Historien fra Sentrumsløpet forrige helg gjentok seg på Lillehammer denne lørdagen. Senay Fissehatsion fra Ullesaker/Kisa friidrett og Weldu Negash Gebretsadik fulgte hverandre fra start til mål. Differansen i mål ble til og med den samme - 3 sekunder i favør Fissehatsion. Ådne Andersen fra Dimna IL ble nummer tre.





Starten har akkurat gått for menn elite, og Gebretsadik leder an foran Fissehatsion. De to fulgte hverandre, igjen, helt til mål. Ådne Andersen tok tredjeplassen ut fra stadion, og holdt også denne helt inn. (Foto: Rolf Bakken)



I kvinneklassen var det Karoline Simpson-Larsen fra Vargar IL som tidlig utmerket seg. Ved passering Sjøseterveien hadde hun fått godt over halvminuttet til tidligere langrennsløper Kristin Størmer Steira på andreplass, som forøvrig viser at hun fortsatt er i utmerket form. I mål skilte det 1:13 mellom de to fremste. På tredjeplass kom Kristine Eikrem Engeset fra Tjalve.



Karoline Simpson-Larsen med kommandoen fra første meter under Birkebeinerløpet. Kristin Størmer Steira på andreplass både ut fra start og i mål. Kristin Eikrem Engeset (241) ble nummer tre. (Foto: Rolf Bakken)



Menn Elite // Topp 10

Plass Navn Klubb Tid 1 Senay Fissehatsion Ullensaker/Kisa IL Friidrett 1:10:49 2 Weldu Negash Gebretsadik 1:10:52 3 Ådne Andersen Dimna IL 1:14:05 4 Sjur Haug Tartanmandag 1:14:40 5 Michael Ande Tesfamichael 1:15:01 6 Sebastian Conrad Håkansson Svorkmo NOI/Salomon 1:15:08 7 Jostein Gjevre Norconsult BIL 1:15:26 8 Morten Eide Pedersen Lillehammer skiklubb/Team Eksjøhus 1:15:31 9 Magnus Torp Antonsen Strandbygda IL 1:16:07 10 Ronny Losoa Sigdal Friidrettsklubb 1:16:21

Kvinner Elite // Topp 10

Plass Navn Klubb Tid 1 Karoline Simpson-Larsen Vargar IL 1:21:02 2 Kristin Størmer Steira 1:22:15 3 Kristine Eikrem Engeset Tjalve 1:24:23 4 Maren Lie Aurskog-Høland friidrett 1:25:46 5 Selma Nevin 1:26:40 6 Anne Kristine Nevin Strindheim IL 1:27:42 7 Tina Knutsmoen Bækkelaget SK 1:28:39 8 Julie Kvale Støstad 1:28:50 9 Asta Ellingvåg OSI Friidrett 1:28:51 10 Hanne Marte Lie OSIF 1:28:52





