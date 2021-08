Parkrun er en verdensomspennende løpsserie der det ukentlig hver lørdag arrangeres et 5 km mosjonsløp "i en park nær deg". Deltakelsen er gratis.



Tøyen Parkrun, som går i Tøyenparken i Oslo, arrangerte sitt første løp 26. august 2017. Dette var da også tidenes første Parkrun i Norge.



7. mars 2020 måtte arrangementet imidlertid ta en "koronapause". Denne pausen skulle vise seg å være omtrent 1,5 år, men nå sist lørdag, 28. august, kunne Tøyen Parkrun starte opp igjen med sine ukentlige lørdagsløp - 4 år etter at det ble arrangert for første gang.



– Tøyen Parkrun feiret 4-årsdagen med å starte opp igjen lørdag 28. august i flott solskinn. Til tross for at Sentrumsløpet skulle avvikles samme dag, gjennomførte 86 personer den nye løypa i Tøyenparken, melder Cristina Pulido Ulvang i arrangørstaben til kondis.no.



– På grunn av byggearbeidet forbundet med det nye Tøyenbadet, har man tatt i bruk en kortere og litt mer utfordrende løype, med 5 runder som gir til sammen 5 km. Det var klart fokus på smittevern under løpet og det var mange glade ansikter å se. Hele 23% av deltakerne var nye, så dette lover godt for fremtiden, tilføyer Ulvang.



Nettsiden til Tøyen Parkrun



Les også forhåndsomtale på kondis.no



Etter halvannet års pause kunne Tøyen Parkrun endelig starte opp igjen. (Foto: Tøyen parkrun)





Totalt 86 deltakere fullførte da Tøyen Parkrun lørdag 28. august. (Foto: Tøyen parkrun)



Parkrun i 6 parker i Norge

I tillegg til Tøyen Parkrun arrangeres det i Norge også Festningen Parkrun i Trondheim og Stavanger Parkrun. Disse startet opp i slutten av juli etter "koronapausen".



Dømmesmoen Parkrun i Grimstad og Løvstien Parkrun i Bergen har foreløpig ikke komme i gang igjen etter pausen.



I tillegg planlegges det å starte opp med det helt nye Nansenparken Parkrun på Fornebu. Dette vil trolig skje i løpet av september og da være den sjette parken i Norge hvor det arrangeres Parkrun.





De frivillige i arrangørstaben i Tøyen Parkrun kunne endelig, etter 1,5 års "koronapause", ønske velkommen tilbake til deltakerne. (Foto: Tøyen parkrun)



