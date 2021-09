(Alle foto: Thomas Pedersen)



Fem mann var samlet på første runde med Patrick Åserud (til v.) og Jon Mariue Ophus i takt i front. (Foto: Thomas Pedersen)



Arrangør Thomas Pedersen fikk gode tilbakemeldinger på løypa på 5 km som bestod av to runder i Mjøsparken. Det ble nok en flott sensommerkveld for løping med sol og god temperatur, men med en del vind over broene. Som seg hør og bør når Tine står som arrangør, ble det servert Litago ved målgang.

I tillegg til duellantene Henning Mortensen og Jon Marius Ophus som begge fikk 18:26, hang også Patrick Åserud, Jan Erik Mathiassen og Vegard Ruud bra med på den første runden. Patrick Åserud holdt nesten følge helt inn og var 6 sekunder bak på 3. plass, mens avstanden bakover økte til de øvrige.







Mor Marit og datter Elvira - og LiItago - etter løpet. (Foto: Thomas Pedersen)



Hamarkarusellen på terminlista til kondis.no Av kvinnene var utholdende Marit Aamdal også raskest med 23:27 med datter Elvira som en god nummer to. Totalt var det 21 aktive løpere, men bare en i trimklassen uten tidtaking.Mor Marit og datter Elvira - og LiItago - etter løpet. (Foto: Thomas Pedersen)

Resultater Mjøsparkløpet 01.09.2021: Kvinner: Pl Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Marit Aamdal Romerike Ultra K40-49 23:27.4 0:00.0 2 Elvira Aamdal Haraldsen SIL K1-15 24:10.8 0:43.4 3 Bente Langøigjelten HAMAR K50-59 25:57.5 2:30.1 4 Turid Borud Innlandet Fylkeskomm. BIL K60-69 27:16.4 3:49.0 5 Elin Olstad Team Fønix K40-49 27:42.2 4:14.8 Menn: 1 Henning Mortensen Lillehammer IF M40-49 18:26.1 0:00.0 2 Jon Marius Ophus Nybygda IL M30-39 18:26.2 0:00.1 3 Patrick Åserud Skiforeningen M50-59 18:32.8 0:06.7 4 Vegard Ruud Øverkven Fus M30-39 19:01.0 0:34.9 5 Magnus Nysveen BRUMUNDDAL M30-39 19:32.1 1:06.0 6 Jan Erik Mathiassen OTTESTAD M50-59 19:34.3 1:08.2 7 Christian B. Larsen BRUMUNDDAL M30-39 20:00.7 1:34.6 8 Inge Virum BRUMUNDDAL M40-49 20:04.3 1:38.2 9 Pål-Erik Langøigjelten HAMAR M50-59 20:39.7 2:13.6 10 Audun Grun Asko M30-39 21:25.9 2:59.8 11 Anders Fossum INGEBERG M40-49 21:33.6 3:07.5 12 Jan Hovde Asko M50-59 21:38.1 3:12.0 13 Frank Lundsbakken Lundsbakken Elektro AS M30-39 21:57.6 3:31.5 14 Sindre Bårdseng Vang Skiløperforening M40-49 22:04.3 3:38.2 15 Rune Lysbakken Stange sk M60-69 24:36.2 6:10.1 16 Jørn Petter Gjermundsen Bilxtra M50-59 26:26.8 8:00.7

