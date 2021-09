(Tekst: Stein Arne Negård/Foto: Solveig Sørlien Stenberg)



Alle vinnere av spesialtrøyene i årets Nammo-cup. (Foto: Solveig Sørlien Stenberg)

Terrengtypen varierte mellom gammel granskog og åpen furuskog med innslag av åpne områder, myrer og små kupering. Det var mange skiløyper i området og disse var markert med gule traséer på kartet. Skiløypene var meget tydelig i terrenget og er uthogde, brede traseer på 10-15 meter.

I alt stilte 76 løpere til start, men med litt liten deltagelse i H17-20 på grunn av sprint NM i Oslo samme dag.

Klassevinnere:

H 17-20: 6,4 km Gaute Lindaas, Elverum OK

D 17-20: 5,4 km Marie Kravdal, Gjø-Vard OL

H 15-16: 5,4 km Even Lien, Gjø-Vard OL

D 15-16: 5,0 km Ruth Bratlien, Snertingdal IF Orientering

H 13-14: 3,2 km Ole Solli Kvikstad, OL Toten-Troll

D 13-14 3,2 km Mina Bleken Rud, Vang OL

B-åpen: 3,2 km Sander Fjellsol, Ringsaker OK

H 11-12 2,3 km Aksel Tonjer Fingarsen, Elverum OK

D 11-12: 2,3 km Magnhild Kleppa Madslien, Lillehammer OK

C-åpen: 2,3 km Camilla Silkoset, Vang OL

H -10: 1,8 km 1 flinke løper

D -10: 1,8 km 6 flinke løpere

N-åpen: 1,4 km 17 løpere, bare vinnere

I Nammo-cupen kjempes det om ledertrøyer og spesialtrøyer, se poengberegning her:



Ledertrøyer

Spesialtrøyer

Mjøs-O sin hjemmeside

Alle resultater

Kart og løyper i Livelox