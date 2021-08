(Tekst og foto: Stein Arne Negård)



Vang OL fikk gull i D17 ved Anne Frøysland (til v.), Tone Bleken Rud og Emma Dåsnes (ikke tilstede).

I H17- løp Sander Tonjer Fingarsen Elverum OK en god førsteetappe og ledet klart, men Elverum OK ramlet litt bakover på andre etappe og ente til slutt på en tredjeplass. Det var Vang OL ved Kennet Bilstad som løp ut i tet på sisteetappe 12 sekunder foran Håvard Lucasen og Hadeland OL. Har var Bilstad sjanseløs mot Lucasen som hadde beste etappetid med hele 9 minutter og 27 sekunder på siste etappe.



Terrenget på stafetten søndag var middels kupert til grovkupert, forholdsvis tungt med mange detaljer. Lite stier, vekslende løpbarhet. Hovedsakelig gran- og furuvegetasjon med noe tørrkvister.



De fleste syntes det var utfordrende og tungt ute i skogen på søndag stafetter. Varmen gjorde også sitt til at man fikk svettet skikkelig ut. Det ble god spredning i de fleste klasser i det forholdsvis tøffe terrenget rundt Hersjøvangen i Stange Almenning. I alt stilte 28 lag på stafettene og 10 løpere i de individuelle klassene.





Emma Dåsnes ut på første etappe for Vang OL.





Hans Jørgen Kvåle med en liten ledelse etter 100 meter ved startposten.





Håvard Kvamme sender Erlend Slokvik ut på siste etappe for OL Toten-Troll i H150.





Elverum OK fotograferer sine bronsegutter i H17-.





Hamar OK fikk gull i D150 ved (fra v.) Lene Oskal, Kjersti Rønning og Mona Lome.



De beste i KM stafett, Innlandet 29.08.2021: Arr.: Hamar OK H17- Plass Navn Ettid Tid 1 Hadeland OL 1 2.20.19 1. Hans Jørgen Kvåle 54.44 2. Bjørnar Kvåle 44.25 3. Håvard Lucasen 41.10 2 Vang OL 1 2.29.34 1. Ove Haugereid 55.23 2. Håkon Dåsnes 43.34 3. Kenneth Bilstad 50.37 3 Elverum OK 1 2.57.08 1. Sander Tonjer Fingarsen 50.57 2. Joar Dørum Kleiva 01.04.20 3. Mats Lindaas 01.01.51 D17- 1 Vang OL 1 3.08.19 1. Emma Dåsnes 59.33 2. Anne Frøisland 01.06.06 3. Tone Bleken Rud 01.02.40 2 Gjø-Vard OL 1 3.11.04 1. Live Raknes Sogstad 59.33 2. Berit Bergset 01.07.56 3. Hege Solerød 01.03.35 13-16 1 Vang OL 1 2.03.49 1. Magnus Svaland Dale 37.30 2. Aksel Tonjer Fingarsen 36.19 3. Mina Bleken Rud 50.00 2 OL Toten-Troll 1 2.11.31 1. Amund Flaskerud 39.23 2. Lars Flaskerud 52.03 3. Ole Solli Kvikstad 40.05 3 Eidskog OL 1 2.37.43 1. Asbjørn Lande 42.19 2. Lauritz Palmstrøm-Stolpe 1.14.08 3. Ragnar Lande 41.16 4 Gjø-Vard OL 1 2.52.17 1. Karen Haanes Strandlie 45.13 2. Selma Bekkelund 55.08 3. Eiril Erlien Solerød 1.11.56 H150- 1 OL Toten-Troll 1 2.31.48 1. Nils Harald Staff 55.58 2. Håvard Kvamme 45.19 3. Erlend Slokvik 50.31 2 OL Vallset/Stange 1 2.50.22 1. Jostein Haug 48.06 2. Arnstein Dale 50.54 3. Per Ole Dahlsrud 1.11.22 3 Ringsaker OK 1 2.53.16 1. Arne Røste 51.57 2. Tormod Pedersen 52.47 3. Knut Helstad 1.08.32 D150- 1 Hamar OK 1 2.17.56 1. Kjersti Rønning 50.11 2. Lene Oskal 37.41 3. Mona Lome 50.04 2 Ringsaker OK 1 2.32.33 1. Anne Marit Bordal 53.12 2. Wenche Bjørnstad 42.46 3. Terese Syljuåsen 56.35 3 OL Toten-Troll 1 2.43.56 1. Vanja Staff 1.01.35 2. Kjersti Småstuen 54.55 3. Marita Hernandez 47.26 H180- 1 Hadeland OL 1 2.08.07 1. Øyvind Sørlie 50.29 2. Einar Teslo 33.20 3. Tor Trøan 44.18 2 Brandval/Kongsvinger OK 1 2.32.21 1. Ole Inge Rismoen 1.02.28 2. Trond Egil Digernes 41.23 3. Kay Håvard Nyhus 48.30 3 Elverum OK 1 2.46.09 1. Harald Østbye 1.11.04 2. Stein Nordvi 44.38 3. Per Dahl 50.27