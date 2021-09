Oppstemten Opp er trappeløpet som går opp sherpa-trappene til Ulrikens topp. I årets utgave fikk vi den spesielle situasjonen at det ble uavgjort mellom de to beste kvinnene, Karoline Finne og Iga Kopiec. Begge brukte 14:00 opp de brede steintrappene til Ulriken. Det var dessuten meget jevnt mellom alle de tre på premiepallen, Bahereh Ganji var bare tre sekunder bak de to raskeste kvinnene.

Det ble også jevnt mellom de tre beste blant mennene, men her klarte Lorentz Erland Linde å komme seg foran Yngve Kiserud og Jens Dybvik.

Det var i alt 94 deltakere i årets Grieg Oppstemten Opp.

Resultatliste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 284 Karoline Finne Gular K23-34 14:00 1 281 Iga Kopiec Montana K23-34 14:00 3 189 Bahereh Ganji BERGEN K40-44 14:03 4 257 Marit Vike Engum Really! K23-34 14:38 5 241 Leni Økland-Lihaug BFG Bergen Løpeklubb K35-39 14:57 6 188 Karoline Strømme Jensen BERGEN K23-34 15:14 7 264 Terese Andersen BJØRNDALSTRÆ K35-39 15:30 8 245 Jana Berge Berge K35-39 16:33 0 216 Live Færø Linde Varegg Fleridrett / Baune K0-11 16:41 9 267 Annette Brenner BERGEN K40-44 18:09 10 228 Ida Victoria Rullestad BERGEN K23-34 18:36 11 206 Tora Enge Drange Baune K12-13 19:24 12 203 Marte Leirvåg Grieg Team K23-34 20:19 13 212 Ingvild Lunderød Øverbø Skoltehaugen MBK K23-34 20:45 0 210 Josefine Ueland Baune K0-11 20:55 14 294 Sophie Skjervheim K12-13 21:01 15 295 Tilde Helene Skadal Tylden BERGEN K12-13 21:20 0 177 Mathilde Fludal Saanum Varegg Fleridrett K0-11 22:58 0 964 Live Skråmestø K0-11 24:38 16 243 Solveig Aarland BERGEN K23-34 28:55

Lorentz Erland Linde klarte å komme seg opp 9 sekunder foran neste mann og vant herreklassen. (Foto: Jan Ringheim)

15 beste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 176 Lorentz Erland Linde Varegg Fleridrett M35-39 11:11 2 289 Yngve Kiserud BFG Bergen Løpeklubb / Landås Løp og Velo M40-44 11:20 3 268 Jens Dybvik BFG Bergen Løpeklubb M23-34 11:22 4 292 Lars Sæterlid Hella Varegg Fleridrett M20-22 11:31 5 255 Torstein Stokkenes Åsane Ck/Multiconsult BIL M23-34 11:41 6 286 Vegard Magnussen Fjellgeitene M40-44 11:44 7 227 Andreas Fleten Nielsen Varegg Fleridrett M23-34 12:03 8 225 Benjamin Knutsen Dragefjellet Løpeklubb M23-34 12:54 8 275 Jørgen Wengaard Mowi M23-34 12:54 10 291 Erik Hallberg Equinor BIL Bergen M23-34 13:08 11 191 Aleksander Risnes Ravndal & Sønn AS M23-34 13:15 11 222 Tore Instebø Varegg Fleridrett / Fjellgeitene M45-49 13:15 13 278 Eirik Fjellanger NORGE M23-34 13:19 14 277 Kevin Gloppen Loddefjord IL M16-17 13:23 15 234 Sedrik Kauppi Norheim HAFSLO M16-17 13:31



Premiepallen menn: Jens Dybvik, Lorentz Erland Linde og Yngve Kiserud. (Foto: BFG Bergen Løpeklubbs Facebookside)



Live Færø Linde er for ung til å få plassering på resultatlisten, men tiden bringer henne likevel høyt opp i sammendraget. (Foto: Jan Ringheim)



Vetle Ueland vinner klasse M14-15. (Foto: Jan Ringheim)