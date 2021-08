Rapport fra Per Kåre Gagnat i Flemma IL:



De 2-3 første kilometerne oppover mot Flemsetra var det unggutten Sander Engdahl fra Torvikbukt som ledet an. fulgt av Knut Hjertvik fra Averøya (løper for Oslostudentenes IK) og Per Myren (Frei).

I nedoverbakkene fra Flemsetra overtok Hjertvik ledelsen. Han økte litt hele veien og kom i mål på tiden 35.02 og ble med det klar vinner av Flemstubben 2021.

Per Myren passerte Sander Engdahl omtrent halvveis og ble til slutt nest best med tiden 36.06 og vinner av klasse M35-39. Sander Engdahl var like bak og kom inn på 36.12 som holdt til klar seier i M16-20.



OSI-løperen Knut Hjertvik disponerte kreftene godt og tok en klar seier. (Foto: Per Kåre Gagnat)



God seiersmargin i kvinneklassen

Ann Kristin Amundsen, Kristiansund og IL Norodd, fikk bestetid med god margin blant damene i årets løp. Tid til Ann Kristin som løper i klasse 50-54 år, ble 42.21. Hun fikk raskt en ledelse som hun holdt til mål.

Nest best tidsmessig ble Oda Gagnat med 44.42, vinner av klasse K 21-34. Tredje beste tid hadde Gjertrud Flensæter Angvik i samme klasse med 45.51.

Ungjenta Ingrid Engen fra Øksendal (løper for Sunndal Friidrett) er godt under 16 år, men deltok i klasse K16-20. Hun vant denne klassen på fjerde beste tid som var så god som 47.01.

I noen år nå har det vært ganske stor andel kvinner som har deltatt i Flemstubben. I 2019 var det 19 kvinner som var med. I år var det ikke så mange, men 12 kvinner deltok, og det er fortsatt et bra antall.

I mosjonsklassen på tid vant Johan Martin Gaupseth på 43.06, fulgt av Thomas Bjerkeset med 43.45 og Carl Gunnar Orset med 46.09. Totalt 15 deltok i mosjonsklassen.



Ann Kristin Amundsen vant kvinneklassen med over 2 minutter. (Foto: Per Kåre Gagnat)



20 entusiastiske unger

I barneløpet var det bra deltakelse som det har vært de siste årene med 20 entusiastiske deltakere.

Arrangørgjengen i Flemma IL gjennomførte igjen et flott arrangement, i år med god hjelp fra Torvikbukt i form av speaker og med lånt tidtakerutstyr og omlegging til elektronisk tidtaking. Deltakerantallet holder seg ganske stabilt med 42 i aktiv/mosjonsklassen og 100 i trimklassen uten tidtaking, til sammen 142 deltakere i tillegg til de 20 i barneløpet.



Oda Gagnat løp inn til andreplass i den 10 km lange løypa. (Foto: Per Kåre Gagnat)





Alle resultat