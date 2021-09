Rammene var som sagt fantastiske for løping i hovedstaden lørdag 4. september. Sol og sommer-stemning preget gatene, og på Bislett stadion var det topp stemning både før, under og etter løpene. Else Koss Furuseth bidro på oppvarming, og tok løperne i mål i Sofies gate.



Jane Horpestad vant 10-kilometeren

På den lengste distansen var det Jane Horpestad som var raskest gjennom løypa. Hun løp på 41:06. Med det var hun 1 minutt og 45 sekunder foran dagens andreplass, som gikk til Eva Marie Bakke. Ida Olivia Midttun Dahlen ble nummer tre i mål, etter å ha vært på andreplass ved passerig 7 kilometer. Hennes sluttid ble 43:04.



Jane Horpestad tok 1. plass på 10 kilometer. Her på løypas høyeste punkt en kilometer før mål. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Det ble 2. plass på Eva Marie Bakke. Hun hadde krefter igjen til et smil ved passering 9 kilometer. (Foto: Tom-Arild Hansen)



3. plass på 10 kilometer tok Ida Olivia Midttun Dahlen fra Troikafruene. (Foto: Tom-Arild Hansen)



​Topp 10 resultater // 10 kilometer

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Jane Horpestad K35-39 41:06 2 Eva Marie Bakke K23-34 42:51 3 Ida Olivia Midttun Dahlen Troikafruene K23-34 43:04 4 Kjersti T. Asp Ellingsen K23-34 43:44 5 Sofie Stenslund K20-22 44:23 6 Pia Fjeld Møller Johansen Legs Miserables K23-34 44:29 7 Veronica Schmelck K35-39 44:32 8 Solveig Granås Arendal triathlon K50-54 44:36 9 Ragnhild Storstein K50-54 44:47 10 Runa Nesje Troikafruene K23-34 44:56





Oda Hove var best på 5 kilometer

På den korteste distansen, som startet først av de to - var det Oda Hove som vant. Hun løp på 17:58. Dette var 49 sekunder raskere enn Christine Colling Westerbø Berthelsen, som ble nummer to på 18:47. På tredjeplass fulgte Shora Rezaie Jahromi fra Team Scrambled Legs. Hun fikk sluttid 20:10.



Oda Hove tok førsteplassen på 5-kilometeren. Her ved passering 4 kilometer. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Christine Colling Westerbø Berthelsen ble nummer to i dag. (Foto: Tom-Arild Hansen)



​Topp 10 resultater // 5 kilometer

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Oda Hove K23-34 17:58 2 Christine Colling Westerbø Berthelsen K23-34 18:47 3 Shora Rezaie Jahromi Team Scrambled Legs K23-34 20:10 4 Johanne Lægran Team Myhr K23-34 20:12 5 Camilla Elise Nergård Sommervoll K23-34 20:53 6 Magnhild Karsrud IL Noringen K23-34 21:53 7 Sophie Wang Tyrving K14-15 22:22 8 Sara Skarabot Pedersen Gran Canariafuglinnene K23-34 22:23 9 Linn Ravn K45-49 22:24 10 Nina Eriksdatter K23-34 22:24



