åpen 17- 1 Liv Simonsen OK Øst 59.22 2 Tor Simonsen OK Øst 1.12.08 +12.46 B-åpen 17- 1 Gaute Lindaas Elverum OK 32.01 2 Kjersti Småstuen OL Toten-Troll 35.20 +3.19 3 Gunn Elin Rudi Hadeland OL 39.03 +7.02 AK-åpen 1 Arne Røste Ringsaker OK 52.30 2 Tore Gustav Tomter NOTEAM 1.54.46 +1.02.16 D 11-12 1 Tiril Skedsmo Hadeland OL 33.43 2 Maren Bleken Rud Vang OL 35.40 +1.57 3 Mari Børke Sætaberget Vang OL 44.38 +10.55 D 13-14 1 Ida Øverli Støen Lillehammer OK 24.10 2 Karen Haanes Strandlie Gjø-Vard OL 26.21 +2.11 3 Lovisa Tyldum Rudsbygd IL 28.19 +4.09 D 17-18 1 Synne Sandven Notodden OL 1.04.16 2 Birgit Dorthea Kleppa Madslien Lillehammer OK 1.10.34 +6.18 3 Martine Skjelsvik Lillehammer OK 1.17.18 +13.02 D 35- 1 Anna-Thekla Tonjer Elverum OK 1.11.32 2 Lene Oskal Hamar OK 1.18.04 +6.32 D 45- 1 Julie Finsrud Lande Eidskog OL 59.13 D 50- 1 Hege Solerød Gjø-Vard OL 59.47 2 Unn Mette Klopbakken Snertingdal IF Orientering 1.12.24 +12.37 D 55- 1 Anne Marit Bordal Ringsaker OK 55.43 2 Vanja Staff OL Toten-Troll 1.08.29 +12.46 D 60- 1 Anita Østgård Olsen Løten o-lag 1.00.51 D 65- 1 Margrete Jørandli Gjø-Vard OL 47.04 2 Gro Solnørdal Rudsbygd IL 58.15 +11.11 3 Anne Sørum Indre Østfold OK 1.12.24 +25.20 D 70- 1 Lill Ramberg Skappel Lillehammer OK 49.02 2 Marit Tyldum Rudsbygd IL 57.48 +8.46 3 Berit Røste Ringsaker OK 1.14.15 +25.13 H 11-12 1 Aksel Tonjer Fingarsen Elverum OK 28.36 H 13-14 1 Magnus Svaland Dale OL Vallset/Stange 25.31 2 Asbjørn Lande Eidskog OL 27.16 +1.45 3 Nikolai Teslo Hadeland OL 36.11 +10.40 H 15-16 1 Ragnar Lande Eidskog OL 1.20.00 H 17-18 1 Sander Tonjer Fingarsen Elverum OK 1.07.46 2 Lars Lien Gjø-Vard OL 1.11.15 +3.29 3 Mats Lindaas Elverum OK 1.13.35 +5.49 H 19-20 1 Sigurd Kvamme OL Toten-Troll 1.35.04 H 21- 1 Eivind Lande Eidskog OL 1.28.31 2 Håvard Sundberg Stor-Elvdal SK 1.34.19 +5.48 3 Ove Haugereid Vang OL 1.35.44 +7.13 H 35- 1 Pål Stenberg Vang OL 1.22.01 2 Audun Fingarsen Elverum OK 1.39.15 +17.14 3 Per Ole Dahlsrud Nydalens SK 1.56.07 +34.06 H 45- 1 Torstein Berg Løten o-lag 1.17.35 2 Jan Åsmund Sætaberget Vang OL 1.19.44 +2.09 H 50- 1 Håkon Dåsnes Vang OL 53.32 2 Jostein Haug OL Vallset/Stange 59.33 +6.01 3 Kai Solum Rond OL 59.45 +6.13 H 55- 1 Erlend Slokvik OL Toten-Troll 54.58 2 Nils Harald Staff OL Toten-Troll 55.40 +0.42 3 Frode Ødegårdstuen Snertingdal IF Orientering 1.03.25 +8.27 H 60- 1 Bjørn Solbergseter Austmarka IL 51.46 2 Trond Olsen Løten o-lag 52.08 +0.22 3 Stein Arne Negård Vang OL 1.02.11 +10.25 H 65- 1 Ola Brox OL Toten-Troll 1.01.15 2 Ole Hans Øie Løten o-lag 1.16.30 +15.15 3 Sjur Gjestvang OL Toten-Troll 1.24.35 +23.20 H 70- 1 Terje Wikstrøm Ringsaker OK 33.30 2 Tor Trøan Hadeland OL 37.52 +4.22 3 Leif Billingsø Eidskog OL 42.27 +8.57 H 75- 1 Hasse Bergstrøm Tyrving IL 48.54 2 Hans A. Tingvold Raufoss IL Orientering 49.27 +0.33 3 Johnny Eriksen Grue IL 1.06.42 +17.48 H 80- 1 Jon Tyldum Rudsbygd IL 55.26 2 Svein Solerød OL Toten-Troll 1.04.40 +9.14 3 Jon Vegard Lunde Lillehammer OK 1.10.47 +15.21