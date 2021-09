De fleste som har løpt i Nordmarka, har nok bitt seg merke i at det gjerne går en del opp og ned. Slik er det også for løperne som skal i ilden på Nordmarkstravern. Uansett distanse, så går det en del oppover. Allerede klokken 7:30 lørdag morgen, startet de første løperne. Det var de som skulle på den lengste turen gjennom marka i dag - deltakerne på Dobbeltravern. Deretter gikk det slag i slag utover dagen. Og været viste seg fra sin beste side. Sol og blå himmel, og temperaturer fra 15 til 20 grader.



Topp stemning i marka. Her fra Heltravern. Fra venstre: Hans Petter Gilhuus (129), Lars Røang (114) og Jon Arild Nupen-Stieng. (Foto: Nordmarkstravern)



Kvarttravern (7,5 kilometer)

Kvarttravern er kjent som familiedistansen i Nordmarkstravern, men også voksne mosjonister liker å presse seg på denne. Samtidig passer løypa for de minste, gjerne i følge med mor eller far. Det blir notert løpstid, men man rangerer ingen på denne distansen. Premier til alle!





Kvarttravern (Arkivfoto / nordmarkstravern.no)



Halvtravern (15 kilometer)

Halvtravern var populær fra første gang distansen var med på programmet, i 2009. Mens «bare» en fjerdedel av Heltraverne er kvinner, er over halvparten av Halvtraverne kvinner. I 2015 fullførte 623 løpere. Her starter man på Skar innerst i Maridalen, og kommer i mål på Nordberg skole på Kringsjå.



15-kilometersdistansen denne dagen ble etter hvert en oppvisning fra unge Leopold Strand (Ready/Njård) som løp i klasse Gutter 13-15 år. Han stakk avgårde rimelig raskt, og var først over målstreken på svært solide 1:05:19. Snaue fire minutter foran nummer to, Christian Mykland på 1:09:07. I kvinneklassen var det også tidlig klart hvem som skulle komme først til mål. Det ble Laura Kleiven, på tiden 1:20:02. Nummer to ble Karine Røstad (1:23:19).





Topp 3 resultater menn // Halvtravern

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Leopold Strand Ready / Njård G13-15 1:05:19 2 Christian Mykland Team Mykland M35-39 1:09:07 3 Pål Heggernes PwC M40-44 1:10:20



Topp 3 resultater kvinner // Halvtravern

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Laura Kleiven Laura Kleiven K19-34 1:20:02 2 Karine Røstad Fossum IF K35-39 1:23:19 3 Kaia Mobråten HVALSTAD K35-39 1:24:06

Heltravern (30 kilometer)

Dette er distansen som gjerne blir omtalt som "Kongedistansen". Her starter man ved Stryken, løper via Hammeren og til Nordberg skole. Underveis møter man da gjerne de som kommer fra Nordberg skole på sin første halvdel av Dobbelttravern. På Heltravern skal løperne gjennom cirka 600 høydemeter oppover, og 650 meter nedover.





Åge Sjøberg fra Stovnerkameratene har løpt alle utgavene av Travern! (Foto: Nordmarkstravern)



I mål var det Eirik Gramstad fra Sportsklubben Vidar som var raskest av herrene. Han vant på 2:00:13. For noen uker siden vant Gramstad 5-kilometersløpet Sommernattsløpet i Oslo, og vil du lese mer om han, så kan du lese Kondis sin artikkel fra januar i år, hvor han svarer på 23 spørsmål om seg selv. Nummer to i mål ble Åsmund Sunde Valset, og nummer tre ble Kristoffer Sælid. Sylvia Nordskar fra PwC ble beste kvinne på 2:12:51. Tidligere i år vant hun Jotunheimen Ultimate Challenge. Nummer to i Nordmarka ble Karoline Rud, og nummer tre ble Siri S. Ness Evensmo.



Vinner av Heltravern, Eirik Gramstad fra Sportsklubben Vidar, blir hjulpet i mål av barna sine. (Foto: Nordmarkstravern)



​Topp 3 resultater menn // Heltravern

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Eirik Gramstad Sportsklubben Vidar M35-39 2:00:13 2 Åsmund Sunde Valseth OSLO M19-34 2:11:26 3 Kristoffer Sælid OSI Langrenn M19-34 2:11:31



Topp 3 resultater kvinner // Heltravern

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Sylvia Nordskar PwC K19-34 2:12:51 2 Karoline Rud OSLO K19-34 2:19:58 3 Siri S. Ness Evensmo Lyn Ski K35-39 2:26:33

Dobbelttravern (60 kilometer)

Dagens første start i Nordmarkstravern, var for de som skulle løpe lengst - "Dobbelttravern". Løpet ble en realitet for første gang i 2015. Det går over 60 kilometer, med start fra Nordberg skole. Løperne løp via Hammeren i Maridalen, til Stryken på Harestua, før de vender tilbake til Hammeren og mål.



25 løpere stilte opp til start klokken 7:30 lørdag morgen, hvorav 20 menn og 5 kvinner. Ved passering Hammeren, lå Ninette Banoun fra Romerike Ultraløperklubb og Anne Kirsti Wøien fra Asker Skiklubb sammen i tet for kvinnene. Hos herrene hadde Atle Bjørnerud fra Romerike Ultraløperklubb en åtte sekunders ledelse på Maarten Poirot fra Amsterdam UMC. Da herrene passerte Stryken og halvveis, var det Ole Martin Schimmelpfennig Nygaard som hadde overtatt ledelsen. Thomas Mittun-Kjos fra Koll IL var på andreplass, mens Tobias Lømo fra Tjalve lå på tredje. For kvinnene var det Anne Kirsti Wøien som ledet med nesten 28 minutter på dette sjekkpunktet, mens hun som ledet ved Hammeren, Ninette Banoun, var falt ned til femteplass.



Schimmelpfennig Nygaard holdt plassen sin videre i løpet, og vant årets Dobbelttraver på 5:26:46. Det ble omlag ni minutter ned til Øyvind Larsen som endte på andreplass på den lengste distansen i Nordmarka.







Det er fullt mulig å få brukt alle kreftene på løypene i Nordmarka. Spesielt når man løper 60 kilometer og vinner. Ole Martin Schimmelpfenning var først i mål av herrene. (Foto: Nordmarkstravern)



​Topp 3 resultater menn // Dobbelttravern

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Ole Martin Schimmelpfennig Nygaard OSLO Dobbelttravern 5:26:46 2 Øyvind Larsen Mislukern Dobbelttravern 5:35:37 3 Fredrik Bjørnstad Romerike Ultraløperklubb Dobbelttravern 5:48:11

​Topp 3 resultater kvinner // Dobbelttravern

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Anne Kirsti Wøien Asker Skiklubb Dobbelttravern 6:05:49 2 Benedicte Aubert Ringnes Skade Dobbelttravern 7:24:00 3 Margrethe Halvorsen OSLO Dobbelttravern 7:25:49





Anne Kirsti Wøien fra Asker Skiklubb tok seieren på 60-kilometeren Dobbelttravern. (Foto: Nordmarkstravern)





